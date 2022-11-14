https://ria.ru/20221114/abbas-1831430624.html

Аббас разочарован необходимостью вновь контактировать с Нетаньяху

Аббас разочарован необходимостью вновь контактировать с Нетаньяху - РИА Новости, 14.11.2022

Аббас разочарован необходимостью вновь контактировать с Нетаньяху

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что будет вынужден контактировать с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который по итогам... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:50

2022-11-14T17:50

2022-11-14T17:50

в мире

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

израиль

палестина

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ДОХА, 14 ноя - РИА Новости. Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что будет вынужден контактировать с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который по итогам парламентских выборов снова получил право сформировать правительство.Нетаньяху был премьер-министром Израиля с 1996 по 1999 и с 2009 по 2021 годы. После получения мандата на формирование нового кабинета министров в минувшее воскресенье он заявил, что рассчитывает на заключение новых мирных соглашений между еврейским государством и арабскими странами подобно тем, что были заключены с ОАЭ, Бахрейном и Марокко.Палестино-израильские переговоры были окончательно остановлены в 2014 году в связи с отказом Израиля прекратить строительство незаконных еврейских поселений в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

https://ria.ru/20221028/nebenzya-1827666470.html

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в мире, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, израиль, палестина