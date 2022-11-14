https://ria.ru/20221114/investproekty-1831369930.html
Правительство расширит программу поддержки крупных инвестпроектов
Правительство расширит программу поддержки крупных инвестпроектов - РИА Новости, 14.11.2022
Правительство расширит программу поддержки крупных инвестпроектов
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что подписано постановление, расширяющее программу поддержки крупных инвестпроектов в приоритетных... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T14:32
2022-11-14T14:32
2022-11-14T14:38
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что подписано постановление, расширяющее программу поддержки крупных инвестпроектов в приоритетных областях."Подписано постановление, которое расширяет программу поддержки крупных проектов в приоритетных отраслях. Теперь можно будет вкладывать в их реализацию меньше собственных ресурсов. По проектам, одобренным в текущем и следующем годах, эта доля уменьшится с 20 до 15%, остальную сумму нужно занять у банков. Увеличиваем для этого общий объем средств, который ВЭБ РФ сможет выделить заемщикам по профильным заявкам, с нынешних примерно 300 миллиардов до полутриллиона рублей", - сказал он на совещании с вице-премьерами.По его словам, появится также возможность запускать новый инвестиционный цикл на базе действующих компаний без образования дополнительных юридических лиц."Эти меры позволят повысить доступность и привлекательность проектного финансирования в нашей стране, увеличить объемы кредитования тех организаций, которые создают перспективные производства, важные для развития российской экономики", - добавил премьер.
https://ria.ru/20221103/investitsii-1829113087.html
https://ria.ru/20220907/gazprom-1815172093.html
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
14:32 14.11.2022 (обновлено: 14:38 14.11.2022)
Правительство расширит программу поддержки крупных инвестпроектов
Мишустин подписал постановление о расширении программы поддержки крупных инвестпроектов
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что подписано постановление, расширяющее программу поддержки крупных инвестпроектов в приоритетных областях.
"Подписано постановление, которое расширяет программу поддержки крупных проектов в приоритетных отраслях. Теперь можно будет вкладывать в их реализацию меньше собственных ресурсов. По проектам, одобренным в текущем и следующем годах, эта доля уменьшится с 20 до 15%, остальную сумму нужно занять у банков. Увеличиваем для этого общий объем средств, который ВЭБ РФ сможет выделить заемщикам по профильным заявкам, с нынешних примерно 300 миллиардов до полутриллиона рублей", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
По его словам, появится также возможность запускать новый инвестиционный цикл на базе действующих компаний без образования дополнительных юридических лиц.
"Эти меры позволят повысить доступность и привлекательность проектного финансирования в нашей стране, увеличить объемы кредитования тех организаций, которые создают перспективные производства, важные для развития российской экономики", - добавил премьер.