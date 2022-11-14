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Тюменская область обеспечила детей с диабетом системами мониторинга глюкозы - РИА Новости, 14.11.2022
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Тюменская область
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Тюменская область обеспечила детей с диабетом системами мониторинга глюкозы
Тюменская область обеспечила детей с диабетом системами мониторинга глюкозы - РИА Новости, 14.11.2022
Тюменская область обеспечила детей с диабетом системами мониторинга глюкозы
Тюменская область за счет регионального бюджета обеспечила системами непрерывного мониторинга глюкозы 612 детей, болеющих сахарным диабетом, сообщает... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:37
2022-11-14T16:37
тюменская область
общество
здоровье - общество
александр моор
тюменская область
диабет
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ТЮМЕНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Тюменская область за счет регионального бюджета обеспечила системами непрерывного мониторинга глюкозы 612 детей, болеющих сахарным диабетом, сообщает информационный центр правительства региона."612 детей в Тюменской области обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы. Соответствующее распоряжение в феврале 2022 года подписал губернатор Тюменской области Александр Моор", – следует из сообщения информцентра.Решение о выделении средств на эти цели губернатор принял после обращения на одну из прямых линий восьми местных жителей. "Они просили обеспечить их детей, которые болеют сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга глюкозы. Такие аппараты жизненно необходимы маленьким пациентам. В феврале выделили дополнительные средства из бюджета. Теперь все дети в Тюменской области, нуждающиеся в системах НМГ, ими обеспечены", – сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.В информцентре отмечают, что помимо систем мониторинга глюкозы, тюменские дети по целевой программе "Развитие здравоохранения Тюменской области" получают тест-полоски и расходные материалы к инсулиновым помпам, которыми пользуются 82 ребенка, до конца года будет установлено еще 28 таких помп.
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общество, здоровье - общество, александр моор, тюменская область, диабет
Тюменская область, Общество, Здоровье - Общество, Александр Моор, Тюменская область, Диабет
16:37 14.11.2022
 
Тюменская область обеспечила детей с диабетом системами мониторинга глюкозы

Тюменская область обеспечила 612 детей, болеющих диабетом, системами мониторинга глюкозы

© Depositphotos.com / Andrey PopovПроверка уровня сахара в крови глюкометром
Проверка уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Depositphotos.com / Andrey Popov
Проверка уровня сахара в крови глюкометром. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Тюменская область за счет регионального бюджета обеспечила системами непрерывного мониторинга глюкозы 612 детей, болеющих сахарным диабетом, сообщает информационный центр правительства региона.
"612 детей в Тюменской области обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы. Соответствующее распоряжение в феврале 2022 года подписал губернатор Тюменской области Александр Моор", – следует из сообщения информцентра.
Решение о выделении средств на эти цели губернатор принял после обращения на одну из прямых линий восьми местных жителей. "Они просили обеспечить их детей, которые болеют сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга глюкозы. Такие аппараты жизненно необходимы маленьким пациентам. В феврале выделили дополнительные средства из бюджета. Теперь все дети в Тюменской области, нуждающиеся в системах НМГ, ими обеспечены", – сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.
В информцентре отмечают, что помимо систем мониторинга глюкозы, тюменские дети по целевой программе "Развитие здравоохранения Тюменской области" получают тест-полоски и расходные материалы к инсулиновым помпам, которыми пользуются 82 ребенка, до конца года будет установлено еще 28 таких помп.
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Тюменская областьОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр МоорТюменская областьДиабет
 
 
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