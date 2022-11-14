Тюменская область обеспечила детей с диабетом системами мониторинга глюкозы
Тюменская область обеспечила 612 детей, болеющих диабетом, системами мониторинга глюкозы
© Depositphotos.com / Andrey PopovПроверка уровня сахара в крови глюкометром
© Depositphotos.com / Andrey Popov
Проверка уровня сахара в крови глюкометром. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Тюменская область за счет регионального бюджета обеспечила системами непрерывного мониторинга глюкозы 612 детей, болеющих сахарным диабетом, сообщает информационный центр правительства региона.
"612 детей в Тюменской области обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы. Соответствующее распоряжение в феврале 2022 года подписал губернатор Тюменской области Александр Моор", – следует из сообщения информцентра.
Решение о выделении средств на эти цели губернатор принял после обращения на одну из прямых линий восьми местных жителей. "Они просили обеспечить их детей, которые болеют сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга глюкозы. Такие аппараты жизненно необходимы маленьким пациентам. В феврале выделили дополнительные средства из бюджета. Теперь все дети в Тюменской области, нуждающиеся в системах НМГ, ими обеспечены", – сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.
В информцентре отмечают, что помимо систем мониторинга глюкозы, тюменские дети по целевой программе "Развитие здравоохранения Тюменской области" получают тест-полоски и расходные материалы к инсулиновым помпам, которыми пользуются 82 ребенка, до конца года будет установлено еще 28 таких помп.