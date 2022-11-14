https://ria.ru/20221114/bezopasnost-1831267644.html

В России создали щит, способный выдержать очередь из пулемета

В России создали щит, способный выдержать очередь из пулемета - РИА Новости, 14.11.2022

В России создали щит, способный выдержать очередь из пулемета

Щит из композитной брони, способный выдержать очередь из крупнокалиберного 12,7-миллиметрового пулемета, создан в интересах российских силовых структур, заявил... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T09:28

2022-11-14T09:28

2022-11-14T09:29

безопасность

технологии

россия

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Щит из композитной брони, способный выдержать очередь из крупнокалиберного 12,7-миллиметрового пулемета, создан в интересах российских силовых структур, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора предприятия-разработчика данного изделия "Армоком" Олег Фаустов."Если говорить непосредственно о самих щитах, сегодня мы ведем довольно интересные разработки по данной тематике. Так, мы сделали переносной щит, который выдерживает огонь из крупнокалиберного пулемета 12,7 мм. Это было техническое требование заказчика, которое мы доказали на практике – наше изделие действительно не пробивается", - сказал он.По словам Фаустова, этот щит весит около 35-36 килограмм, для его переноски предусмотрена специальная подвеска, которая крепится на плечи, также боец-щитовик в будущем может оснащаться экзоскелетом для разгрузки.

https://ria.ru/20221114/bronya-1831263583.html

https://ria.ru/20221114/ekipirovka-1831266253.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, россия