15:58 14.11.2022 (обновлено: 15:59 14.11.2022)
СК возбудил уголовное дело против жителя Барнаула, избившего инвалида
Следственный комитет возбудил уголовное дело против жителя Барнаула, избившего инвалида
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
БАРНАУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении отца, избившего инвалида за попытку пресечь жестокое обращение с пятилетним сыном в Барнауле, сообщили в СУСК по региону.
"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Барнаула. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним) и ст. 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, возле одного из торговых центров Барнаула мужчина жестоко обращался со своим 5-летним сыном.
"Увидевший произошедшее 50-летний мужчина попытался пресечь факт жестокого обращения с ребенком, однако подозреваемый из хулиганских побуждений стал избивать прохожего, причинив ему физическую боль и телесные повреждения. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина является инвалидом", - уточняют в СУСК.
По факту происшествия следователями проводится проверка. Расследование дела контролирует региональная прокуратура.