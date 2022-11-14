https://ria.ru/20221114/kakhovka-1831311636.html
ВСУ участили удары по Новой Каховке
ВСУ участили удары по Новой Каховке - РИА Новости, 14.11.2022
ВСУ участили удары по Новой Каховке
Артиллерийский обстрел города Новая Каховка и окрестностей украинскими войсками продолжался всю ночь, частота ударов увеличилась, в результате в городе больше... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:56
2022-11-14T11:56
2022-11-14T11:56
специальная военная операция на украине
владимир леонтьев (новая каховка)
новая каховка
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Артиллерийский обстрел города Новая Каховка и окрестностей украинскими войсками продолжался всю ночь, частота ударов увеличилась, в результате в городе больше раненых и разрушений мирной инфраструктуры, заявил глава администрации города Новая Каховка Владимир Леонтьев."Артиллерийский обстрел украинскими войсками Новой Каховки и пригородов продолжались всю ночь, частота ударов усилилась. Увеличивается количество разрушений мирной инфраструктуры, жилых домов, в городе больше раненых", - сказал Леонтьев в эфире канала "Россия 24".Он добавил, что каждый день в момент вывоза жителей из города начинаются ракетные обстрелы . "Это происходит ежедневно, ориентировочно около 12 часов дня. Люди очень пугаются и уезжают с большим ожесточением (в отношении украинских войск)", - добавил он.По его словам, ежедневно порядка 500 мирных жителей покидают город.
https://ria.ru/20221112/donbass-1830256632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ участили удары по Новой Каховке
Мэр Новой Каховки Леонтьев: артобстрел города шел всю ночь, частота ударов увеличилась
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости.
Артиллерийский обстрел города Новая Каховка и окрестностей украинскими войсками продолжался всю ночь, частота ударов увеличилась, в результате в городе больше раненых и разрушений мирной инфраструктуры, заявил
глава администрации города Новая Каховка Владимир Леонтьев.
"Артиллерийский обстрел украинскими войсками Новой Каховки и пригородов продолжались всю ночь, частота ударов усилилась. Увеличивается количество разрушений мирной инфраструктуры, жилых домов, в городе больше раненых", - сказал Леонтьев в эфире канала "Россия 24".
Он добавил, что каждый день в момент вывоза жителей из города начинаются ракетные обстрелы . "Это происходит ежедневно, ориентировочно около 12 часов дня. Люди очень пугаются и уезжают с большим ожесточением (в отношении украинских войск)", - добавил он.
По его словам, ежедневно порядка 500 мирных жителей покидают город.