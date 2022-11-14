https://ria.ru/20221114/donetsk-1831398594.html
ВСУ выпустили по Донецку еще десять ракет из "Града"
ВСУ выпустили по Донецку еще десять ракет из "Града" - РИА Новости, 14.11.2022
ВСУ выпустили по Донецку еще десять ракет из "Града"
Украинские войска снова выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", кроме того, обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 152... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:02
2022-11-14T16:02
2022-11-14T16:09
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска снова выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", кроме того, обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 15.45 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра. 15.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
16:02 14.11.2022 (обновлено: 16:09 14.11.2022)
ВСУ выпустили по Донецку еще десять ракет из "Града"
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка еще десять ракет из "Града"