Аббас разочарован необходимостью вновь контактировать с Нетаньяху
Глава Палестины Аббас разочарован необходимостью вновь контактировать с Нетаньяху
Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас. Архивное фото
ДОХА, 14 ноя - РИА Новости. Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что будет вынужден контактировать с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который по итогам парламентских выборов снова получил право сформировать правительство.
"Я знаю Нетаньяху с 1990-х годов, этот израильский политик не верит в возможность мирного урегулирования конфликта, но мне снова придется иметь с ним дело, потому что у меня нет другого выбора. Этот политик представляет государство, которое оккупирует земли палестинцев", - сказал Аббас в интервью межарабской газете "Аш-Шарк аль-Аусат".
Нетаньяху был премьер-министром Израиля с 1996 по 1999 и с 2009 по 2021 годы. После получения мандата на формирование нового кабинета министров в минувшее воскресенье он заявил, что рассчитывает на заключение новых мирных соглашений между еврейским государством и арабскими странами подобно тем, что были заключены с ОАЭ, Бахрейном и Марокко.
Палестино-израильские переговоры были окончательно остановлены в 2014 году в связи с отказом Израиля прекратить строительство незаконных еврейских поселений в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.