https://ria.ru/20221114/disneylend-1831335651.html

Шанхайский Диснейленд останется закрытым из-за COVID-19

Шанхайский Диснейленд останется закрытым из-за COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2022

Шанхайский Диснейленд останется закрытым из-за COVID-19

Шанхайский тематический парк развлечений "Диснейленд" останется закрытым на неопределенный срок, после того как две недели назад внезапно приостановил работу... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:56

2022-11-14T12:56

2022-11-14T12:56

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коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 14 ноя - РИА Новости. Шанхайский тематический парк развлечений "Диснейленд" останется закрытым на неопределенный срок, после того как две недели назад внезапно приостановил работу ради контроля за распространением COVID-19, сообщило в понедельник руководство парка.Шанхайский "Диснейленд" 31 октября внезапно приостановил работу на неопределенный срок, заявив, что принимает такие меры в целях контроля за распространением COVID-19. Постановление вступило в силу незамедлительно, когда на территории парка находились посетители. Правительство Шанхая запретило им покидать парк до получения отрицательных результатов ПЦР-теста, а также заявило, что все, кто посещали парк развлечений в предыдущие несколько дней, должны на протяжении трех дней сдавать тесты на COVID-19. При этом данные о том, сколько больных коронавирусом обнаружили на территории парка, не сообщались."В целях соблюдения требований по предотвращению и контролю за пандемией (COVID-19 - ред.) Shanghai Disney Resort ... временно закрыт. Как только у нас появится подтвержденная дата о возобновлении работы, мы сообщим ее нашим посетителям", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парка.Шанхайский "Диснейленд" в марте этого года уже останавливал работу более чем на три месяца в связи с распространением в городе "омикрон"-штамма COVID-19 и введения строжайшего локдауна, который продолжался более двух месяцев.Власти Шанхая из-за крупной вспышки коронавирусной инфекции с 28 марта ввели локдаун, необходимый для проведения нескольких раундов массового тестирования и предотвращения распространения заболевания. Согласно первоначальному плану, он должен был пройти в два этапа и завершиться 5 апреля, однако из-за выявления большого количества зараженных период действия локдауна был продлен. С 1 июня большинство антиковидных ограничений отменили и город стал возвращаться к нормальной жизни.Китай почти с самого начала пандемии придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.

https://ria.ru/20221110/vaktsina-1830455179.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

шанхай, китай, коронавирус covid-19