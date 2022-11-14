Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк, Еленовку, Горловку и Ясиноватую
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.45 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 14.30 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, а также по Никитовскому району Горловки - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 15.00 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.05 и 15.10 по Ясиноватой - 10 снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.