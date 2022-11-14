https://ria.ru/20221114/ekonomika-1831337051.html

Экономика Калужской области сохраняет позитивную динамику, заявил Шапша

Экономика Калужской области сохраняет позитивную динамику, заявил Шапша - РИА Новости, 14.11.2022

Экономика Калужской области сохраняет позитивную динамику, заявил Шапша

Экономика Калужской области сохраняет позитивную динамику развития благодаря принятым на федеральном и региональном уровнях мерам поддержки, заявил губернатор... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:52

2022-11-14T12:52

2022-11-14T13:24

экономика

владислав шапша

владимир попов

калужская область

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калужская область

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КАЛУГА, 14 ноя – РИА Новости. Экономика Калужской области сохраняет позитивную динамику развития благодаря принятым на федеральном и региональном уровнях мерам поддержки, заявил губернатор Владислав Шапша.По данным правительства региона, в понедельник замгубернатора Владимир Попов доложил Владиславу Шапше о результатах мониторинга ситуации в реальном секторе экономики Калужской области за 9 месяцев 2022 года."Он отметил, что по объему отгруженной продукции "Обрабатывающих производств" на душу населения Калужская область занимает 3-е место в ЦФО и 7-е по России. Положительная динамика остается в производстве машин и оборудования (151,4%), обработке древесины (139,3%), лекарственных средств (133,5%), готовых металлических изделий (127,6%), производстве одежды (124,2%), напитков (108,2%). Значительно вырос объем заказов предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сообщает областное правительство.Попов подчеркнул, что министерство экономического развития и промышленности области предоставляет целый ряд мер поддержки для стабильной работы промышленного комплекса.В числе прочих достижений региональной экономики замгубернатора отметил показатели ввода жилья. За 9 месяцев построено около 7 тысяч квартир, общей площадью 755 тысяч квадратных метров, что составило 141,6% к аналогичному периоду 2021 года."По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Калужской области за январь-июль 2022 года составил около 4 миллиардов долларов США и по сравнению с уровнем 2021 года уменьшился на 28%. При этом за 7 месяцев текущего года объем экспорта предприятий региона составил 850 миллионов долларов США, рост по отношению к прошлому году - более 8%", - сообщает областное правительство. По данным властей, росту способствуют меры поддержки предприятий экспортеров.По предварительным оценкам, объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев текущего года составил более 80 миллиардов рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года в среднем на 10%, подчеркнул замгубернатора."Из текущей ситуации выйти без издержек сложно. Тем не менее меры, принятые на федеральном и региональном уровне, помогают сохранить устойчивость работы предприятий, защитить коллективы, минимизировать потери от воздействия санкций. И это важно во многих секторах. Это позволило сохранить позитивную динамику", – цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Владислава Шапшу.

https://ria.ru/20221112/kibersport-1831077414.html

https://ria.ru/20221110/sotrudnichestvo-1830601625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, владислав шапша, владимир попов, калужская область, россия