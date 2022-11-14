Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен рассказала подробности о девочке, спавшей в подъезде в Приморье - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/devochka-1831330061.html
Омбудсмен рассказала подробности о девочке, спавшей в подъезде в Приморье
Омбудсмен рассказала подробности о девочке, спавшей в подъезде в Приморье - РИА Новости, 14.11.2022
Омбудсмен рассказала подробности о девочке, спавшей в подъезде в Приморье
Девочка из приморского поселка Дунай, ночевавшая в подъезде, оказалась там, испугавшись шумных соседей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:28
2022-11-14T12:28
происшествия
приморский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c46abb00cde09b3d756245cc09a01606.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Девочка из приморского поселка Дунай, ночевавшая в подъезде, оказалась там, испугавшись шумных соседей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что девочку увидели спящей в подъезде. По словам жителей поселка, она спала вне дома якобы во время запоев родителей. В полиции РИА Новости сообщили, что проводится проверка."Девочка испугалась шумных соседей, которые не смогли попасть в свою квартиру и попросили родителей девочки пустить их на смежный балкон. Девочка испугалась, оделась и выбежала из квартиры, поднялась этажом выше, решила дождаться, когда шумные соседи уйдут. И незаметно уснула", - сказала Романова.По ее словам, когда девочка проснулась, испугалась, что ее будут ругать, и пошла к знакомой женщине. Родители искали ее до семи утра, но подняться выше этажом не догадались, отметила Романова.Она уточнила, что семья девочки состоит на учете, но родители на момент инцидента были трезвы. После выяснения всех обстоятельств в отношении них составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", так как они не обратились в полицию с заявлением о розыске ребенка, добавила собеседница.
https://ria.ru/20221111/detdom-1830965439.html
https://ria.ru/20221031/delo-1828052396.html
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, россия
Происшествия, Приморский край, Россия
12:28 14.11.2022
 
Омбудсмен рассказала подробности о девочке, спавшей в подъезде в Приморье

Омбудсмен Романова: спавшая в подъезде в Приморье девочка оказалась там из-за шума соседей

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Девочка из приморского поселка Дунай, ночевавшая в подъезде, оказалась там, испугавшись шумных соседей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что девочку увидели спящей в подъезде. По словам жителей поселка, она спала вне дома якобы во время запоев родителей. В полиции РИА Новости сообщили, что проводится проверка.
Мария Львова-Белова
11 ноября, 21:09
Львова-Белова проконтролирует дело об истязаниях в детдоме под Воронежем
"Девочка испугалась шумных соседей, которые не смогли попасть в свою квартиру и попросили родителей девочки пустить их на смежный балкон. Девочка испугалась, оделась и выбежала из квартиры, поднялась этажом выше, решила дождаться, когда шумные соседи уйдут. И незаметно уснула", - сказала Романова.
По ее словам, когда девочка проснулась, испугалась, что ее будут ругать, и пошла к знакомой женщине. Родители искали ее до семи утра, но подняться выше этажом не догадались, отметила Романова.
Она уточнила, что семья девочки состоит на учете, но родители на момент инцидента были трезвы. После выяснения всех обстоятельств в отношении них составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", так как они не обратились в полицию с заявлением о розыске ребенка, добавила собеседница.
Момент ДТП с участием ребенка в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 11:48
На сибирского депутата, который сбил ребенка и уехал, завели уголовное дело
 
ПроисшествияПриморский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала