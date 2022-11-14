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Эндокринолог рассказал о факторах риска развития сахарного диабета

Эндокринолог рассказал о факторах риска развития сахарного диабета - РИА Новости, 14.11.2022

Эндокринолог рассказал о факторах риска развития сахарного диабета

Курение является одним из наиболее важных поддающихся контролю факторов риска развития сахарного диабета, поэтому вероятность заболеть у курящих возрастает,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T07:41

2022-11-14T07:41

2022-11-14T07:41

здоровье

диабет

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Курение является одним из наиболее важных поддающихся контролю факторов риска развития сахарного диабета, поэтому вероятность заболеть у курящих возрастает, сообщила РИА Новости заведующая отделением обучения и лечения диабета эндокринологического диспансера столичного департамента здравоохранения Ольга Котешкова во всемирный день борьбы с диабетом."Курение является одним из основных модифицируемых факторов риска развития сахарного диабета второго типа, поэтому риск у курящих людей заболеть сахарным диабетом возрастает", - сказала Котешкова.По ее словам, курение и сахарный диабет – две несовместимые вещи. На фоне курения ухудшается чувствительность тканей к инсулину. Поступление никотина способствует спазму сосудов. Риск образования атеросклеротических бляшек - отложений холестерина - при курении возрастает в несколько раз.При этом врач подчеркнула, что резкий отказ от курения не может ухудшить показатели сахара крови. Наоборот, это будет способствовать снижению риска развития сосудистых осложнений.

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здоровье, диабет, общество