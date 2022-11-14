https://ria.ru/20221114/istoriya-1831376296.html
Депутат Луговой попросил прокуратуру проверить проект "История"
Депутат Луговой попросил прокуратуру проверить проект "История" - РИА Новости, 14.11.2022
Депутат Луговой попросил прокуратуру проверить проект "История"
Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой попросил прокурора Москвы Дениса Попова, министра юстиции Константина Чуйченко, директора Института всеобщей истории РАН... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T14:52
2022-11-14T14:52
2022-11-14T14:52
общество
андрей луговой
константин чуйченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150759/09/1507590972_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_8cb8793fccd0b5d7a886b1abe47dd932.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой попросил прокурора Москвы Дениса Попова, министра юстиции Константина Чуйченко, директора Института всеобщей истории РАН Михаила Липкина, директора Института социально-политических исследований РАН Виктора Левашова проверить образовательный проект "История", копия писем депутата имеется в распоряжении РИА Новости."Обратился в надзорные и правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность потенциальных иностранных агентов, действующих под прикрытием образовательного проекта "История"… Чья явно деструктивная политическая позиция имеет иностранное финансирование и поддержку… Псевдоисторики продают курс лекций о российской истории, фальсифицируя факты и вольно трактуя события. Действуя из-за рубежа, они используют проект для продвижения антироссийской риторики и протестных настроений", - сообщил Луговой в своем Telegram-канале.Депутат отмечает, что Светлана Манакова в мае 2022 года основала проект "История", выпустила образовательные курсы, на которых обещает научить "познавать отечественную историю без пропаганды, понимать причины современных событий".Сайт под персональным брендом "Manakova", без указания названия проекта, адаптирован к платформе GetCourse, на которой она ведет обучение и принимает платежи, в том числе через криптовалюту, что запрещено российским законодательством, сообщает Луговой.Помимо основного лектора в ее лице, есть и другие "преподаватели истории", которые читают лекции, но более нигде не замечена их профессиональная деятельность как историков или научных сотрудников, обращает внимание парламентарий.
https://ria.ru/20221108/parodiya-1829981951.html
https://ria.ru/20220903/gudkov-1814267990.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150759/09/1507590972_462:0:3193:2048_1920x0_80_0_0_b796dac7138c399d04f33b252314f0c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей луговой, константин чуйченко
Общество, Андрей Луговой, Константин Чуйченко
Депутат Луговой попросил прокуратуру проверить проект "История"
Депутат Луговой запросил проверку проекта "История" в прокуратуре и других инстанциях
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой попросил
прокурора Москвы Дениса Попова, министра юстиции Константина Чуйченко, директора Института всеобщей истории РАН Михаила Липкина, директора Института социально-политических исследований РАН Виктора Левашова проверить образовательный проект "История", копия писем депутата имеется в распоряжении РИА Новости.
"Обратился в надзорные и правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность потенциальных иностранных агентов, действующих под прикрытием образовательного проекта "История"… Чья явно деструктивная политическая позиция имеет иностранное финансирование и поддержку… Псевдоисторики продают курс лекций о российской истории, фальсифицируя факты и вольно трактуя события. Действуя из-за рубежа, они используют проект для продвижения антироссийской риторики и протестных настроений", - сообщил Луговой в своем Telegram-канале.
Депутат отмечает, что Светлана Манакова в мае 2022 года основала проект "История", выпустила образовательные курсы, на которых обещает научить "познавать отечественную историю без пропаганды, понимать причины современных событий".
Сайт под персональным брендом "Manakova", без указания названия проекта, адаптирован к платформе GetCourse, на которой она ведет обучение и принимает платежи, в том числе через криптовалюту, что запрещено российским законодательством, сообщает Луговой.
Помимо основного лектора в ее лице, есть и другие "преподаватели истории", которые читают лекции, но более нигде не замечена их профессиональная деятельность как историков или научных сотрудников, обращает внимание парламентарий.