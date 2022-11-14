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СК возбудил уголовное дело против жителя Барнаула, избившего инвалида - РИА Новости, 14.11.2022
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СК возбудил уголовное дело против жителя Барнаула, избившего инвалида
СК возбудил уголовное дело против жителя Барнаула, избившего инвалида - РИА Новости, 14.11.2022
СК возбудил уголовное дело против жителя Барнаула, избившего инвалида
Уголовное дело возбудили в отношении отца, избившего инвалида за попытку пресечь жестокое обращение с пятилетним сыном в Барнауле, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:58
2022-11-14T15:59
происшествия
барнаул
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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БАРНАУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении отца, избившего инвалида за попытку пресечь жестокое обращение с пятилетним сыном в Барнауле, сообщили в СУСК по региону.По данным следствия, возле одного из торговых центров Барнаула мужчина жестоко обращался со своим 5-летним сыном."Увидевший произошедшее 50-летний мужчина попытался пресечь факт жестокого обращения с ребенком, однако подозреваемый из хулиганских побуждений стал избивать прохожего, причинив ему физическую боль и телесные повреждения. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина является инвалидом", - уточняют в СУСК.По факту происшествия следователями проводится проверка. Расследование дела контролирует региональная прокуратура.
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происшествия, барнаул, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Барнаул, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
15:58 14.11.2022 (обновлено: 15:59 14.11.2022)
 
СК возбудил уголовное дело против жителя Барнаула, избившего инвалида

Следственный комитет возбудил уголовное дело против жителя Барнаула, избившего инвалида

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БАРНАУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении отца, избившего инвалида за попытку пресечь жестокое обращение с пятилетним сыном в Барнауле, сообщили в СУСК по региону.
"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Барнаула. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним) и ст. 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, возле одного из торговых центров Барнаула мужчина жестоко обращался со своим 5-летним сыном.
"Увидевший произошедшее 50-летний мужчина попытался пресечь факт жестокого обращения с ребенком, однако подозреваемый из хулиганских побуждений стал избивать прохожего, причинив ему физическую боль и телесные повреждения. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина является инвалидом", - уточняют в СУСК.
По факту происшествия следователями проводится проверка. Расследование дела контролирует региональная прокуратура.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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ПроисшествияБарнаулСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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