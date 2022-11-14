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Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 14.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/donbass-1831392740.html
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 14.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:47
2022-11-14T15:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.45 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 14.30 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, а также по Никитовскому району Горловки - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 15.00 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.05 и 15.10 по Ясиноватой - 10 снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221114/donetsk-1831386883.html
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донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
15:47 14.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку, Горловку и Ясиноватую

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.45 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов во дворе жилого дома в одном из пригородных районов в Донецка - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 15:28Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Представительство добавило, что в 14.30 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, а также по Никитовскому району Горловки - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 15.00 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.05 и 15.10 по Ясиноватой - 10 снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Сотрудники Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 13:55Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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