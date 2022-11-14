https://ria.ru/20221114/diplomatiya-1831288983.html

У Путина и Эрдогана есть много вопросов для обсуждения, заявил Песков

У Путина и Эрдогана есть много вопросов для обсуждения, заявил Песков - РИА Новости, 14.11.2022

У Путина и Эрдогана есть много вопросов для обсуждения, заявил Песков

У президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана много тем для обсуждения, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:09

2022-11-14T11:09

2022-11-14T11:29

в мире

политика

владимир путин

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана много тем для обсуждения, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.На вопрос, будет ли обсуждаться в таком разговоре зерновая сделка, представитель Кремля сказал, что у лидеров много тем для общения."Много вопросов", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221112/sammit-1831020629.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, политика, владимир путин, россия, турция, реджеп тайип эрдоган