https://ria.ru/20221114/donetsk-1831261809.html
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Донецку
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Донецку - РИА Новости, 14.11.2022
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Донецку
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T08:52
2022-11-14T08:52
2022-11-14T08:56
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221114/dilemma-1831247831.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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донецк, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина
08:52 14.11.2022 (обновлено: 08:56 14.11.2022)
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Донецку
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка