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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 14.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/donetsk-1831360377.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 14.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска в 13.05 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:55
2022-11-14T13:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
киев
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 13.05 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.05 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, обстрелам подверглись Петровский и Кировский районы Донецка, а также населенный пункт Ясиноватая, по ним украинские войска выпустили в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221114/obstrel-1831322529.html
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донецк
донецкая народная республика
киев
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в мире, донецк, донецкая народная республика, киев, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, НАТО, СЦКК
13:55 14.11.2022 (обновлено: 13:59 14.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку шесть натовских снарядов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов в Донецке
Сотрудники Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 13.05 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.05 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, обстрелам подверглись Петровский и Кировский районы Донецка, а также населенный пункт Ясиноватая, по ним украинские войска выпустили в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаКиевНАТОСЦКК
 
 
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