https://ria.ru/20221114/aydakho-1831299322.html

В городе Москоу в Айдахо четырех студентов нашли мертвыми у себя дома

В городе Москоу в Айдахо четырех студентов нашли мертвыми у себя дома - РИА Новости, 14.11.2022

В городе Москоу в Айдахо четырех студентов нашли мертвыми у себя дома

Четыре студента Университета Айдахо обнаружены мертвыми у себя дома в городе Москоу, полиция расследует дело об убийстве. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:34

2022-11-14T11:34

2022-11-14T11:34

в мире

айдахо

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Четыре студента Университета Айдахо обнаружены мертвыми у себя дома в городе Москоу, полиция расследует дело об убийстве."Сотрудники полиции Москоу получили сигнал о человеке без сознания. По прибытии полицейские обнаружили четырех человек, которые были мертвы… Расследование продолжается", - говорится в заявлении правоохранителей.Местная газета Spokesman-Review сообщает, что расследование ведется по делу об убийстве.Подозреваемый пока не задержан, но полицейские сообщают об отсутствии угрозы для местных жителей.Айдахский Университет в городе Москоу открылся для студентов в октябре 1892 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20220728/malchik-1805490853.html

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айдахо

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, айдахо