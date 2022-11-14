https://ria.ru/20221114/bankomaty-1831333217.html

ВТБ расширит сеть банкоматов в московском метро

ВТБ расширит сеть банкоматов в московском метро - РИА Новости, 14.11.2022

ВТБ расширит сеть банкоматов в московском метро

ВТБ стал победителем открытого конкурса, проведенного ГУП "Московский метрополитен", и установит дополнительно 38 банкоматов на 28 станциях столичного метро,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:39

2022-11-14T12:39

2022-11-14T12:39

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. ВТБ стал победителем открытого конкурса, проведенного ГУП "Московский метрополитен", и установит дополнительно 38 банкоматов на 28 станциях столичного метро, сообщает пресс-служба банка.Всего в метро после обновления будут доступны 406 устройств самообслуживания ВТБ на 208 станциях из 250."Ежедневно Московским метрополитеном пользуются свыше 7 миллионов пассажиров, и для каждого из них наши устройства самообслуживания выступают в роли полноценного мини-офиса с максимальным числом услуг: от снятия наличных и пополнения карты "Тройка" до открытия депозитов. Банк выступает надежным партнером Транспортного комплекса Москвы с 2017 года, совместно с метрополитеном обеспечивая не только установку банкоматов, но и целый ряд платежных сервисов, включая Face Pay", - сказал член правления ВТБ Юрий Андресов.По информации пресс-службы, ежемесячно в каждом из банкоматов столичного метро пассажиры совершают более 3 тысяч операций. Помимо снятия и внесения наличных клиентам доступны различные виды переводов, погашение кредитов, оплата коммунальных платежей, транспортных штрафов, налогов и многое другое. При пополнении электронного кошелька карты "Тройка" средства не только можно зачислить на баланс карты, но и сразу записать их на нее.Сегодня ВТБ обслуживает своих клиентов почти в 1400 офисах, которые работают по всей стране. К услугам клиентов также 14,4 тысячи банкоматов ВТБ, а также дистанционные сервисы ВТБ Онлайн, в том числе – мобильная версия интернет-банка.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика, московский метрополитен, москва, технологии, экономика