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Туристы смогут летать на Курилы из Владивостока - РИА Новости, 14.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221114/iturup-1831308812.html
Туристы смогут летать на Курилы из Владивостока
Туристы смогут летать на Курилы из Владивостока - РИА Новости, 14.11.2022
Туристы смогут летать на Курилы из Владивостока
Прямой рейс на Итуруп из Владивостока планируется открыть в 2023 году, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:06
2022-11-14T12:06
туризм
туризм
новости - туризм
итуруп
владивосток
южно-сахалинск
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Прямой рейс на Итуруп из Владивостока планируется открыть в 2023 году, сообщает АТОР.Летать из Владивостока на Итуруп планирует Единая дальневосточная авиакомпания. Эксперты считают, что новация расширит возможности туристов попасть на остров, поскольку сейчас Курилы с материком по воздуху связаны только с Южно-Сахалинском.С другой стороны, сложная погода способна разрушать планы туристов отправиться на остров. "У нас есть поговорка: "Самолетом летают только те, кто никуда не торопится", — отмечает южно-курильский специалист по туризму Оксана Ризнич.Лайнеры на Курилы прибывают с задержками, иногда — дней на пять. Многие путешественники в итоге отказываются от поездки, находясь в городе вылета, объясняет Ризнич. Переориентировать турпотоки на Курилах на авиатранспорт — заведомо неправильный подход, ведущий к регулярным форс-мажорным ситуациям, уверена эксперт. Более надежным с точки зрения организации логистики путешествий местные туроператоры по-прежнему считают водный транспорт.В прошлом году Курильские острова посетили порядка 50 тысяч отдыхающих. Правительство Сахалинской области ожидает, что за пять лет турпоток может увеличиться в четыре раза.
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туризм, новости - туризм, итуруп, владивосток, южно-сахалинск, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Итуруп, Владивосток, Южно-Сахалинск, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
12:06 14.11.2022
 
Туристы смогут летать на Курилы из Владивостока

АТОР: в 2023 году на Итуруп можно будет прилететь из Владивостока

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в медиабанкНовый аэропорт открылся на южно-курильском острове Итуруп
Новый аэропорт открылся на южно-курильском острове Итуруп - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Прямой рейс на Итуруп из Владивостока планируется открыть в 2023 году, сообщает АТОР.
Летать из Владивостока на Итуруп планирует Единая дальневосточная авиакомпания. Эксперты считают, что новация расширит возможности туристов попасть на остров, поскольку сейчас Курилы с материком по воздуху связаны только с Южно-Сахалинском.
С другой стороны, сложная погода способна разрушать планы туристов отправиться на остров. "У нас есть поговорка: "Самолетом летают только те, кто никуда не торопится", — отмечает южно-курильский специалист по туризму Оксана Ризнич.
Лайнеры на Курилы прибывают с задержками, иногда — дней на пять. Многие путешественники в итоге отказываются от поездки, находясь в городе вылета, объясняет Ризнич. Переориентировать турпотоки на Курилах на авиатранспорт — заведомо неправильный подход, ведущий к регулярным форс-мажорным ситуациям, уверена эксперт. Более надежным с точки зрения организации логистики путешествий местные туроператоры по-прежнему считают водный транспорт.
В прошлом году Курильские острова посетили порядка 50 тысяч отдыхающих. Правительство Сахалинской области ожидает, что за пять лет турпоток может увеличиться в четыре раза.
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