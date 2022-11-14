https://ria.ru/20221114/kakhovka-1831311636.html

ВСУ участили удары по Новой Каховке

ВСУ участили удары по Новой Каховке - РИА Новости, 14.11.2022

ВСУ участили удары по Новой Каховке

Артиллерийский обстрел города Новая Каховка и окрестностей украинскими войсками продолжался всю ночь, частота ударов увеличилась, в результате в городе больше... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:56

2022-11-14T11:56

2022-11-14T11:56

специальная военная операция на украине

владимир леонтьев (новая каховка)

новая каховка

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Артиллерийский обстрел города Новая Каховка и окрестностей украинскими войсками продолжался всю ночь, частота ударов увеличилась, в результате в городе больше раненых и разрушений мирной инфраструктуры, заявил глава администрации города Новая Каховка Владимир Леонтьев."Артиллерийский обстрел украинскими войсками Новой Каховки и пригородов продолжались всю ночь, частота ударов усилилась. Увеличивается количество разрушений мирной инфраструктуры, жилых домов, в городе больше раненых", - сказал Леонтьев в эфире канала "Россия 24".Он добавил, что каждый день в момент вывоза жителей из города начинаются ракетные обстрелы . "Это происходит ежедневно, ориентировочно около 12 часов дня. Люди очень пугаются и уезжают с большим ожесточением (в отношении украинских войск)", - добавил он.По его словам, ежедневно порядка 500 мирных жителей покидают город.

https://ria.ru/20221112/donbass-1830256632.html

новая каховка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка, вооруженные силы украины