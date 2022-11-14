https://ria.ru/20221114/altay-1831417908.html
В Алтайском крае стабильная социально-экономическая ситуация
В Алтайском крае стабильная социально-экономическая ситуация - РИА Новости, 14.11.2022
В Алтайском крае стабильная социально-экономическая ситуация
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил президенту РФ Владимиру Путину, что социально-экономическая ситуация в регионе стабильная. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:56
2022-11-14T16:56
2022-11-14T16:56
алтайский край
экономика
виктор томенко
алтайский край
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БАРНАУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил президенту РФ Владимиру Путину, что социально-экономическая ситуация в регионе стабильная.Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко."Уважаемый Владимир Владимирович, если вы позволите, то я бы так охарактеризовал сегодняшнюю социально-экономическую ситуацию в Алтайском крае: она стабильна. Те меры, которые были приняты по вашим решениям, Владимир Владимирович, которые были приняты правительством Российской Федерации в начале года, когда наши предприятия, организации и экономика попали под ограничительные санкции, под такое ограничительное давление, и все макроэкономические показатели пришли в своего рода движение, мы смогли, так же точно используя решения на региональном уровне, ситуацию удержать, выправить и продолжить реализацию наших проектов и программ развития", - заявил губернатор.
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экономика, виктор томенко, алтайский край, россия
Алтайский край, Экономика, Виктор Томенко, Алтайский край, Россия
В Алтайском крае стабильная социально-экономическая ситуация
Глава Алтайского края назвал социально-экономическую ситуацию в регионе стабильной
БАРНАУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил президенту РФ Владимиру Путину, что социально-экономическая ситуация в регионе стабильная.
Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
"Уважаемый Владимир Владимирович, если вы позволите, то я бы так охарактеризовал сегодняшнюю социально-экономическую ситуацию в Алтайском крае: она стабильна. Те меры, которые были приняты по вашим решениям, Владимир Владимирович, которые были приняты правительством Российской Федерации в начале года, когда наши предприятия, организации и экономика попали под ограничительные санкции, под такое ограничительное давление, и все макроэкономические показатели пришли в своего рода движение, мы смогли, так же точно используя решения на региональном уровне, ситуацию удержать, выправить и продолжить реализацию наших проектов и программ развития", - заявил губернатор.