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Цены на газ в Европе достигли 1200 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 14.11.2022
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Цены на газ в Европе достигли 1200 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе достигли 1200 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 14.11.2022
Цены на газ в Европе достигли 1200 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 16% и достигли 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:46
2022-11-14T18:55
экономика
европа
нидерланды
цены на нефть
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 16% и достигли 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - декабрьские - фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1065,5 доллара за тысячу кубометров (+2,7%). Их стоимость по состоянию на 18.31 мск составляет 1200,5 доллара (+15,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы, - 1037 долларов за тысячу кубометров. Это самый низкий с 26 октября показатель.При этом цены на рынке спот значительно ниже. Стоимость контракта с поставкой "на день вперед" - 14 ноября - составила 716,6 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи EEX. Средняя цена спотовых контрактов в ноябре еще ниже - 605,8 доллара, что почти в 1,5 раза меньше средней расчетной цены фьючерсов в ноябре (1183 доллара) и почти на 40% - средней цены спотовых контрактов в ноябре прошлого года (около 1000 долларов), следует из данных Elexys.Ранее, в начале марта, биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом после сокращения поставок из России вновь выросла, и в августе средняя расчетная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре составила 2093 доллара (–14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (–34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным из-за экономии электроэнергии и теплой погоды спросом на "голубое топливо".
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экономика, европа, нидерланды, цены на нефть, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Европа, Нидерланды, Цены на нефть, Россия, Санкции в отношении России
18:46 14.11.2022 (обновлено: 18:55 14.11.2022)
 
Цены на газ в Европе достигли 1200 долларов за тысячу кубов

ICE: биржевые цены на газ в Европе ускорили рост, достигнув 1200 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Центрально-европейский газовый хаб. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 16% и достигли 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие - декабрьские - фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1065,5 доллара за тысячу кубометров (+2,7%). Их стоимость по состоянию на 18.31 мск составляет 1200,5 доллара (+15,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы, - 1037 долларов за тысячу кубометров. Это самый низкий с 26 октября показатель.
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При этом цены на рынке спот значительно ниже. Стоимость контракта с поставкой "на день вперед" - 14 ноября - составила 716,6 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи EEX. Средняя цена спотовых контрактов в ноябре еще ниже - 605,8 доллара, что почти в 1,5 раза меньше средней расчетной цены фьючерсов в ноябре (1183 доллара) и почти на 40% - средней цены спотовых контрактов в ноябре прошлого года (около 1000 долларов), следует из данных Elexys.
Ранее, в начале марта, биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом после сокращения поставок из России вновь выросла, и в августе средняя расчетная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре составила 2093 доллара (–14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (–34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным из-за экономии электроэнергии и теплой погоды спросом на "голубое топливо".
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