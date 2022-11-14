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В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли три человека - РИА Новости, 14.11.2022
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В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли три человека
В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли три человека - РИА Новости, 14.11.2022
В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли три человека
Три человека погибли, еще два пострадали при столкновении легкового автомобиля и автобуса в Рязанской области, сообщается на портале "МВД Медиа". РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:39
2022-11-14T10:39
происшествия
авто
рязанская область
россия
дтп
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РЯЗАНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Три человека погибли, еще два пострадали при столкновении легкового автомобиля и автобуса в Рязанской области, сообщается на портале "МВД Медиа".Уточняется, что примерно в 6.15 понедельника в Александро-Невском районе Рязанской области на 340-м километре автодороги Р22 "Каспий" произошло столкновение автомобиля Ford Focus и автобуса Neoplan под управлением 45-летнего водителя. Предварительно, в автобусе находились девять человек, из которых шесть пассажиров, два водителя и один механик."В результате происшествия от полученных травм на месте скончались водитель автомобиля Ford и его пассажиры: женщина и несовершеннолетний ребёнок. Их личности устанавливаются. Травмы получили водитель и пассажирка автобуса, они госпитализированы", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП уточняются.
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происшествия, авто, рязанская область, россия, дтп
Происшествия, Авто, Рязанская область, Россия, ДТП
10:39 14.11.2022
 
В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли три человека

Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля и автобуса в Рязанской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РЯЗАНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Три человека погибли, еще два пострадали при столкновении легкового автомобиля и автобуса в Рязанской области, сообщается на портале "МВД Медиа".
Уточняется, что примерно в 6.15 понедельника в Александро-Невском районе Рязанской области на 340-м километре автодороги Р22 "Каспий" произошло столкновение автомобиля Ford Focus и автобуса Neoplan под управлением 45-летнего водителя. Предварительно, в автобусе находились девять человек, из которых шесть пассажиров, два водителя и один механик.
"В результате происшествия от полученных травм на месте скончались водитель автомобиля Ford и его пассажиры: женщина и несовершеннолетний ребёнок. Их личности устанавливаются. Травмы получили водитель и пассажирка автобуса, они госпитализированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП уточняются.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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