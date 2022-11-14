Рейтинг@Mail.ru
Депутат Луговой попросил прокуратуру проверить проект "История" - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/istoriya-1831376296.html
Депутат Луговой попросил прокуратуру проверить проект "История"
Депутат Луговой попросил прокуратуру проверить проект "История" - РИА Новости, 14.11.2022
Депутат Луговой попросил прокуратуру проверить проект "История"
Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой попросил прокурора Москвы Дениса Попова, министра юстиции Константина Чуйченко, директора Института всеобщей истории РАН... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T14:52
2022-11-14T14:52
общество
андрей луговой
константин чуйченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150759/09/1507590972_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_8cb8793fccd0b5d7a886b1abe47dd932.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой попросил прокурора Москвы Дениса Попова, министра юстиции Константина Чуйченко, директора Института всеобщей истории РАН Михаила Липкина, директора Института социально-политических исследований РАН Виктора Левашова проверить образовательный проект "История", копия писем депутата имеется в распоряжении РИА Новости."Обратился в надзорные и правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность потенциальных иностранных агентов, действующих под прикрытием образовательного проекта "История"… Чья явно деструктивная политическая позиция имеет иностранное финансирование и поддержку… Псевдоисторики продают курс лекций о российской истории, фальсифицируя факты и вольно трактуя события. Действуя из-за рубежа, они используют проект для продвижения антироссийской риторики и протестных настроений", - сообщил Луговой в своем Telegram-канале.Депутат отмечает, что Светлана Манакова в мае 2022 года основала проект "История", выпустила образовательные курсы, на которых обещает научить "познавать отечественную историю без пропаганды, понимать причины современных событий".Сайт под персональным брендом "Manakova", без указания названия проекта, адаптирован к платформе GetCourse, на которой она ведет обучение и принимает платежи, в том числе через криптовалюту, что запрещено российским законодательством, сообщает Луговой.Помимо основного лектора в ее лице, есть и другие "преподаватели истории", которые читают лекции, но более нигде не замечена их профессиональная деятельность как историков или научных сотрудников, обращает внимание парламентарий.
https://ria.ru/20221108/parodiya-1829981951.html
https://ria.ru/20220903/gudkov-1814267990.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150759/09/1507590972_462:0:3193:2048_1920x0_80_0_0_b796dac7138c399d04f33b252314f0c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, андрей луговой, константин чуйченко
Общество, Андрей Луговой, Константин Чуйченко
14:52 14.11.2022
 
Депутат Луговой попросил прокуратуру проверить проект "История"

Депутат Луговой запросил проверку проекта "История" в прокуратуре и других инстанциях

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАндрей Луговой
Андрей Луговой - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Андрей Луговой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой попросил прокурора Москвы Дениса Попова, министра юстиции Константина Чуйченко, директора Института всеобщей истории РАН Михаила Липкина, директора Института социально-политических исследований РАН Виктора Левашова проверить образовательный проект "История", копия писем депутата имеется в распоряжении РИА Новости.
"Обратился в надзорные и правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность потенциальных иностранных агентов, действующих под прикрытием образовательного проекта "История"… Чья явно деструктивная политическая позиция имеет иностранное финансирование и поддержку… Псевдоисторики продают курс лекций о российской истории, фальсифицируя факты и вольно трактуя события. Действуя из-за рубежа, они используют проект для продвижения антироссийской риторики и протестных настроений", - сообщил Луговой в своем Telegram-канале.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 15:15
Депутат попросил генпрокурора проверить ролик с пародией на солдата
Депутат отмечает, что Светлана Манакова в мае 2022 года основала проект "История", выпустила образовательные курсы, на которых обещает научить "познавать отечественную историю без пропаганды, понимать причины современных событий".
Сайт под персональным брендом "Manakova", без указания названия проекта, адаптирован к платформе GetCourse, на которой она ведет обучение и принимает платежи, в том числе через криптовалюту, что запрещено российским законодательством, сообщает Луговой.
Помимо основного лектора в ее лице, есть и другие "преподаватели истории", которые читают лекции, но более нигде не замечена их профессиональная деятельность как историков или научных сотрудников, обращает внимание парламентарий.
Телеведущий Александр Гудков - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 19:41Шоубиз
Лидер "Гражданского комитета" попросил СК проверить клип Гудкова "Я узкий"
 
ОбществоАндрей ЛуговойКонстантин Чуйченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала