https://ria.ru/20221114/g20-1831282618.html

В Киеве предложили попросить G20 исключить Россию из состава группы

В Киеве предложили попросить G20 исключить Россию из состава группы - РИА Новости, 14.11.2022

В Киеве предложили попросить G20 исключить Россию из состава группы

Проект заявления об обращении к G20 с просьбой исключить Россию из состава группы внесен в Верховную раду Украины. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:53

2022-11-14T10:53

2022-11-14T12:07

россия

большая двадцатка

в мире

украина

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Проект заявления об обращении к G20 с просьбой исключить Россию из состава группы внесен в Верховную раду Украины."Верховная рада Украины обращается к государствам Группы двадцати с предложением исключить Российскую Федерацию из состава Группы двадцати", - говорится в тексте приложения к проекту.В документе также призывают G20 поддержать продление продовольственной сделки, усилить санкции против России, а также "существенно нарастить" экономическую, финансовую помощь Украине и помощь в вопросах безопасности. Среди инициаторов обращения спикер Рады Руслан Стефанчук, вице-спикер Александр Корниенко, депутаты от партии "Батькивщина" Елена Кондратюк и Юлия Тимошенко, депутат от "Слуги народа" Александр Мережко, депутат от "Платформы за жизнь и мир" Юрий Бойко, от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

https://ria.ru/20221113/g20-1831125360.html

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украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, большая двадцатка, в мире, украина, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр