https://ria.ru/20221114/donetsk-1831463672.html

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра - РИА Новости, 14.11.2022

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра

Украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив по Куйбышевскому району города три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T20:05

2022-11-14T20:05

2022-11-14T20:05

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив по Куйбышевскому району города три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, обстрелам подверглись Петровский район Донецка и населенный пункт Гольмовский, по которым украинские войска выпустили в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221114/spetsoperatsiya-1831309309.html

донецк

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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины