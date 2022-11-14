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Фитнес-зону для пожилых людей обустроили на территории "Авангарда" в Москве
Фитнес-зону для пожилых людей обустроили на территории "Авангарда" в Москве - РИА Новости, 15.11.2022
Фитнес-зону для пожилых людей обустроили на территории "Авангарда" в Москве
Специалисты обустроили фитнес-зону для людей старшего поколения на территории спорткомплекса "Авангард" в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-14T09:38
2022-11-14T09:38
2022-11-15T14:08
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Специалисты обустроили фитнес-зону для людей старшего поколения на территории спорткомплекса "Авангард" в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Фитнес-зону для людей старшего поколения обустроили на территории спорткомплекса "Авангард". Она расположена на границе с Измайловским парком", - говорится в сообщении.Отмечается, что в новом пространстве можно будет сыграть в петанк. Для этого специалисты оборудовали зону с песчаным покрытием размером 12 на 3 метра. Кроме того, можно будет выполнить упражнения на тренажерах. Их специалисты подобрали с учетом рекомендаций врачей. Спортивный комплекс поможет держать в тонусе мышцы ног, спины и пресса, а пешеходный мостик – сохранить и развить ловкость и равновесие.Также в теплое время года москвичи смогут принять солнечные ванны на шезлонгах или разыграть партию в шахматы. Для игры установили пять столиков с шахматными досками. Кроме того, предусмотрено место для занятий по гимнастике и аэробике."Покрытие фитнес-зоны площадью более 800 квадратных метров выполнено из натуральной гальки мелкой фракции", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
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общество, городское хозяйство москвы, москва, авангард
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Авангард
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Специалисты обустроили фитнес-зону для людей старшего поколения на территории спорткомплекса "Авангард" в Москве
, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Фитнес-зону для людей старшего поколения обустроили на территории спорткомплекса "Авангард". Она расположена на границе с Измайловским парком", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в новом пространстве можно будет сыграть в петанк. Для этого специалисты оборудовали зону с песчаным покрытием размером 12 на 3 метра. Кроме того, можно будет выполнить упражнения на тренажерах. Их специалисты подобрали с учетом рекомендаций врачей. Спортивный комплекс поможет держать в тонусе мышцы ног, спины и пресса, а пешеходный мостик – сохранить и развить ловкость и равновесие.
Также в теплое время года москвичи смогут принять солнечные ванны на шезлонгах или разыграть партию в шахматы. Для игры установили пять столиков с шахматными досками. Кроме того, предусмотрено место для занятий по гимнастике и аэробике.
"Покрытие фитнес-зоны площадью более 800 квадратных метров выполнено из натуральной гальки мелкой фракции", - добавили в сообщении.