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В городе Москоу в Айдахо четырех студентов нашли мертвыми у себя дома - РИА Новости, 14.11.2022
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В городе Москоу в Айдахо четырех студентов нашли мертвыми у себя дома
В городе Москоу в Айдахо четырех студентов нашли мертвыми у себя дома - РИА Новости, 14.11.2022
В городе Москоу в Айдахо четырех студентов нашли мертвыми у себя дома
Четыре студента Университета Айдахо обнаружены мертвыми у себя дома в городе Москоу, полиция расследует дело об убийстве. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:34
2022-11-14T11:34
в мире
айдахо
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Четыре студента Университета Айдахо обнаружены мертвыми у себя дома в городе Москоу, полиция расследует дело об убийстве."Сотрудники полиции Москоу получили сигнал о человеке без сознания. По прибытии полицейские обнаружили четырех человек, которые были мертвы… Расследование продолжается", - говорится в заявлении правоохранителей.Местная газета Spokesman-Review сообщает, что расследование ведется по делу об убийстве.Подозреваемый пока не задержан, но полицейские сообщают об отсутствии угрозы для местных жителей.Айдахский Университет в городе Москоу открылся для студентов в октябре 1892 года.
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в мире, айдахо
В мире, Айдахо
11:34 14.11.2022
 
В городе Москоу в Айдахо четырех студентов нашли мертвыми у себя дома

Полиция штата Айдахо расследует убийство четырех студентов в городе Москоу

CC BY 2.0 / Allen / Caldwell, IdahoАвтомобили полиции в Колдуэлле, штат Айдахо, США
Автомобили полиции в Колдуэлле, штат Айдахо, США - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
CC BY 2.0 / Allen / Caldwell, Idaho
Автомобили полиции в Колдуэлле, штат Айдахо, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Четыре студента Университета Айдахо обнаружены мертвыми у себя дома в городе Москоу, полиция расследует дело об убийстве.
"Сотрудники полиции Москоу получили сигнал о человеке без сознания. По прибытии полицейские обнаружили четырех человек, которые были мертвы… Расследование продолжается", - говорится в заявлении правоохранителей.
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28 июля, 09:18В мире
В США 15-летний мальчик убил троих детей и покончил с собой, сообщили СМИ
Местная газета Spokesman-Review сообщает, что расследование ведется по делу об убийстве.
Подозреваемый пока не задержан, но полицейские сообщают об отсутствии угрозы для местных жителей.
Айдахский Университет в городе Москоу открылся для студентов в октябре 1892 года.
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