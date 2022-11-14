https://ria.ru/20221114/avtomobili-1831390706.html
В Китае в сентябре объем продаж подержанных автомобилей вырос на 1,2%
В Китае в сентябре объем продаж подержанных автомобилей вырос на 1,2% - РИА Новости, 14.11.2022
В Китае в сентябре объем продаж подержанных автомобилей вырос на 1,2%
В сентябре этого года продажи подержанных автомобилей в Китае выросли на 1,2% по сравнению с августом, до 1,49 миллиона, говорится в докладе Китайской... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:39
2022-11-14T15:39
2022-11-14T15:39
россия-китай: главное
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авто
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МОСКВА, 14 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В сентябре этого года продажи подержанных автомобилей в Китае выросли на 1,2% по сравнению с августом, до 1,49 миллиона, говорится в докладе Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей.Совокупный объем сделок достиг почти 96,7 миллиарда юаней (13,45 миллиарда долларов).Тем не менее, в период с января по сентябрь этого года количество проданных подержанных автомобилей в стране составило чуть более 11,98 миллиона, сократившись на 7,6% в годовом исчислении, говорится в докладе.
https://ria.ru/20221111/kitay-1830767427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, экономика, авто
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, Авто