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Украинские войска обстреляли Сабовку в ЛНР из HIMARS

Украинские войска обстреляли Сабовку в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 14.11.2022

Украинские войска обстреляли Сабовку в ЛНР из HIMARS

Ряд жилых домов, школа, детский сад, библиотека и строения железнодорожной станции "Меловая" повреждены при обстреле украинскими войсками села Сабовка в ЛНР из... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:49

2022-11-14T12:49

2022-11-14T13:04

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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Ряд жилых домов, школа, детский сад, библиотека и строения железнодорожной станции "Меловая" повреждены при обстреле украинскими войсками села Сабовка в ЛНР из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Сабовка с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено пять ракет типа M31 GMLRS) повреждены три жилых дома, средняя школа, детский сад, библиотека, а также получили повреждение строения железнодорожной станции "Меловая" и линия электропередач", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее корреспонденты РИА Новости передавали с места событий, что ряд жилых домов и школа повреждены из-за обстрела села украинскими войсками.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221114/lnr-1831243416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin