https://ria.ru/20221114/artilleriya-1831415469.html

ВС России применили артиллерию самых крупных калибров под Харьковом

ВС России применили артиллерию самых крупных калибров под Харьковом - РИА Новости, 14.11.2022

ВС России применили артиллерию самых крупных калибров под Харьковом

Российские вооруженные силы применили на харьковском направлении для уничтожения объектов украинских войск артиллерию самых крупных калибров, передает... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:50

2022-11-14T16:50

2022-11-14T17:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

харьков

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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Российские вооруженные силы применили на харьковском направлении для уничтожения объектов украинских войск артиллерию самых крупных калибров, передает корреспондент РИА Новости.Корреспондент РИА Новости на месте событий наблюдал за работой артиллеристов. После получения информации о целях от разведки работу начали расчеты 6-й армии Западной группировки войск.Для поражения целей были применены 240-мм минометы "Тюльпан", 203-мм самоходные пушки "Пион", а также РСЗО "Ураган" калибра 220-мм."Тюльпан" с боеприпасами весом от 130 до 230 килограммов – самый мощный находящийся на вооружении миномет в мире.

https://ria.ru/20221112/donbass-1830256632.html

харьков

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, харьков