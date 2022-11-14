Рейтинг@Mail.ru
Процесс взаимодействия власти и бизнеса улучшат в Подмосковье - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221114/biznes-1831413624.html
Процесс взаимодействия власти и бизнеса улучшат в Подмосковье
Процесс взаимодействия власти и бизнеса улучшат в Подмосковье - РИА Новости, 14.11.2022
Процесс взаимодействия власти и бизнеса улучшат в Подмосковье
В Подмосковье значительно улучшат систему взаимодействия представителей власти и бизнеса. Теперь предприниматели смогут отправлять заявки через центр управления РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:44
2022-11-14T16:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150763/86/1507638691_0:112:1500:956_1920x0_80_0_0_8a28ac75bda5ce2d95b85d0f59f8b5eb.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Подмосковье значительно улучшат систему взаимодействия представителей власти и бизнеса. Теперь предприниматели смогут отправлять заявки через центр управления регионом. Такой информацией поделилась зампред правительства – глава мининвеста Екатерина Зиновьева в беседе с губернатором региона Андреем Воробьевым. Об этом сообщил телеканал "360"."При разных встречах и в социологических опросах мы видим, что ранее эта коммуникация нуждалась в заметном усилении. Не ради того, чтобы просто поболтать, а чтобы найти практическое применение нашему знакомству и общению", – рассказала Екатерина Зиновьева.Все обращения будут вносить в специальную систему. При этом каждую заявку будут рассматривать отдельно. Таким образом получится обработать все заявки."Как для нас важны крупные предприятия, так для нас важен и каждый малый предприниматель, тем более которому достаточно сложнее достучаться, допустим, до главы", – отметила зампред.Екатерина Зиновьева подчеркнула, что взаимодействие правительства и предпринимателей должно быть понятным и открытым для всех. По ее словам, власти понимают, что данную систему необходимо реформировать. Как заявил Андрей Воробьев, это поспособствует увеличению числа рабочих мест, а также усовершенствованию фирм и компаний.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150763/86/1507638691_39:0:1462:1067_1920x0_80_0_0_ce740a7c97b873dc03126cb683608073.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:44 14.11.2022
 

Процесс взаимодействия власти и бизнеса улучшат в Подмосковье

© Фото : Fotolia / FotolEdhar Рукопожатие
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Фото : Fotolia / FotolEdhar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Подмосковье значительно улучшат систему взаимодействия представителей власти и бизнеса. Теперь предприниматели смогут отправлять заявки через центр управления регионом. Такой информацией поделилась зампред правительства – глава мининвеста Екатерина Зиновьева в беседе с губернатором региона Андреем Воробьевым. Об этом сообщил телеканал "360".
"При разных встречах и в социологических опросах мы видим, что ранее эта коммуникация нуждалась в заметном усилении. Не ради того, чтобы просто поболтать, а чтобы найти практическое применение нашему знакомству и общению", – рассказала Екатерина Зиновьева.
Все обращения будут вносить в специальную систему. При этом каждую заявку будут рассматривать отдельно. Таким образом получится обработать все заявки.
"Как для нас важны крупные предприятия, так для нас важен и каждый малый предприниматель, тем более которому достаточно сложнее достучаться, допустим, до главы", – отметила зампред.
Екатерина Зиновьева подчеркнула, что взаимодействие правительства и предпринимателей должно быть понятным и открытым для всех. По ее словам, власти понимают, что данную систему необходимо реформировать. Как заявил Андрей Воробьев, это поспособствует увеличению числа рабочих мест, а также усовершенствованию фирм и компаний.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала