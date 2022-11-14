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Блинкен может посетить Китай в начале 2023 года
Блинкен может посетить Китай в начале 2023 года - РИА Новости, 14.11.2022
Блинкен может посетить Китай в начале 2023 года
Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР ожидается в начале 2023 года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:10
2022-11-14T18:10
2022-11-14T18:24
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР ожидается в начале 2023 года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американского чиновника.По словам чиновника из госдепа, страны работают над "планированием визита, предварительно намеченного на начало следующего года"Ранее Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу на полях саммита G20 в Индонезии, по итогам которой условились, что Блинкен посетит с визитом Китай.
https://ria.ru/20221114/tszinpin-1831428709.html
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в мире, китай, энтони блинкен, цены на нефть, джо байден, си цзиньпин, индонезия, сша, большая двадцатка
В мире, Китай, Энтони Блинкен, Цены на нефть, Джо Байден, Си Цзиньпин, Индонезия, США, Большая двадцатка
18:10 14.11.2022 (обновлено: 18:24 14.11.2022)
Блинкен может посетить Китай в начале 2023 года
AFP: госсекретарь США Блинкен может посетить Китай в начале 2023 года