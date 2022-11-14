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У Путина и Эрдогана есть много вопросов для обсуждения, заявил Песков - РИА Новости, 14.11.2022
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У Путина и Эрдогана есть много вопросов для обсуждения, заявил Песков
У Путина и Эрдогана есть много вопросов для обсуждения, заявил Песков - РИА Новости, 14.11.2022
У Путина и Эрдогана есть много вопросов для обсуждения, заявил Песков
У президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана много тем для обсуждения, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:09
2022-11-14T11:29
в мире
политика
владимир путин
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана много тем для обсуждения, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.На вопрос, будет ли обсуждаться в таком разговоре зерновая сделка, представитель Кремля сказал, что у лидеров много тем для общения."Много вопросов", - сказал собеседник агентства.
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в мире, политика, владимир путин, россия, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Политика, Владимир Путин, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
11:09 14.11.2022 (обновлено: 11:29 14.11.2022)
 
У Путина и Эрдогана есть много вопросов для обсуждения, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: у Путина и Эрдогана есть много вопросов для обсуждения

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана много тем для обсуждения, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На вопрос, будет ли обсуждаться в таком разговоре зерновая сделка, представитель Кремля сказал, что у лидеров много тем для общения.
"Много вопросов", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник полиции во время подготовки к переговорам глав МИД G20 в Нуса-Дуа, Бали - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 12:13
Эрдоган прокомментировал решение Путина не ехать на саммит G20
 
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