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Эндокринолог рассказал о факторах риска развития сахарного диабета
Эндокринолог рассказал о факторах риска развития сахарного диабета - РИА Новости, 14.11.2022
Эндокринолог рассказал о факторах риска развития сахарного диабета
Курение является одним из наиболее важных поддающихся контролю факторов риска развития сахарного диабета, поэтому вероятность заболеть у курящих возрастает,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T07:41
2022-11-14T07:41
2022-11-14T07:41
здоровье
диабет
общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Курение является одним из наиболее важных поддающихся контролю факторов риска развития сахарного диабета, поэтому вероятность заболеть у курящих возрастает, сообщила РИА Новости заведующая отделением обучения и лечения диабета эндокринологического диспансера столичного департамента здравоохранения Ольга Котешкова во всемирный день борьбы с диабетом."Курение является одним из основных модифицируемых факторов риска развития сахарного диабета второго типа, поэтому риск у курящих людей заболеть сахарным диабетом возрастает", - сказала Котешкова.По ее словам, курение и сахарный диабет – две несовместимые вещи. На фоне курения ухудшается чувствительность тканей к инсулину. Поступление никотина способствует спазму сосудов. Риск образования атеросклеротических бляшек - отложений холестерина - при курении возрастает в несколько раз.При этом врач подчеркнула, что резкий отказ от курения не может ухудшить показатели сахара крови. Наоборот, это будет способствовать снижению риска развития сосудистых осложнений.
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здоровье, диабет, общество
Здоровье, Диабет, Общество
Эндокринолог рассказал о факторах риска развития сахарного диабета
Врач Котешкова: возможность развития сахарного диабета у курильщиков выше, чем у некурящих
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Курение является одним из наиболее важных поддающихся контролю факторов риска развития сахарного диабета, поэтому вероятность заболеть у курящих возрастает, сообщила РИА Новости заведующая отделением обучения и лечения диабета эндокринологического диспансера столичного департамента здравоохранения Ольга Котешкова во всемирный день борьбы с диабетом.
"Курение является одним из основных модифицируемых факторов риска развития сахарного диабета второго типа, поэтому риск у курящих людей заболеть сахарным диабетом возрастает", - сказала Котешкова.
По ее словам, курение и сахарный диабет – две несовместимые вещи. На фоне курения ухудшается чувствительность тканей к инсулину. Поступление никотина способствует спазму сосудов. Риск образования атеросклеротических бляшек - отложений холестерина - при курении возрастает в несколько раз.
"Курение негативно сказывается на органах пищеварения, вызывает повышение адреналина, приводит к депрессии, раздражительности, приводит к повышению артериального давления, нарушению сердечного ритма. У курильщиков хуже заживают раны, что может привести к гангрене. Курение оказывает негативное влияние на мелкие сосуды в организме пациента. У курящих пациентов с сахарным диабетом повышается риск поражения почек и глаз", - рассказала Котешкова.
При этом врач подчеркнула, что резкий отказ от курения не может ухудшить показатели сахара крови. Наоборот, это будет способствовать снижению риска развития сосудистых осложнений.