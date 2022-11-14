Рейтинг@Mail.ru
Экономика Калужской области сохраняет позитивную динамику, заявил Шапша - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20221114/ekonomika-1831337051.html
Экономика Калужской области сохраняет позитивную динамику, заявил Шапша
Экономика Калужской области сохраняет позитивную динамику, заявил Шапша - РИА Новости, 14.11.2022
Экономика Калужской области сохраняет позитивную динамику, заявил Шапша
Экономика Калужской области сохраняет позитивную динамику развития благодаря принятым на федеральном и региональном уровнях мерам поддержки, заявил губернатор... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:52
2022-11-14T13:24
экономика
владислав шапша
владимир попов
калужская область
россия
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591270602_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0cc9bab21c25e68bf046bdc4f3a812ba.jpg
КАЛУГА, 14 ноя – РИА Новости. Экономика Калужской области сохраняет позитивную динамику развития благодаря принятым на федеральном и региональном уровнях мерам поддержки, заявил губернатор Владислав Шапша.По данным правительства региона, в понедельник замгубернатора Владимир Попов доложил Владиславу Шапше о результатах мониторинга ситуации в реальном секторе экономики Калужской области за 9 месяцев 2022 года."Он отметил, что по объему отгруженной продукции "Обрабатывающих производств" на душу населения Калужская область занимает 3-е место в ЦФО и 7-е по России. Положительная динамика остается в производстве машин и оборудования (151,4%), обработке древесины (139,3%), лекарственных средств (133,5%), готовых металлических изделий (127,6%), производстве одежды (124,2%), напитков (108,2%). Значительно вырос объем заказов предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сообщает областное правительство.Попов подчеркнул, что министерство экономического развития и промышленности области предоставляет целый ряд мер поддержки для стабильной работы промышленного комплекса.В числе прочих достижений региональной экономики замгубернатора отметил показатели ввода жилья. За 9 месяцев построено около 7 тысяч квартир, общей площадью 755 тысяч квадратных метров, что составило 141,6% к аналогичному периоду 2021 года."По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Калужской области за январь-июль 2022 года составил около 4 миллиардов долларов США и по сравнению с уровнем 2021 года уменьшился на 28%. При этом за 7 месяцев текущего года объем экспорта предприятий региона составил 850 миллионов долларов США, рост по отношению к прошлому году - более 8%", - сообщает областное правительство. По данным властей, росту способствуют меры поддержки предприятий экспортеров.По предварительным оценкам, объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев текущего года составил более 80 миллиардов рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года в среднем на 10%, подчеркнул замгубернатора."Из текущей ситуации выйти без издержек сложно. Тем не менее меры, принятые на федеральном и региональном уровне, помогают сохранить устойчивость работы предприятий, защитить коллективы, минимизировать потери от воздействия санкций. И это важно во многих секторах. Это позволило сохранить позитивную динамику", – цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Владислава Шапшу.
https://ria.ru/20221112/kibersport-1831077414.html
https://ria.ru/20221110/sotrudnichestvo-1830601625.html
https://ria.ru/20221109/zanyatost-1830350306.html
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591270602_86:0:1793:1280_1920x0_80_0_0_36321191be701b2345ab257d3fdfbe63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владислав шапша, владимир попов, калужская область, россия
Экономика, Владислав Шапша, Владимир Попов, Калужская область, Россия, Калужская область
12:52 14.11.2022 (обновлено: 13:24 14.11.2022)
 
Экономика Калужской области сохраняет позитивную динамику, заявил Шапша

Глава Калужской области Шапша заявил, что экономика региона сохраняет позитивную динамику

© Фото : Правительство Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Фото : Правительство Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 14 ноя – РИА Новости. Экономика Калужской области сохраняет позитивную динамику развития благодаря принятым на федеральном и региональном уровнях мерам поддержки, заявил губернатор Владислав Шапша.
По данным правительства региона, в понедельник замгубернатора Владимир Попов доложил Владиславу Шапше о результатах мониторинга ситуации в реальном секторе экономики Калужской области за 9 месяцев 2022 года.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша на открытии калужской киберарены - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 18:18Калужская область
Калужский губернатор призвал развивать киберспорт в регионе
"Он отметил, что по объему отгруженной продукции "Обрабатывающих производств" на душу населения Калужская область занимает 3-е место в ЦФО и 7-е по России. Положительная динамика остается в производстве машин и оборудования (151,4%), обработке древесины (139,3%), лекарственных средств (133,5%), готовых металлических изделий (127,6%), производстве одежды (124,2%), напитков (108,2%). Значительно вырос объем заказов предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сообщает областное правительство.
Попов подчеркнул, что министерство экономического развития и промышленности области предоставляет целый ряд мер поддержки для стабильной работы промышленного комплекса.
В числе прочих достижений региональной экономики замгубернатора отметил показатели ввода жилья. За 9 месяцев построено около 7 тысяч квартир, общей площадью 755 тысяч квадратных метров, что составило 141,6% к аналогичному периоду 2021 года.
Шоссе Р92 на въезде в Калугу - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 18:46Калужская область
Калужская область будет расширять сотрудничество с Ираном
"По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Калужской области за январь-июль 2022 года составил около 4 миллиардов долларов США и по сравнению с уровнем 2021 года уменьшился на 28%. При этом за 7 месяцев текущего года объем экспорта предприятий региона составил 850 миллионов долларов США, рост по отношению к прошлому году - более 8%", - сообщает областное правительство. По данным властей, росту способствуют меры поддержки предприятий экспортеров.
По предварительным оценкам, объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев текущего года составил более 80 миллиардов рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года в среднем на 10%, подчеркнул замгубернатора.
"Из текущей ситуации выйти без издержек сложно. Тем не менее меры, принятые на федеральном и региональном уровне, помогают сохранить устойчивость работы предприятий, защитить коллективы, минимизировать потери от воздействия санкций. И это важно во многих секторах. Это позволило сохранить позитивную динамику", – цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Владислава Шапшу.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
9 ноября, 19:47Калужская область
Шапша рассказал о поддержке занятости в Калужской области
 
Калужская областьЭкономикаВладислав ШапшаВладимир ПоповКалужская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала