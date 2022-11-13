https://ria.ru/20221113/zakharova-1831127193.html
Захарова: саммит в Камбодже начали без Байдена, которого ждали полчаса
Захарова: саммит в Камбодже начали без Байдена, которого ждали полчаса - РИА Новости, 13.11.2022
Захарова: саммит в Камбодже начали без Байдена, которого ждали полчаса
Восточноазиатский саммит в Камбодже начался без президента США Джо Байдена, которого ждали полчаса, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T07:36
2022-11-13T07:36
2022-11-13T10:33
в мире
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Восточноазиатский саммит в Камбодже начался без президента США Джо Байдена, которого ждали полчаса, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале."Саммит ВАС в Камбодже (не путать с Колумбией) начали без Байдена. Ждали 30 минут. Не дождались", — отметила она.Ранее американский лидер ошибочно поблагодарил руководство Колумбии за организацию саммита АСЕАН и заявил об угрозах от "основанного на правилах порядка".В субботу глава МИД России прибыл в столицу Камбоджи для участия в Восточноазиатском саммите. В аэропорту министра встречали камбоджийские военные в парадных мундирах, а также актеры в костюмах павлинов. Байден прилетел в Пномпень на саммит АСЕАН — США за некоторое время до этого. Самолеты делегаций двух стран были припаркованы в противоположных концах аэродрома.По пути из аэропорта кортежи политиков проехали по центральной улице города, названной в честь России. Бульвар получил такое название в благодарность за помощь Камбодже от СССР в XX веке.
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в мире, джо байден, мария захарова, камбоджа, колумбия, сша
В мире, Джо Байден, Мария Захарова, Камбоджа, Колумбия, США
07:36 13.11.2022 (обновлено: 10:33 13.11.2022)
Захарова: саммит в Камбодже начали без Байдена, которого ждали полчаса
Захарова: саммит в Камбодже начали без президента США Байдена, которого ждали полчаса