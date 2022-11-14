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Аббас разочарован необходимостью вновь контактировать с Нетаньяху - РИА Новости, 14.11.2022
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Аббас разочарован необходимостью вновь контактировать с Нетаньяху
Аббас разочарован необходимостью вновь контактировать с Нетаньяху - РИА Новости, 14.11.2022
Аббас разочарован необходимостью вновь контактировать с Нетаньяху
Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что будет вынужден контактировать с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который по итогам... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:50
2022-11-14T17:50
в мире
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
израиль
палестина
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ДОХА, 14 ноя - РИА Новости. Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что будет вынужден контактировать с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который по итогам парламентских выборов снова получил право сформировать правительство.Нетаньяху был премьер-министром Израиля с 1996 по 1999 и с 2009 по 2021 годы. После получения мандата на формирование нового кабинета министров в минувшее воскресенье он заявил, что рассчитывает на заключение новых мирных соглашений между еврейским государством и арабскими странами подобно тем, что были заключены с ОАЭ, Бахрейном и Марокко.Палестино-израильские переговоры были окончательно остановлены в 2014 году в связи с отказом Израиля прекратить строительство незаконных еврейских поселений в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.
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в мире, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, израиль, палестина
В мире, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Израиль, Палестина
17:50 14.11.2022
 
Аббас разочарован необходимостью вновь контактировать с Нетаньяху

Глава Палестины Аббас разочарован необходимостью вновь контактировать с Нетаньяху

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкГлава Палестинской администрации Махмуд Аббас
Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 14 ноя - РИА Новости. Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что будет вынужден контактировать с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который по итогам парламентских выборов снова получил право сформировать правительство.
"Я знаю Нетаньяху с 1990-х годов, этот израильский политик не верит в возможность мирного урегулирования конфликта, но мне снова придется иметь с ним дело, потому что у меня нет другого выбора. Этот политик представляет государство, которое оккупирует земли палестинцев", - сказал Аббас в интервью межарабской газете "Аш-Шарк аль-Аусат".
Нетаньяху был премьер-министром Израиля с 1996 по 1999 и с 2009 по 2021 годы. После получения мандата на формирование нового кабинета министров в минувшее воскресенье он заявил, что рассчитывает на заключение новых мирных соглашений между еврейским государством и арабскими странами подобно тем, что были заключены с ОАЭ, Бахрейном и Марокко.
Палестино-израильские переговоры были окончательно остановлены в 2014 году в связи с отказом Израиля прекратить строительство незаконных еврейских поселений в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 20:33
Небензя призвал пресечь саботаж резолюций по палестино-израильскому кризису
 
В миреБиньямин НетаньяхуМахмуд АббасИзраильПалестина
 
 
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