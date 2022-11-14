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Процесс взаимодействия власти и бизнеса улучшат в Подмосковье

Процесс взаимодействия власти и бизнеса улучшат в Подмосковье - РИА Новости, 14.11.2022

Процесс взаимодействия власти и бизнеса улучшат в Подмосковье

В Подмосковье значительно улучшат систему взаимодействия представителей власти и бизнеса. Теперь предприниматели смогут отправлять заявки через центр управления РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:44

2022-11-14T16:44

2022-11-14T16:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Подмосковье значительно улучшат систему взаимодействия представителей власти и бизнеса. Теперь предприниматели смогут отправлять заявки через центр управления регионом. Такой информацией поделилась зампред правительства – глава мининвеста Екатерина Зиновьева в беседе с губернатором региона Андреем Воробьевым. Об этом сообщил телеканал "360"."При разных встречах и в социологических опросах мы видим, что ранее эта коммуникация нуждалась в заметном усилении. Не ради того, чтобы просто поболтать, а чтобы найти практическое применение нашему знакомству и общению", – рассказала Екатерина Зиновьева.Все обращения будут вносить в специальную систему. При этом каждую заявку будут рассматривать отдельно. Таким образом получится обработать все заявки."Как для нас важны крупные предприятия, так для нас важен и каждый малый предприниматель, тем более которому достаточно сложнее достучаться, допустим, до главы", – отметила зампред.Екатерина Зиновьева подчеркнула, что взаимодействие правительства и предпринимателей должно быть понятным и открытым для всех. По ее словам, власти понимают, что данную систему необходимо реформировать. Как заявил Андрей Воробьев, это поспособствует увеличению числа рабочих мест, а также усовершенствованию фирм и компаний.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)