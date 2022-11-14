https://ria.ru/20221114/belorussiya-1831313336.html
Лукашенко потребовал совершенствовать систему МВД без излишеств
Лукашенко потребовал совершенствовать систему МВД без излишеств - РИА Новости, 14.11.2022
Лукашенко потребовал совершенствовать систему МВД без излишеств
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при решении вопроса об усовершенствовании системы МВД нужно избегать излишеств, потому что лишних денег... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:59
2022-11-14T11:59
2022-11-14T11:59
александр лукашенко
иван кубраков
александр вольфович
белоруссия
в мире
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МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при решении вопроса об усовершенствовании системы МВД нужно избегать излишеств, потому что лишних денег никогда нет.Как передает официальный сайт президента Белоруссии, в понедельник президент принял руководство МВД с докладом о состоянии оперативной обстановки в стране и развитии системы органов внутренних дел. Основной докладчик - министр внутренних дел Иван Кубраков. В числе участников мероприятия государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович и заместители главы МВД Николай Карпенков и Дмитрий Корзюк."Люди наши уже знают и понимают, что в последнее время мы много занимаемся совершенствованием системы управления в нашем государстве. В том числе и, наверное, прежде всего что касается военной его составляющей. В силу той ситуации, которая складывается вокруг Беларуси. Да и внутри проблем хватает. Поэтому в этом ключе мы обсудим и сегодняшние вопросы совершенствования деятельности министерства внутренних дел. И рассмотрим ряд других вопросов, которые вы, прежде всего министр, хотели давно обсудить и принять соответствующее решение", - сказал президент.Лукашенко при этом попросил иметь в виду, чтобы не было какой-то ведомственности и излишеств, не соответствующих направлениям развития государства. "Все должно укладываться в единую концепцию, и действовать мы должны адекватно ситуации. Я намекаю на то, что лишних денег никогда нет. Не было и не будет", - подчеркнул он.Вместе с тем он заверил, что на действительно необходимые мероприятия финансирование будет выделено. "Если надо - значит, надо. Если можем потерпеть - значит, надо потерпеть. В плане расширения, может быть, даже каких-то трат на обеспечение жизнедеятельности наших военных подразделений. Вообще силового блока. Поэтому если возможно потерпеть - значит, надо потерпеть до определенного времени. Но если это уже перезрело, то надо быстро принимать решение", - пояснил президент.
https://ria.ru/20221111/lukashenko-1830920801.html
https://ria.ru/20221111/udar-1830962850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, иван кубраков, александр вольфович, белоруссия, в мире
Александр Лукашенко, Иван Кубраков, Александр Вольфович, Белоруссия, В мире
Лукашенко потребовал совершенствовать систему МВД без излишеств
Президент Белоруссии Лукашенко потребовал совершенствовать систему МВД без излишеств
МИНСК, 14 ноя – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что при решении вопроса об усовершенствовании системы МВД нужно избегать излишеств, потому что лишних денег никогда нет.
Как передает официальный сайт президента Белоруссии, в понедельник президент принял руководство МВД с докладом о состоянии оперативной обстановки в стране и развитии системы органов внутренних дел. Основной докладчик - министр внутренних дел Иван Кубраков
. В числе участников мероприятия государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович
и заместители главы МВД Николай Карпенков и Дмитрий Корзюк.
"Люди наши уже знают и понимают, что в последнее время мы много занимаемся совершенствованием системы управления в нашем государстве. В том числе и, наверное, прежде всего что касается военной его составляющей. В силу той ситуации, которая складывается вокруг Беларуси. Да и внутри проблем хватает. Поэтому в этом ключе мы обсудим и сегодняшние вопросы совершенствования деятельности министерства внутренних дел. И рассмотрим ряд других вопросов, которые вы, прежде всего министр, хотели давно обсудить и принять соответствующее решение", - сказал президент.
Лукашенко при этом попросил иметь в виду, чтобы не было какой-то ведомственности и излишеств, не соответствующих направлениям развития государства. "Все должно укладываться в единую концепцию, и действовать мы должны адекватно ситуации. Я намекаю на то, что лишних денег никогда нет. Не было и не будет", - подчеркнул он.
Вместе с тем он заверил, что на действительно необходимые мероприятия финансирование будет выделено. "Если надо - значит, надо. Если можем потерпеть - значит, надо потерпеть. В плане расширения, может быть, даже каких-то трат на обеспечение жизнедеятельности наших военных подразделений. Вообще силового блока. Поэтому если возможно потерпеть - значит, надо потерпеть до определенного времени. Но если это уже перезрело, то надо быстро принимать решение", - пояснил президент.