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Блинкен может посетить Китай в начале 2023 года

Блинкен может посетить Китай в начале 2023 года - РИА Новости, 14.11.2022

Блинкен может посетить Китай в начале 2023 года

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР ожидается в начале 2023 года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T18:10

2022-11-14T18:10

2022-11-14T18:24

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энтони блинкен

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в КНР ожидается в начале 2023 года, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американского чиновника.По словам чиновника из госдепа, страны работают над "планированием визита, предварительно намеченного на начало следующего года"Ранее Белый дом сообщал, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу на полях саммита G20 в Индонезии, по итогам которой условились, что Блинкен посетит с визитом Китай.

https://ria.ru/20221114/tszinpin-1831428709.html

китай

индонезия

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