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В Севастополе обнаружили мертвого дельфина, возможно, питомца дельфинария - РИА Новости, 14.11.2022
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В Севастополе обнаружили мертвого дельфина, возможно, питомца дельфинария
В Севастополе обнаружили мертвого дельфина, возможно, питомца дельфинария - РИА Новости, 14.11.2022
В Севастополе обнаружили мертвого дельфина, возможно, питомца дельфинария
На побережье Севастополя обнаружен мертвый дельфин, вероятнее всего, один из четырех, которых выбросили из дельфинария, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:25
2022-11-14T22:18
михаил развожаев
севастополь
россия
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. На побережье Севастополя обнаружен мертвый дельфин, вероятнее всего, один из четырех, которых выбросили из дельфинария, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня вечером на пляже в районе села Осипенко на берегу был найден мертвый дельфин. По предварительной информации, возможно, это одна из наших 4 афалин - Зоя. Сейчас на месте работает полиция, ветнадзор, специалисты Севприроднадзора и другие службы. Как только будет считан чип - мы получим 100% подтверждение", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.В начале ноября очевидцы сняли видео, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Развожаев заявил, что их выбросил владелец дельфинария города. По его словам, четверо млекопитающих, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе. Был организован поиск дельфинов в акватории.Полиция завела уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.Позднее Развожаев написал, что специалисты городского ветнадзора не смогли считать чип, поэтому идентифицировать дельфина на данный момент невозможно. По словам специалистов, необходимо дальнейшее опознание, добавил он.
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михаил развожаев, севастополь, россия, республика крым, происшествия
Михаил Развожаев, Севастополь, Россия, Республика Крым, Происшествия
17:25 14.11.2022 (обновлено: 22:18 14.11.2022)
 
В Севастополе обнаружили мертвого дельфина, возможно, питомца дельфинария

В Севастополе обнаружили мертвого дельфина, возможно, одного из выброшенных из дельфинария

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВид на памятник Затонувшим кораблям и набережную в Севастополе
Вид на памятник Затонувшим кораблям и набережную в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на памятник Затонувшим кораблям и набережную в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. На побережье Севастополя обнаружен мертвый дельфин, вероятнее всего, один из четырех, которых выбросили из дельфинария, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня вечером на пляже в районе села Осипенко на берегу был найден мертвый дельфин. По предварительной информации, возможно, это одна из наших 4 афалин - Зоя. Сейчас на месте работает полиция, ветнадзор, специалисты Севприроднадзора и другие службы. Как только будет считан чип - мы получим 100% подтверждение", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В начале ноября очевидцы сняли видео, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Развожаев заявил, что их выбросил владелец дельфинария города. По его словам, четверо млекопитающих, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе. Был организован поиск дельфинов в акватории.
Полиция завела уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
Позднее Развожаев написал, что специалисты городского ветнадзора не смогли считать чип, поэтому идентифицировать дельфина на данный момент невозможно. По словам специалистов, необходимо дальнейшее опознание, добавил он.
Дельфины в бассейне дельфинария - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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Михаил РазвожаевСевастопольРоссияРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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