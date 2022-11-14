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В Кремле прокомментировали итоги выборов в Израиле - РИА Новости, 14.11.2022
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В Кремле прокомментировали итоги выборов в Израиле
В Кремле прокомментировали итоги выборов в Израиле - РИА Новости, 14.11.2022
В Кремле прокомментировали итоги выборов в Израиле
В Кремле дорожат конструктивными отношениями с Израилем, РФ важно, чтобы там разделяли подход на развитие конструктивных двухсторонних отношений, заявил... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:27
2022-11-14T13:27
в мире
биньямин нетаньяху
ицхак герцог
израиль
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Кремле дорожат конструктивными отношениями с Израилем, РФ важно, чтобы там разделяли подход на развитие конструктивных двухсторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент Израиля Ицхак Герцог вручил мандат на формирование нового правительства страны лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху."Ну, пока рано. Вы знаете, что процесс создания коалиции, он достаточно может быть продолжительный и непростой, поэтому важно дождаться каких-то результатов. Мы, безусловно, дорожим нашими конструктивными отношениями с израильскими партнерами, и, конечно, для нас важно, чтобы во главе Израиля и во главе правительство были люди, которые разделяют общий подход на дальнейшее развитие наших двухсторонних отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли президент РФ Владимир Путин контактировать с членами новой коалиции после завершения парламентских выборов в Израиле.ЦИК Израиля 3 ноября сообщил о завершении подсчета голосов, отданных на выборах в кнессет, по результатам которых блок экс-премьера Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса. Таким образом, Нетаньяху может сформировать право-религиозную коалицию со своими традиционными партнерами, опирающуюся на парламентское большинство в 64 депутатских голоса, у блока его противников – 46 голосов, еще 10 – у арабских партий. Председатель ЦИК Израиля судья Ицхак Амит в среду представил Герцогу финальные результаты выборов в кнессет.К череде выборов в 2019-2022 годах в Израиле привела неспособность победивших партий создать жизнеспособное правительство, опирающееся на устойчивое парламентское большинство. После выборов в кнессет 25 созыва, на котором блок Нетаньяху получил 64 мандата, есть основания считать, что затяжной политический кризис в стране преодолен.
https://ria.ru/20221114/izrail-1831256053.html
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в мире, биньямин нетаньяху, ицхак герцог, израиль, россия, дмитрий песков
В мире, Биньямин Нетаньяху, Ицхак Герцог, Израиль, Россия, Дмитрий Песков
13:27 14.11.2022
 
В Кремле прокомментировали итоги выборов в Израиле

Пресс-секретарь Песков заявил, что Россия дорожит конструктивными отношениями с Израилем

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Кремле дорожат конструктивными отношениями с Израилем, РФ важно, чтобы там разделяли подход на развитие конструктивных двухсторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог вручил мандат на формирование нового правительства страны лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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"Ну, пока рано. Вы знаете, что процесс создания коалиции, он достаточно может быть продолжительный и непростой, поэтому важно дождаться каких-то результатов. Мы, безусловно, дорожим нашими конструктивными отношениями с израильскими партнерами, и, конечно, для нас важно, чтобы во главе Израиля и во главе правительство были люди, которые разделяют общий подход на дальнейшее развитие наших двухсторонних отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли президент РФ Владимир Путин контактировать с членами новой коалиции после завершения парламентских выборов в Израиле.
ЦИК Израиля 3 ноября сообщил о завершении подсчета голосов, отданных на выборах в кнессет, по результатам которых блок экс-премьера Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса. Таким образом, Нетаньяху может сформировать право-религиозную коалицию со своими традиционными партнерами, опирающуюся на парламентское большинство в 64 депутатских голоса, у блока его противников – 46 голосов, еще 10 – у арабских партий. Председатель ЦИК Израиля судья Ицхак Амит в среду представил Герцогу финальные результаты выборов в кнессет.
К череде выборов в 2019-2022 годах в Израиле привела неспособность победивших партий создать жизнеспособное правительство, опирающееся на устойчивое парламентское большинство. После выборов в кнессет 25 созыва, на котором блок Нетаньяху получил 64 мандата, есть основания считать, что затяжной политический кризис в стране преодолен.
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В миреБиньямин НетаньяхуИцхак ГерцогИзраильРоссияДмитрий Песков
 
 
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