https://ria.ru/20221114/delegatsiya-1831352742.html

В Кремле прокомментировали состав российской делегации на саммите G20

В Кремле прокомментировали состав российской делегации на саммите G20 - РИА Новости, 14.11.2022

В Кремле прокомментировали состав российской делегации на саммите G20

Москва на саммите G20 представлена на высоком уровне в лице министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, поэтому все желающие могут пообщаться с российской... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:30

2022-11-14T13:30

2022-11-14T13:51

сергей лавров

россия

большая двадцатка

саммит g20

политика

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Москва на саммите G20 представлена на высоком уровне в лице министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, поэтому все желающие могут пообщаться с российской стороной на высоком уровне, сам президент РФ Владимир Путин не смог поехать на саммит из-за обстоятельств, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия представлена на высоком уровне. И, собственно Лавров общается с большим кругом участников этого саммита. И все остальные, если они проявляют желание, они имеют возможность на высоком уровне с российской стороной пообщаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не жалеет ли Россия о том, что президент РФ Владимир Путин не поехал на саммит лично.Песков добавил, что Путин не смог поехать на саммит из-за обстоятельств, которые продиктовали ему приоритет нахождения в России. "Что касается президента, то обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в Российской Федерации, поэтому было принято решение принять участие российской стороне в этом саммите на уровне министра иностранных дел", - пояснил Песков.Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщил ранее МИД РФ.

https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, россия, большая двадцатка, саммит g20, политика