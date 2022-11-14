https://ria.ru/20221114/iturup-1831308812.html

Туристы смогут летать на Курилы из Владивостока

Туристы смогут летать на Курилы из Владивостока - РИА Новости, 14.11.2022

Туристы смогут летать на Курилы из Владивостока

Прямой рейс на Итуруп из Владивостока планируется открыть в 2023 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:06

2022-11-14T12:06

2022-11-14T12:06

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Прямой рейс на Итуруп из Владивостока планируется открыть в 2023 году, сообщает АТОР.Летать из Владивостока на Итуруп планирует Единая дальневосточная авиакомпания. Эксперты считают, что новация расширит возможности туристов попасть на остров, поскольку сейчас Курилы с материком по воздуху связаны только с Южно-Сахалинском.С другой стороны, сложная погода способна разрушать планы туристов отправиться на остров. "У нас есть поговорка: "Самолетом летают только те, кто никуда не торопится", — отмечает южно-курильский специалист по туризму Оксана Ризнич.Лайнеры на Курилы прибывают с задержками, иногда — дней на пять. Многие путешественники в итоге отказываются от поездки, находясь в городе вылета, объясняет Ризнич. Переориентировать турпотоки на Курилах на авиатранспорт — заведомо неправильный подход, ведущий к регулярным форс-мажорным ситуациям, уверена эксперт. Более надежным с точки зрения организации логистики путешествий местные туроператоры по-прежнему считают водный транспорт.В прошлом году Курильские острова посетили порядка 50 тысяч отдыхающих. Правительство Сахалинской области ожидает, что за пять лет турпоток может увеличиться в четыре раза.

https://ria.ru/20221113/peterburg-1830647031.html

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Мария Селиванова

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, итуруп, владивосток, южно-сахалинск, ассоциация туроператоров россии (атор)