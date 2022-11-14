https://ria.ru/20221114/delegatsiya-1831352742.html
В Кремле прокомментировали состав российской делегации на саммите G20
В Кремле прокомментировали состав российской делегации на саммите G20 - РИА Новости, 14.11.2022
В Кремле прокомментировали состав российской делегации на саммите G20
Москва на саммите G20 представлена на высоком уровне в лице министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, поэтому все желающие могут пообщаться с российской... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:30
2022-11-14T13:30
2022-11-14T13:51
сергей лавров
россия
большая двадцатка
саммит g20
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831272456_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_44ed99b45ed555fda33b2deb3d92066e.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Москва на саммите G20 представлена на высоком уровне в лице министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, поэтому все желающие могут пообщаться с российской стороной на высоком уровне, сам президент РФ Владимир Путин не смог поехать на саммит из-за обстоятельств, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия представлена на высоком уровне. И, собственно Лавров общается с большим кругом участников этого саммита. И все остальные, если они проявляют желание, они имеют возможность на высоком уровне с российской стороной пообщаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не жалеет ли Россия о том, что президент РФ Владимир Путин не поехал на саммит лично.Песков добавил, что Путин не смог поехать на саммит из-за обстоятельств, которые продиктовали ему приоритет нахождения в России. "Что касается президента, то обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в Российской Федерации, поэтому было принято решение принять участие российской стороне в этом саммите на уровне министра иностранных дел", - пояснил Песков.Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщил ранее МИД РФ.
https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831272456_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_2ddf5d3e705187f1a96945fefb061611.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, большая двадцатка, саммит g20, политика
Сергей Лавров, Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, Политика
13:30 14.11.2022 (обновлено: 13:51 14.11.2022)
В Кремле прокомментировали состав российской делегации на саммите G20
Песков объяснил отсутствие Путина на саммите G20 необходимостью находиться в России
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Москва на саммите G20 представлена на высоком уровне в лице министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, поэтому все желающие могут пообщаться с российской стороной на высоком уровне, сам президент РФ Владимир Путин не смог поехать на саммит из-за обстоятельств, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия представлена на высоком уровне. И, собственно Лавров общается с большим кругом участников этого саммита. И все остальные, если они проявляют желание, они имеют возможность на высоком уровне с российской стороной пообщаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не жалеет ли Россия о том, что президент РФ Владимир Путин не поехал на саммит лично.
Песков добавил, что Путин не смог поехать на саммит из-за обстоятельств, которые продиктовали ему приоритет нахождения в России.
"Что касается президента, то обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в Российской Федерации, поэтому было принято решение принять участие российской стороне в этом саммите на уровне министра иностранных дел", - пояснил Песков.
Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали
15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией
, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщил ранее МИД РФ.