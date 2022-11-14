https://ria.ru/20221114/iturup-1831308812.html
Туристы смогут летать на Курилы из Владивостока
Туристы смогут летать на Курилы из Владивостока - РИА Новости, 14.11.2022
Туристы смогут летать на Курилы из Владивостока
Прямой рейс на Итуруп из Владивостока планируется открыть в 2023 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:06
2022-11-14T12:06
2022-11-14T12:06
туризм
туризм
новости - туризм
итуруп
владивосток
южно-сахалинск
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Прямой рейс на Итуруп из Владивостока планируется открыть в 2023 году, сообщает АТОР.Летать из Владивостока на Итуруп планирует Единая дальневосточная авиакомпания. Эксперты считают, что новация расширит возможности туристов попасть на остров, поскольку сейчас Курилы с материком по воздуху связаны только с Южно-Сахалинском.С другой стороны, сложная погода способна разрушать планы туристов отправиться на остров. "У нас есть поговорка: "Самолетом летают только те, кто никуда не торопится", — отмечает южно-курильский специалист по туризму Оксана Ризнич.Лайнеры на Курилы прибывают с задержками, иногда — дней на пять. Многие путешественники в итоге отказываются от поездки, находясь в городе вылета, объясняет Ризнич. Переориентировать турпотоки на Курилах на авиатранспорт — заведомо неправильный подход, ведущий к регулярным форс-мажорным ситуациям, уверена эксперт. Более надежным с точки зрения организации логистики путешествий местные туроператоры по-прежнему считают водный транспорт.В прошлом году Курильские острова посетили порядка 50 тысяч отдыхающих. Правительство Сахалинской области ожидает, что за пять лет турпоток может увеличиться в четыре раза.
https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, итуруп, владивосток, южно-сахалинск, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Итуруп, Владивосток, Южно-Сахалинск, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Туристы смогут летать на Курилы из Владивостока
АТОР: в 2023 году на Итуруп можно будет прилететь из Владивостока
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
Прямой рейс на Итуруп из Владивостока планируется открыть в 2023 году, сообщает
АТОР.
Летать из Владивостока на Итуруп планирует Единая дальневосточная авиакомпания. Эксперты считают, что новация расширит возможности туристов попасть на остров, поскольку сейчас Курилы с материком по воздуху связаны только с Южно-Сахалинском.
С другой стороны, сложная погода способна разрушать планы туристов отправиться на остров. "У нас есть поговорка: "Самолетом летают только те, кто никуда не торопится", — отмечает южно-курильский специалист по туризму Оксана Ризнич.
Лайнеры на Курилы прибывают с задержками, иногда — дней на пять. Многие путешественники в итоге отказываются от поездки, находясь в городе вылета, объясняет Ризнич. Переориентировать турпотоки на Курилах на авиатранспорт — заведомо неправильный подход, ведущий к регулярным форс-мажорным ситуациям, уверена эксперт. Более надежным с точки зрения организации логистики путешествий местные туроператоры по-прежнему считают водный транспорт.
В прошлом году Курильские острова
посетили порядка 50 тысяч отдыхающих. Правительство Сахалинской области
ожидает, что за пять лет турпоток может увеличиться в четыре раза.