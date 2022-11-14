https://ria.ru/20221114/donbass-1831392740.html

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 14.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:47

2022-11-14T15:47

2022-11-14T15:47

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.45 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 14.30 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, а также по Никитовскому району Горловки - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 15.00 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.05 и 15.10 по Ясиноватой - 10 снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221114/donetsk-1831386883.html

https://ria.ru/20221114/donetsk-1831360377.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато