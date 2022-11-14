https://ria.ru/20221114/diabet-1831410907.html

Тюменская область обеспечила детей с диабетом системами мониторинга глюкозы

Тюменская область обеспечила детей с диабетом системами мониторинга глюкозы - РИА Новости, 14.11.2022

Тюменская область обеспечила детей с диабетом системами мониторинга глюкозы

Тюменская область за счет регионального бюджета обеспечила системами непрерывного мониторинга глюкозы 612 детей, болеющих сахарным диабетом, сообщает... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:37

2022-11-14T16:37

2022-11-14T16:37

тюменская область

общество

здоровье - общество

александр моор

тюменская область

диабет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584133584_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_10a6dcdb2f32d06879dea74c8d622b61.jpg

ТЮМЕНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Тюменская область за счет регионального бюджета обеспечила системами непрерывного мониторинга глюкозы 612 детей, болеющих сахарным диабетом, сообщает информационный центр правительства региона."612 детей в Тюменской области обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы. Соответствующее распоряжение в феврале 2022 года подписал губернатор Тюменской области Александр Моор", – следует из сообщения информцентра.Решение о выделении средств на эти цели губернатор принял после обращения на одну из прямых линий восьми местных жителей. "Они просили обеспечить их детей, которые болеют сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга глюкозы. Такие аппараты жизненно необходимы маленьким пациентам. В феврале выделили дополнительные средства из бюджета. Теперь все дети в Тюменской области, нуждающиеся в системах НМГ, ими обеспечены", – сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.В информцентре отмечают, что помимо систем мониторинга глюкозы, тюменские дети по целевой программе "Развитие здравоохранения Тюменской области" получают тест-полоски и расходные материалы к инсулиновым помпам, которыми пользуются 82 ребенка, до конца года будет установлено еще 28 таких помп.

https://ria.ru/20221114/zdorove-1831249832.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, александр моор, тюменская область, диабет