https://ria.ru/20221114/devochka-1831330061.html
Омбудсмен рассказала подробности о девочке, спавшей в подъезде в Приморье
Омбудсмен рассказала подробности о девочке, спавшей в подъезде в Приморье - РИА Новости, 14.11.2022
Омбудсмен рассказала подробности о девочке, спавшей в подъезде в Приморье
Девочка из приморского поселка Дунай, ночевавшая в подъезде, оказалась там, испугавшись шумных соседей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:28
2022-11-14T12:28
2022-11-14T12:28
происшествия
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Девочка из приморского поселка Дунай, ночевавшая в подъезде, оказалась там, испугавшись шумных соседей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что девочку увидели спящей в подъезде. По словам жителей поселка, она спала вне дома якобы во время запоев родителей. В полиции РИА Новости сообщили, что проводится проверка."Девочка испугалась шумных соседей, которые не смогли попасть в свою квартиру и попросили родителей девочки пустить их на смежный балкон. Девочка испугалась, оделась и выбежала из квартиры, поднялась этажом выше, решила дождаться, когда шумные соседи уйдут. И незаметно уснула", - сказала Романова.По ее словам, когда девочка проснулась, испугалась, что ее будут ругать, и пошла к знакомой женщине. Родители искали ее до семи утра, но подняться выше этажом не догадались, отметила Романова.Она уточнила, что семья девочки состоит на учете, но родители на момент инцидента были трезвы. После выяснения всех обстоятельств в отношении них составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", так как они не обратились в полицию с заявлением о розыске ребенка, добавила собеседница.
https://ria.ru/20221111/detdom-1830965439.html
https://ria.ru/20221031/delo-1828052396.html
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РИА Новости
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происшествия, приморский край, россия
Происшествия, Приморский край, Россия
Омбудсмен рассказала подробности о девочке, спавшей в подъезде в Приморье
Омбудсмен Романова: спавшая в подъезде в Приморье девочка оказалась там из-за шума соседей
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Девочка из приморского поселка Дунай, ночевавшая в подъезде, оказалась там, испугавшись шумных соседей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что девочку увидели спящей в подъезде. По словам жителей поселка, она спала вне дома якобы во время запоев родителей. В полиции РИА Новости сообщили, что проводится проверка.
"Девочка испугалась шумных соседей, которые не смогли попасть в свою квартиру и попросили родителей девочки пустить их на смежный балкон. Девочка испугалась, оделась и выбежала из квартиры, поднялась этажом выше, решила дождаться, когда шумные соседи уйдут. И незаметно уснула", - сказала Романова.
По ее словам, когда девочка проснулась, испугалась, что ее будут ругать, и пошла к знакомой женщине. Родители искали ее до семи утра, но подняться выше этажом не догадались, отметила Романова.
Она уточнила, что семья девочки состоит на учете, но родители на момент инцидента были трезвы. После выяснения всех обстоятельств в отношении них составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", так как они не обратились в полицию с заявлением о розыске ребенка, добавила собеседница.