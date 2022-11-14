https://ria.ru/20221114/elektrosamokat-1831328754.html

Львова-Белова предложила снизить скорость электросамокатов для детей

Львова-Белова предложила снизить скорость электросамокатов для детей - РИА Новости, 14.11.2022

Львова-Белова предложила снизить скорость электросамокатов для детей

Допустимая скорость электросамокатов должна быть дополнительно снижена, а для детей эта скорость не должна превышать 20 км/ч, заявила уполномоченный при... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:26

2022-11-14T12:26

2022-11-14T12:26

мария львова-белова

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736269410_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_4ee98812dadbb3b31411f4c61ba13315.jpg

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Допустимая скорость электросамокатов должна быть дополнительно снижена, а для детей эта скорость не должна превышать 20 км/ч, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова."Установленное ограничение скорости до 25 км/ч при столкновении с пешеходом, с учетом допустимого веса самих самокатов в 35 кг, все равно способно привести к тяжелым травмам или гибели, особенно если это дети или пожилые люди. И мы целиком поддерживаем предложение дополнительно снизить допустимую скорость, хотя бы при использовании детьми, она должна быть не выше 20 км/час", - сказала Львова-Белова в ходе совместного совещания с СПЧ по вопросам регулирования электросамокатов.Также она отметила, что необходимо учитывать жизненные реалии, особенно в сельской местности или в других населенных пунктах, где не налажена работа общественного транспорта и дети могут добираться до учебных заведений только на самокатах. "Особую актуальность в изменении ПДД получают вопросы контроля, то есть правила ввели, кто будет контролировать, кто будет идентифицировать водителя, доказывать его вину, привлекать к ответственности, тем более детей к административной ответственности можно привлекать с 16 лет", - сказала уполномоченный.Кроме того, по ее словам, есть вопрос информирования. "Все мы знаем, что правила дорожного движения в Основном изучают только автовладельцы для сдачи экзамена на права. И часто дети нарушают эти правила не потому что это их воля - они не знают и не задумываются, что происходит", - сказала Львова-Белова и предложила запустить рекламные кампании в социальных сетях, на уроках и других площадках, чтобы доносить информацию детям.Также она привела, что примерно две трети ДТП происходят с участием не в прокатных, а частных транспортных средств. "Операторы шеринговых сервисов, например, настраивают автоматическое снижение скорости от 5 до 15 км/ч в определённых зонах, предупреждают о правилах, инструктируют. И возможно, перед допуском к вождению частных средств индивидуальной мобильности стоило бы проводить тестирование по примеру других стран", - предложила детский омбудсмен.

https://ria.ru/20221007/pdd-1822146574.html

https://ria.ru/20221020/elektrosamokaty-1825524289.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария львова-белова, общество, россия