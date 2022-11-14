https://ria.ru/20221114/donbass-1831335920.html
Украинские войска обстреляли Сабовку в ЛНР из HIMARS
Украинские войска обстреляли Сабовку в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 14.11.2022
Украинские войска обстреляли Сабовку в ЛНР из HIMARS
Ряд жилых домов, школа, детский сад, библиотека и строения железнодорожной станции "Меловая" повреждены при обстреле украинскими войсками села Сабовка в ЛНР из... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:49
2022-11-14T12:49
2022-11-14T13:04
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сша
сцкк
bae systems
lockheed martin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805909488_0:30:1113:656_1920x0_80_0_0_121a8a5755a16f0269682615b124e92c.jpg
ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Ряд жилых домов, школа, детский сад, библиотека и строения железнодорожной станции "Меловая" повреждены при обстреле украинскими войсками села Сабовка в ЛНР из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Сабовка с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено пять ракет типа M31 GMLRS) повреждены три жилых дома, средняя школа, детский сад, библиотека, а также получили повреждение строения железнодорожной станции "Меловая" и линия электропередач", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее корреспонденты РИА Новости передавали с места событий, что ряд жилых домов и школа повреждены из-за обстрела села украинскими войсками.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221114/lnr-1831243416.html
луганская народная республика
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805909488_100:0:1013:685_1920x0_80_0_0_6aa8b1d460fe68f6bde77a86cb6368c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, США, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
12:49 14.11.2022 (обновлено: 13:04 14.11.2022)
Украинские войска обстреляли Сабовку в ЛНР из HIMARS
В ЛНР заявили, что при обстреле Сабовки из HIMARS были повреждены дома, школа и детсад