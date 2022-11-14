https://ria.ru/20221114/g20-1831282618.html
В Киеве предложили попросить G20 исключить Россию из состава группы
В Киеве предложили попросить G20 исключить Россию из состава группы - РИА Новости, 14.11.2022
В Киеве предложили попросить G20 исключить Россию из состава группы
Проект заявления об обращении к G20 с просьбой исключить Россию из состава группы внесен в Верховную раду Украины. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:53
2022-11-14T10:53
2022-11-14T12:07
россия
большая двадцатка
в мире
украина
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Проект заявления об обращении к G20 с просьбой исключить Россию из состава группы внесен в Верховную раду Украины."Верховная рада Украины обращается к государствам Группы двадцати с предложением исключить Российскую Федерацию из состава Группы двадцати", - говорится в тексте приложения к проекту.В документе также призывают G20 поддержать продление продовольственной сделки, усилить санкции против России, а также "существенно нарастить" экономическую, финансовую помощь Украине и помощь в вопросах безопасности. Среди инициаторов обращения спикер Рады Руслан Стефанчук, вице-спикер Александр Корниенко, депутаты от партии "Батькивщина" Елена Кондратюк и Юлия Тимошенко, депутат от "Слуги народа" Александр Мережко, депутат от "Платформы за жизнь и мир" Юрий Бойко, от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.
https://ria.ru/20221113/g20-1831125360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, большая двадцатка, в мире, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Россия, Большая двадцатка, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:53 14.11.2022 (обновлено: 12:07 14.11.2022)
В Киеве предложили попросить G20 исключить Россию из состава группы
В Раду внесли проект об обращении к G20 с просьбой исключить Россию из состава группы