https://ria.ru/20221114/altay-1831417908.html

В Алтайском крае стабильная социально-экономическая ситуация

В Алтайском крае стабильная социально-экономическая ситуация - РИА Новости, 14.11.2022

В Алтайском крае стабильная социально-экономическая ситуация

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил президенту РФ Владимиру Путину, что социально-экономическая ситуация в регионе стабильная. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:56

2022-11-14T16:56

2022-11-14T16:56

алтайский край

экономика

виктор томенко

алтайский край

россия

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БАРНАУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил президенту РФ Владимиру Путину, что социально-экономическая ситуация в регионе стабильная.Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко."Уважаемый Владимир Владимирович, если вы позволите, то я бы так охарактеризовал сегодняшнюю социально-экономическую ситуацию в Алтайском крае: она стабильна. Те меры, которые были приняты по вашим решениям, Владимир Владимирович, которые были приняты правительством Российской Федерации в начале года, когда наши предприятия, организации и экономика попали под ограничительные санкции, под такое ограничительное давление, и все макроэкономические показатели пришли в своего рода движение, мы смогли, так же точно используя решения на региональном уровне, ситуацию удержать, выправить и продолжить реализацию наших проектов и программ развития", - заявил губернатор.

https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831288188.html

алтайский край

россия

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экономика, виктор томенко, алтайский край, россия