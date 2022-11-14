https://ria.ru/20221114/gazprom-1831461483.html

Варшава ввела принудительное управление активами "Газпрома" в Польше

Варшава ввела принудительное управление активами "Газпрома" в Польше - РИА Новости, 14.11.2022

Варшава ввела принудительное управление активами "Газпрома" в Польше

Варшава ввела временное принудительное управление активами "Газпрома" на территории Польши, сообщает Министерство развития и технологий страны. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T19:51

2022-11-14T19:51

2022-11-14T20:16

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ВАРШАВА, 14 ноя — РИА Новости. Варшава ввела временное принудительное управление активами "Газпрома" на территории Польши, сообщает Министерство развития и технологий страны.Уточняется, что решение затронет все акции, принадлежащие "Газпрому" в системе транзитных газопроводов компании EuRoPol GAZ. По мнению Варшавы, это позволит обеспечить "безопасность критически важной инфраструктуры" страны."Конституция не позволяет нам экспроприацию, поэтому мы совместно с Министерством внутренних дел и администрации ввели временное управление имуществом", — уточнил Буда."Газпрому" и польской PGNiG принадлежит по 48 процентов предприятия EuRoPol GAZ, которое является оператором польского участка газопровода "Ямал — Европа".Этот трубопровод ранее был одним из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, который использовался для поставок газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров топлива в год.В апреле Варшава внесла "Газпром" в санкционный список, заблокировав для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ и получать дивиденды.В ответ Москва в мае ввела ограничительные меры против EuRoPol GAZ. С тех пор "Газпрому" запрещено пользоваться польской частью магистрали для поставок газа, а труба работает только в реверсном направлении, то есть уже участники европейского рынка подают по нему газ из Германии в Польшу.По газопроводу "Ямал — Европа" Польша получала из России около десяти миллионов кубометров газа в год. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях.Как подчеркивал президент России Владимир Путин, европейцы проиграли в ситуации с газопроводом "Ямал — Европа". По словам российского лидера, Брюссель пытался приобрести газ на более выгодных условиях, но добился лишь уменьшения объема голубого топлива на рынке и увеличения цен.

https://ria.ru/20221114/yamal-evropa-1831416356.html

https://ria.ru/20221110/polsha-1830498782.html

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экономика, польша, газпром, pgnig, россия, в мире