https://ria.ru/20221114/aydakho-1831299322.html
В городе Москоу в Айдахо четырех студентов нашли мертвыми у себя дома
В городе Москоу в Айдахо четырех студентов нашли мертвыми у себя дома - РИА Новости, 14.11.2022
В городе Москоу в Айдахо четырех студентов нашли мертвыми у себя дома
Четыре студента Университета Айдахо обнаружены мертвыми у себя дома в городе Москоу, полиция расследует дело об убийстве. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:34
2022-11-14T11:34
2022-11-14T11:34
в мире
айдахо
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Четыре студента Университета Айдахо обнаружены мертвыми у себя дома в городе Москоу, полиция расследует дело об убийстве."Сотрудники полиции Москоу получили сигнал о человеке без сознания. По прибытии полицейские обнаружили четырех человек, которые были мертвы… Расследование продолжается", - говорится в заявлении правоохранителей.Местная газета Spokesman-Review сообщает, что расследование ведется по делу об убийстве.Подозреваемый пока не задержан, но полицейские сообщают об отсутствии угрозы для местных жителей.Айдахский Университет в городе Москоу открылся для студентов в октябре 1892 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20220728/malchik-1805490853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, айдахо
В городе Москоу в Айдахо четырех студентов нашли мертвыми у себя дома
Полиция штата Айдахо расследует убийство четырех студентов в городе Москоу
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Четыре студента Университета Айдахо обнаружены мертвыми у себя дома в городе Москоу, полиция расследует дело
об убийстве.
"Сотрудники полиции Москоу получили сигнал о человеке без сознания. По прибытии полицейские обнаружили четырех человек, которые были мертвы… Расследование продолжается", - говорится в заявлении правоохранителей.
Местная газета Spokesman-Review сообщает, что расследование ведется по делу об убийстве.
Подозреваемый пока не задержан, но полицейские сообщают об отсутствии угрозы для местных жителей.
Айдахский Университет в городе Москоу открылся для студентов в октябре 1892 года.