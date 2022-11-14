https://ria.ru/20221114/fitnes-zona-1831619021.html

Фитнес-зону для пожилых людей обустроили на территории "Авангарда" в Москве

Фитнес-зону для пожилых людей обустроили на территории "Авангарда" в Москве - РИА Новости, 15.11.2022

Фитнес-зону для пожилых людей обустроили на территории "Авангарда" в Москве

Специалисты обустроили фитнес-зону для людей старшего поколения на территории спорткомплекса "Авангард" в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-14T09:38

2022-11-14T09:38

2022-11-15T14:08

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты обустроили фитнес-зону для людей старшего поколения на территории спорткомплекса "Авангард" в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Фитнес-зону для людей старшего поколения обустроили на территории спорткомплекса "Авангард". Она расположена на границе с Измайловским парком", - говорится в сообщении.Отмечается, что в новом пространстве можно будет сыграть в петанк. Для этого специалисты оборудовали зону с песчаным покрытием размером 12 на 3 метра. Кроме того, можно будет выполнить упражнения на тренажерах. Их специалисты подобрали с учетом рекомендаций врачей. Спортивный комплекс поможет держать в тонусе мышцы ног, спины и пресса, а пешеходный мостик – сохранить и развить ловкость и равновесие.Также в теплое время года москвичи смогут принять солнечные ванны на шезлонгах или разыграть партию в шахматы. Для игры установили пять столиков с шахматными досками. Кроме того, предусмотрено место для занятий по гимнастике и аэробике."Покрытие фитнес-зоны площадью более 800 квадратных метров выполнено из натуральной гальки мелкой фракции", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20221102/blagoustroystvo-1828565672.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, авангард