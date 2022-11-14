Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко потребовал совершенствовать систему МВД без излишеств - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/belorussiya-1831313336.html
Лукашенко потребовал совершенствовать систему МВД без излишеств
Лукашенко потребовал совершенствовать систему МВД без излишеств - РИА Новости, 14.11.2022
Лукашенко потребовал совершенствовать систему МВД без излишеств
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при решении вопроса об усовершенствовании системы МВД нужно избегать излишеств, потому что лишних денег... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:59
2022-11-14T11:59
александр лукашенко
иван кубраков
александр вольфович
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783111189_0:773:2048:1925_1920x0_80_0_0_9f013e9ae77a22e503af68d5070e88ab.jpg
МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при решении вопроса об усовершенствовании системы МВД нужно избегать излишеств, потому что лишних денег никогда нет.Как передает официальный сайт президента Белоруссии, в понедельник президент принял руководство МВД с докладом о состоянии оперативной обстановки в стране и развитии системы органов внутренних дел. Основной докладчик - министр внутренних дел Иван Кубраков. В числе участников мероприятия государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович и заместители главы МВД Николай Карпенков и Дмитрий Корзюк."Люди наши уже знают и понимают, что в последнее время мы много занимаемся совершенствованием системы управления в нашем государстве. В том числе и, наверное, прежде всего что касается военной его составляющей. В силу той ситуации, которая складывается вокруг Беларуси. Да и внутри проблем хватает. Поэтому в этом ключе мы обсудим и сегодняшние вопросы совершенствования деятельности министерства внутренних дел. И рассмотрим ряд других вопросов, которые вы, прежде всего министр, хотели давно обсудить и принять соответствующее решение", - сказал президент.Лукашенко при этом попросил иметь в виду, чтобы не было какой-то ведомственности и излишеств, не соответствующих направлениям развития государства. "Все должно укладываться в единую концепцию, и действовать мы должны адекватно ситуации. Я намекаю на то, что лишних денег никогда нет. Не было и не будет", - подчеркнул он.Вместе с тем он заверил, что на действительно необходимые мероприятия финансирование будет выделено. "Если надо - значит, надо. Если можем потерпеть - значит, надо потерпеть. В плане расширения, может быть, даже каких-то трат на обеспечение жизнедеятельности наших военных подразделений. Вообще силового блока. Поэтому если возможно потерпеть - значит, надо потерпеть до определенного времени. Но если это уже перезрело, то надо быстро принимать решение", - пояснил президент.
https://ria.ru/20221111/lukashenko-1830920801.html
https://ria.ru/20221111/udar-1830962850.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783111189_0:689:2048:2225_1920x0_80_0_0_ed6f49ba127c2e47d597394a99f49a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, иван кубраков, александр вольфович, белоруссия, в мире
Александр Лукашенко, Иван Кубраков, Александр Вольфович, Белоруссия, В мире
11:59 14.11.2022
 
Лукашенко потребовал совершенствовать систему МВД без излишеств

Президент Белоруссии Лукашенко потребовал совершенствовать систему МВД без излишеств

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при решении вопроса об усовершенствовании системы МВД нужно избегать излишеств, потому что лишних денег никогда нет.
Как передает официальный сайт президента Белоруссии, в понедельник президент принял руководство МВД с докладом о состоянии оперативной обстановки в стране и развитии системы органов внутренних дел. Основной докладчик - министр внутренних дел Иван Кубраков. В числе участников мероприятия государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович и заместители главы МВД Николай Карпенков и Дмитрий Корзюк.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 17:53
Лукашенко рассказал, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка
"Люди наши уже знают и понимают, что в последнее время мы много занимаемся совершенствованием системы управления в нашем государстве. В том числе и, наверное, прежде всего что касается военной его составляющей. В силу той ситуации, которая складывается вокруг Беларуси. Да и внутри проблем хватает. Поэтому в этом ключе мы обсудим и сегодняшние вопросы совершенствования деятельности министерства внутренних дел. И рассмотрим ряд других вопросов, которые вы, прежде всего министр, хотели давно обсудить и принять соответствующее решение", - сказал президент.
Лукашенко при этом попросил иметь в виду, чтобы не было какой-то ведомственности и излишеств, не соответствующих направлениям развития государства. "Все должно укладываться в единую концепцию, и действовать мы должны адекватно ситуации. Я намекаю на то, что лишних денег никогда нет. Не было и не будет", - подчеркнул он.
Вместе с тем он заверил, что на действительно необходимые мероприятия финансирование будет выделено. "Если надо - значит, надо. Если можем потерпеть - значит, надо потерпеть. В плане расширения, может быть, даже каких-то трат на обеспечение жизнедеятельности наших военных подразделений. Вообще силового блока. Поэтому если возможно потерпеть - значит, надо потерпеть до определенного времени. Но если это уже перезрело, то надо быстро принимать решение", - пояснил президент.
Шеврон на форме белорусского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 20:49
МО Белоруссии рассказал о силах, желающих разрушить суверенитет страны
 
Александр ЛукашенкоИван КубраковАлександр ВольфовичБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала