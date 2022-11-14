https://ria.ru/20221114/investitsii-1831372548.html

Путин и глава Алтайского края обсудили инвестиции в капитал региона

Путин и глава Алтайского края обсудили инвестиции в капитал региона - РИА Новости, 14.11.2022

Путин и глава Алтайского края обсудили инвестиции в капитал региона

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко обратил внимание на то, что в регионе фиксируется спад инвестиций в... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T14:40

2022-11-14T14:40

2022-11-14T14:40

владимир путин

экономика

виктор томенко

алтайский край

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко обратил внимание на то, что в регионе фиксируется спад инвестиций в основной капитал, губернатор в свою очередь сообщил главе государства, что на Алтае по итогам 2022 года ожидают рост объема инвестиций на 4-5%."Я посмотрел материалы по Алтайскому краю. Все так стабильно, спокойно развивается, и ВРП (валовой региональный продукт) растет, и промышленное производство, и сельхозпроизводство. Такие основные показатели, они надежные. Я посмотрел - есть хорошие инвестпроекты. И в то же время фиксируется определенный спад инвестиций в основной капитал", - сказал Путин, открывая встречу.Общение он предложил начать с обсуждения именно этого вопроса."Насколько это соответствует реалиям, как вы на это смотрите, рассматриваете ли это как какую-то системную проблему, ну и ваши предложения на этот счет", - добавил президент.Томенко на это возразил, что в регионе спада инвестиций в основной капитал нет, на сегодняшний день там "довольно стабильная ситуация", и даже во время пандемии коронавируса уровень инвестиционной активности поддерживался "на определенном, уже достигнутом уровне". Сегодня, по словам главы региона, эти объемы инвестиций поддерживаются, и 80-85% из них это именно внебюджетные инвестиции."Виктор Петрович, я же не придумал эти цифры. У меня вот написано: сокращение инвестиций в основной капитал, спад на 2,7%, правда, за предыдущие годы, 2020-2021 годы, при том, что в России рост был 7,2%. Может быть, это просто уже устаревшие данные? Может, за первое полугодие текущего года уже есть какие-то положительные тенденции? Пожалуйста, расскажите мне об этом", - отреагировал Путин.Губернатор пояснил, что данные приведены в сопоставимом виде, но с учетом инфляционных процессов в номинальном выражении год от года объем инвестиций последовательно растет, и в последние годы он составлял от 110 до 125 миллиардов рублей."И в этом году рост этот продолжится, мы ожидаем в районе 4-5% рост объема инвестиций в целом по 2022 году", - сказал Томенко.

https://ria.ru/20221114/mobilizatsiya-1831366470.html

https://ria.ru/20221102/altay-1828748536.html

алтайский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика, виктор томенко, алтайский край