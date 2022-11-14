https://ria.ru/20221114/artilleriya-1831415469.html
ВС России применили артиллерию самых крупных калибров под Харьковом
ВС России применили артиллерию самых крупных калибров под Харьковом - РИА Новости, 14.11.2022
ВС России применили артиллерию самых крупных калибров под Харьковом
Российские вооруженные силы применили на харьковском направлении для уничтожения объектов украинских войск артиллерию самых крупных калибров, передает... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:50
2022-11-14T16:50
2022-11-14T17:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
харьков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817788671_0:292:3022:1992_1920x0_80_0_0_84b0f2cd8bc82630d6e59187d9764765.jpg
ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Российские вооруженные силы применили на харьковском направлении для уничтожения объектов украинских войск артиллерию самых крупных калибров, передает корреспондент РИА Новости.Корреспондент РИА Новости на месте событий наблюдал за работой артиллеристов. После получения информации о целях от разведки работу начали расчеты 6-й армии Западной группировки войск.Для поражения целей были применены 240-мм минометы "Тюльпан", 203-мм самоходные пушки "Пион", а также РСЗО "Ураган" калибра 220-мм."Тюльпан" с боеприпасами весом от 130 до 230 килограммов – самый мощный находящийся на вооружении миномет в мире.
https://ria.ru/20221112/donbass-1830256632.html
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817788671_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_307e368baf23f643a2fcbb82d1b6e76e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, харьков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Харьков
16:50 14.11.2022 (обновлено: 17:33 14.11.2022)
ВС России применили артиллерию самых крупных калибров под Харьковом
Российские ВС применили артиллерию калибра 240 миллиметров на Харьковском направлении
ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Российские вооруженные силы применили на харьковском направлении для уничтожения объектов украинских войск артиллерию самых крупных калибров, передает корреспондент РИА Новости.
Корреспондент РИА Новости на месте событий наблюдал за работой артиллеристов. После получения информации о целях от разведки работу начали расчеты 6-й армии Западной группировки войск.
Для поражения целей были применены 240-мм минометы "Тюльпан", 203-мм самоходные пушки "Пион", а также РСЗО "Ураган" калибра 220-мм.
"Тюльпан" с боеприпасами весом от 130 до 230 килограммов – самый мощный находящийся на вооружении миномет в мире.