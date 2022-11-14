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ВСУ участили удары по Новой Каховке - РИА Новости, 14.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/kakhovka-1831311636.html
ВСУ участили удары по Новой Каховке
ВСУ участили удары по Новой Каховке - РИА Новости, 14.11.2022
ВСУ участили удары по Новой Каховке
Артиллерийский обстрел города Новая Каховка и окрестностей украинскими войсками продолжался всю ночь, частота ударов увеличилась, в результате в городе больше... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:56
2022-11-14T11:56
специальная военная операция на украине
владимир леонтьев (новая каховка)
новая каховка
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Артиллерийский обстрел города Новая Каховка и окрестностей украинскими войсками продолжался всю ночь, частота ударов увеличилась, в результате в городе больше раненых и разрушений мирной инфраструктуры, заявил глава администрации города Новая Каховка Владимир Леонтьев."Артиллерийский обстрел украинскими войсками Новой Каховки и пригородов продолжались всю ночь, частота ударов усилилась. Увеличивается количество разрушений мирной инфраструктуры, жилых домов, в городе больше раненых", - сказал Леонтьев в эфире канала "Россия 24".Он добавил, что каждый день в момент вывоза жителей из города начинаются ракетные обстрелы . "Это происходит ежедневно, ориентировочно около 12 часов дня. Люди очень пугаются и уезжают с большим ожесточением (в отношении украинских войск)", - добавил он.По его словам, ежедневно порядка 500 мирных жителей покидают город.
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владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
11:56 14.11.2022
 
ВСУ участили удары по Новой Каховке

Мэр Новой Каховки Леонтьев: артобстрел города шел всю ночь, частота ударов увеличилась

© Фото : ВГА Новой КаховкиПоследствия обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ
Последствия обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Фото : ВГА Новой Каховки
Последствия обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Артиллерийский обстрел города Новая Каховка и окрестностей украинскими войсками продолжался всю ночь, частота ударов увеличилась, в результате в городе больше раненых и разрушений мирной инфраструктуры, заявил глава администрации города Новая Каховка Владимир Леонтьев.
"Артиллерийский обстрел украинскими войсками Новой Каховки и пригородов продолжались всю ночь, частота ударов усилилась. Увеличивается количество разрушений мирной инфраструктуры, жилых домов, в городе больше раненых", - сказал Леонтьев в эфире канала "Россия 24".
Он добавил, что каждый день в момент вывоза жителей из города начинаются ракетные обстрелы . "Это происходит ежедневно, ориентировочно около 12 часов дня. Люди очень пугаются и уезжают с большим ожесточением (в отношении украинских войск)", - добавил он.
По его словам, ежедневно порядка 500 мирных жителей покидают город.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Новая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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