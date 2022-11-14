https://ria.ru/20221114/kaluga-1831332304.html

Более 130 жителей Калужской области перевезли санавиацией в 2022 году

Более 130 жителей Калужской области перевезли санавиацией в 2022 году - РИА Новости, 14.11.2022

Более 130 жителей Калужской области перевезли санавиацией в 2022 году

Санитарной авиацией в Калужской области в 2022 году перевезены 137 пациентов, из них 30 детей и 10 беременных женщин, число вылетов составило 180% от плана,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:35

2022-11-14T12:35

2022-11-14T12:35

калужская область

общество

здоровье - общество

владислав шапша

калужская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819809976_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e6485de154cc8ab13c9dce1321d725cb.jpg

КАЛУГА, 14 ноя – РИА Новости. Санитарной авиацией в Калужской области в 2022 году перевезены 137 пациентов, из них 30 детей и 10 беременных женщин, число вылетов составило 180% от плана, сообщает правительство региона.По данным правительства региона, в понедельник министр здравоохранения области Константин Пахоменко доложил губернатору Владиславу Шапше о текущем статусе реализации региональных проектов в сфере здравоохранения.Предваряя выступление министра, глава региона подчеркнул, что среди национальных приоритетов развития, установленных президентом страны, вопросы здравоохранения и благополучия людей стоят на первом месте."В этой связи национальный проект "Здравоохранение" можно отнести к числу важнейших проектов. Для решения поставленных задач необходимо вывести на более высокий уровень первичную медицинскую помощь, решить кадровые вопросы в отрасли, оснастить учреждения здравоохранения современным медоборудованием, провести цифровизацию медицины", - отметил Владислав Шапша.По информации Константина Пахоменко, минздрав области реализует девять региональных проектов в сфере здравоохранения и демографии. Общий объем их финансирования составляет почти 3,3 миллиарда рублей."В рамках проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" на вылеты санитарной авиации в 2022 году предусмотрено 45 миллионов рублей. Уже выполнено 137 вылетов, что составляет 180% от плана. Эвакуировано 137 пациентов, из них 30 детей и 10 беременных женщин", - говорится в сообщении.Пахоменко рассказал, в частности, о борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На этот проект выделено свыше 336 миллионов рублей. Приобретено и установлено медоборудование для ряда медицинских учреждений региона, закупаются лекарства, функциональные кровати и оборудование для кардиохирургического отделения Калужской областной клинической больницы, а также планируется оснастить после ремонта первичное сосудистое отделение в Сухиничах на базе Центральной межрайонной больницы №5.По словам областного министра, в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" предусмотрено почти 1,9 миллиарда рублей на финансирование оказания медпомощи онкобольным, приобретение оборудования, в том числе на закупку фиксирующих приспособлений и принадлежностей для проведения лучевой терапии. Средства предусмотрены и на ввод в эксплуатацию линейного ускорителя в Калужском областном клиническом онкологическом диспансере.В ходе обсуждения Владислав Шапша поинтересовался, как организована работа по приёму 16 автомобилей для нужд скорой помощи, средства на приобретение которых были дополнительно выделены решением правительства РФ. Константин Пахоменко доложил, что данные автомобили будут поставлены в регион в ближайшее время."Важно, чтобы наши службы оснащались современным оборудованием. Чтобы они могли быстро и без задержек прибыть к пациентам, которые нуждаются в помощи. Это ещё раз подчеркивает внимание, с которым правительство Российской Федерации подходит к обеспечению поставленных целей и задач", - акцентировал губернатор.

https://ria.ru/20221111/nagrady-1830864001.html

https://ria.ru/20221110/deboshir-1830550890.html

https://ria.ru/20221114/pytki-1831274351.html

калужская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, владислав шапша, калужская область, россия