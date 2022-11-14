https://ria.ru/20221114/biznes-1831413624.html
Процесс взаимодействия власти и бизнеса улучшат в Подмосковье
Процесс взаимодействия власти и бизнеса улучшат в Подмосковье - РИА Новости, 14.11.2022
Процесс взаимодействия власти и бизнеса улучшат в Подмосковье
В Подмосковье значительно улучшат систему взаимодействия представителей власти и бизнеса. Теперь предприниматели смогут отправлять заявки через центр управления РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:44
2022-11-14T16:44
2022-11-14T16:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150763/86/1507638691_0:112:1500:956_1920x0_80_0_0_8a28ac75bda5ce2d95b85d0f59f8b5eb.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Подмосковье значительно улучшат систему взаимодействия представителей власти и бизнеса. Теперь предприниматели смогут отправлять заявки через центр управления регионом. Такой информацией поделилась зампред правительства – глава мининвеста Екатерина Зиновьева в беседе с губернатором региона Андреем Воробьевым. Об этом сообщил телеканал "360"."При разных встречах и в социологических опросах мы видим, что ранее эта коммуникация нуждалась в заметном усилении. Не ради того, чтобы просто поболтать, а чтобы найти практическое применение нашему знакомству и общению", – рассказала Екатерина Зиновьева.Все обращения будут вносить в специальную систему. При этом каждую заявку будут рассматривать отдельно. Таким образом получится обработать все заявки."Как для нас важны крупные предприятия, так для нас важен и каждый малый предприниматель, тем более которому достаточно сложнее достучаться, допустим, до главы", – отметила зампред.Екатерина Зиновьева подчеркнула, что взаимодействие правительства и предпринимателей должно быть понятным и открытым для всех. По ее словам, власти понимают, что данную систему необходимо реформировать. Как заявил Андрей Воробьев, это поспособствует увеличению числа рабочих мест, а также усовершенствованию фирм и компаний.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150763/86/1507638691_39:0:1462:1067_1920x0_80_0_0_ce740a7c97b873dc03126cb683608073.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
В Подмосковье значительно улучшат систему взаимодействия представителей власти и бизнеса. Теперь предприниматели смогут отправлять заявки через центр управления регионом. Такой информацией поделилась зампред правительства – глава мининвеста Екатерина Зиновьева в беседе с губернатором региона Андреем Воробьевым. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"При разных встречах и в социологических опросах мы видим, что ранее эта коммуникация нуждалась в заметном усилении. Не ради того, чтобы просто поболтать, а чтобы найти практическое применение нашему знакомству и общению", – рассказала Екатерина Зиновьева.
Все обращения будут вносить в специальную систему. При этом каждую заявку будут рассматривать отдельно. Таким образом получится обработать все заявки.
"Как для нас важны крупные предприятия, так для нас важен и каждый малый предприниматель, тем более которому достаточно сложнее достучаться, допустим, до главы", – отметила зампред.
Екатерина Зиновьева подчеркнула, что взаимодействие правительства и предпринимателей должно быть понятным и открытым для всех. По ее словам, власти понимают, что данную систему необходимо реформировать. Как заявил Андрей Воробьев, это поспособствует увеличению числа рабочих мест, а также усовершенствованию фирм и компаний.