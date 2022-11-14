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В Кремле прокомментировали состав российской делегации на саммите G20 - РИА Новости, 14.11.2022
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В Кремле прокомментировали состав российской делегации на саммите G20
В Кремле прокомментировали состав российской делегации на саммите G20 - РИА Новости, 14.11.2022
В Кремле прокомментировали состав российской делегации на саммите G20
Москва на саммите G20 представлена на высоком уровне в лице министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, поэтому все желающие могут пообщаться с российской... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:30
2022-11-14T13:51
сергей лавров
россия
большая двадцатка
саммит g20
политика
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Москва на саммите G20 представлена на высоком уровне в лице министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, поэтому все желающие могут пообщаться с российской стороной на высоком уровне, сам президент РФ Владимир Путин не смог поехать на саммит из-за обстоятельств, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия представлена на высоком уровне. И, собственно Лавров общается с большим кругом участников этого саммита. И все остальные, если они проявляют желание, они имеют возможность на высоком уровне с российской стороной пообщаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не жалеет ли Россия о том, что президент РФ Владимир Путин не поехал на саммит лично.Песков добавил, что Путин не смог поехать на саммит из-за обстоятельств, которые продиктовали ему приоритет нахождения в России. "Что касается президента, то обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в Российской Федерации, поэтому было принято решение принять участие российской стороне в этом саммите на уровне министра иностранных дел", - пояснил Песков.Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщил ранее МИД РФ.
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сергей лавров, россия, большая двадцатка, саммит g20, политика
Сергей Лавров, Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, Политика
13:30 14.11.2022 (обновлено: 13:51 14.11.2022)
 
В Кремле прокомментировали состав российской делегации на саммите G20

Песков объяснил отсутствие Путина на саммите G20 необходимостью находиться в России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПодготовка к саммиту G-20 на Бали
Подготовка к саммиту G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Подготовка к саммиту G-20 на Бали
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Москва на саммите G20 представлена на высоком уровне в лице министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, поэтому все желающие могут пообщаться с российской стороной на высоком уровне, сам президент РФ Владимир Путин не смог поехать на саммит из-за обстоятельств, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия представлена на высоком уровне. И, собственно Лавров общается с большим кругом участников этого саммита. И все остальные, если они проявляют желание, они имеют возможность на высоком уровне с российской стороной пообщаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не жалеет ли Россия о том, что президент РФ Владимир Путин не поехал на саммит лично.
Песков добавил, что Путин не смог поехать на саммит из-за обстоятельств, которые продиктовали ему приоритет нахождения в России.
"Что касается президента, то обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в Российской Федерации, поэтому было принято решение принять участие российской стороне в этом саммите на уровне министра иностранных дел", - пояснил Песков.
Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщил ранее МИД РФ.
Индонезийский военный в одном из мест проведения саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 08:00
Саммит раздора. Чего ждать от встречи "Большой двадцатки" на Бали
 
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