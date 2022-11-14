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СК возбудил уголовное дело против жителя Барнаула, избившего инвалида

СК возбудил уголовное дело против жителя Барнаула, избившего инвалида - РИА Новости, 14.11.2022

СК возбудил уголовное дело против жителя Барнаула, избившего инвалида

Уголовное дело возбудили в отношении отца, избившего инвалида за попытку пресечь жестокое обращение с пятилетним сыном в Барнауле, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:58

2022-11-14T15:58

2022-11-14T15:59

происшествия

барнаул

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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БАРНАУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении отца, избившего инвалида за попытку пресечь жестокое обращение с пятилетним сыном в Барнауле, сообщили в СУСК по региону.По данным следствия, возле одного из торговых центров Барнаула мужчина жестоко обращался со своим 5-летним сыном."Увидевший произошедшее 50-летний мужчина попытался пресечь факт жестокого обращения с ребенком, однако подозреваемый из хулиганских побуждений стал избивать прохожего, причинив ему физическую боль и телесные повреждения. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина является инвалидом", - уточняют в СУСК.По факту происшествия следователями проводится проверка. Расследование дела контролирует региональная прокуратура.

https://ria.ru/20221103/rebenok-1828977182.html

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происшествия, барнаул, следственный комитет россии (ск рф), россия