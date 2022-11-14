https://ria.ru/20221114/diplomatiya-1831288983.html
У Путина и Эрдогана есть много вопросов для обсуждения, заявил Песков
У Путина и Эрдогана есть много вопросов для обсуждения, заявил Песков - РИА Новости, 14.11.2022
У Путина и Эрдогана есть много вопросов для обсуждения, заявил Песков
У президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана много тем для обсуждения, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:09
2022-11-14T11:09
2022-11-14T11:29
в мире
политика
владимир путин
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823690689_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_b07ad575361fed1e754eb26d8329401a.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана много тем для обсуждения, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.На вопрос, будет ли обсуждаться в таком разговоре зерновая сделка, представитель Кремля сказал, что у лидеров много тем для общения."Много вопросов", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221112/sammit-1831020629.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823690689_50:0:2779:2047_1920x0_80_0_0_56b3d122e58766f76be1ea79094ccc12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, политика, владимир путин, россия, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Политика, Владимир Путин, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
11:09 14.11.2022 (обновлено: 11:29 14.11.2022)
У Путина и Эрдогана есть много вопросов для обсуждения, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: у Путина и Эрдогана есть много вопросов для обсуждения