Рейтинг@Mail.ru
ВТБ расширит сеть банкоматов в московском метро - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/bankomaty-1831333217.html
ВТБ расширит сеть банкоматов в московском метро
ВТБ расширит сеть банкоматов в московском метро - РИА Новости, 14.11.2022
ВТБ расширит сеть банкоматов в московском метро
ВТБ стал победителем открытого конкурса, проведенного ГУП "Московский метрополитен", и установит дополнительно 38 банкоматов на 28 станциях столичного метро,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:39
2022-11-14T12:39
втб
новости компаний - экономика
московский метрополитен
москва
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788354924_0:220:3249:2048_1920x0_80_0_0_577400f93325c0f0e4be6490d52d31ae.jpg
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. ВТБ стал победителем открытого конкурса, проведенного ГУП "Московский метрополитен", и установит дополнительно 38 банкоматов на 28 станциях столичного метро, сообщает пресс-служба банка.Всего в метро после обновления будут доступны 406 устройств самообслуживания ВТБ на 208 станциях из 250."Ежедневно Московским метрополитеном пользуются свыше 7 миллионов пассажиров, и для каждого из них наши устройства самообслуживания выступают в роли полноценного мини-офиса с максимальным числом услуг: от снятия наличных и пополнения карты "Тройка" до открытия депозитов. Банк выступает надежным партнером Транспортного комплекса Москвы с 2017 года, совместно с метрополитеном обеспечивая не только установку банкоматов, но и целый ряд платежных сервисов, включая Face Pay", - сказал член правления ВТБ Юрий Андресов.По информации пресс-службы, ежемесячно в каждом из банкоматов столичного метро пассажиры совершают более 3 тысяч операций. Помимо снятия и внесения наличных клиентам доступны различные виды переводов, погашение кредитов, оплата коммунальных платежей, транспортных штрафов, налогов и многое другое. При пополнении электронного кошелька карты "Тройка" средства не только можно зачислить на баланс карты, но и сразу записать их на нее.Сегодня ВТБ обслуживает своих клиентов почти в 1400 офисах, которые работают по всей стране. К услугам клиентов также 14,4 тысячи банкоматов ВТБ, а также дистанционные сервисы ВТБ Онлайн, в том числе – мобильная версия интернет-банка.
https://ria.ru/20221111/vtb-1830721011.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788354924_518:0:3249:2048_1920x0_80_0_0_bd9810f8d400eada883691a4b97cb391.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
втб, новости компаний - экономика, московский метрополитен, москва, технологии, экономика
ВТБ, Новости компаний - Экономика, Московский метрополитен, Москва, Технологии, Экономика
12:39 14.11.2022
 

ВТБ расширит сеть банкоматов в московском метро

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкБанкомат банка "ВТБ"
Банкомат банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Банкомат банка "ВТБ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. ВТБ стал победителем открытого конкурса, проведенного ГУП "Московский метрополитен", и установит дополнительно 38 банкоматов на 28 станциях столичного метро, сообщает пресс-служба банка.
Всего в метро после обновления будут доступны 406 устройств самообслуживания ВТБ на 208 станциях из 250.
"Ежедневно Московским метрополитеном пользуются свыше 7 миллионов пассажиров, и для каждого из них наши устройства самообслуживания выступают в роли полноценного мини-офиса с максимальным числом услуг: от снятия наличных и пополнения карты "Тройка" до открытия депозитов. Банк выступает надежным партнером Транспортного комплекса Москвы с 2017 года, совместно с метрополитеном обеспечивая не только установку банкоматов, но и целый ряд платежных сервисов, включая Face Pay", - сказал член правления ВТБ Юрий Андресов.
По информации пресс-службы, ежемесячно в каждом из банкоматов столичного метро пассажиры совершают более 3 тысяч операций. Помимо снятия и внесения наличных клиентам доступны различные виды переводов, погашение кредитов, оплата коммунальных платежей, транспортных штрафов, налогов и многое другое. При пополнении электронного кошелька карты "Тройка" средства не только можно зачислить на баланс карты, но и сразу записать их на нее.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 11:23
ВТБ и Мосметро презентовали новый сервис оплаты проезда
Сегодня ВТБ обслуживает своих клиентов почти в 1400 офисах, которые работают по всей стране. К услугам клиентов также 14,4 тысячи банкоматов ВТБ, а также дистанционные сервисы ВТБ Онлайн, в том числе – мобильная версия интернет-банка.
 
ВТБНовости компаний - ЭкономикаМосковский метрополитенМоскваТехнологииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала