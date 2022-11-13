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Премьер Японии выразил надежду на встречу с председателем КНР - РИА Новости, 13.11.2022
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Премьер Японии выразил надежду на встречу с председателем КНР
Премьер Японии выразил надежду на встречу с председателем КНР - РИА Новости, 13.11.2022
Премьер Японии выразил надежду на встречу с председателем КНР
Премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь выразил надежду на то, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, которая сейчас согласовывается, состоится. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T15:37
2022-11-13T15:37
в мире
япония
китай
восточно-китайское море
большая двадцатка
фумио кисида
си цзиньпин
синдзо абэ
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ТОКИО, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь выразил надежду на то, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, которая сейчас согласовывается, состоится."Я бы хотел провести с ним такую встречу, которая могла бы способствовать развитию диалога (между странами - ред.)", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.Кисида в настоящее время находится с визитом в Камбодже, где участвует в мероприятиях в рамках саммита АСЕАН и Восточноазиатского саммита. После этого он отправится в Индонезию для участия в саммите G20, а затем - в Таиланд, где состоится саммит АТЭС.Главным пунктом, тормозящим нормализацию отношений между Китаем и Японией, является территориальный спор вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву.Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран наметилось потепление после визита на тот момент премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем КНР Си Цзиньпином. Тогда же была достигнута договоренность о запуске с 8 июня 2018 года механизма предотвращения инцидентов в Восточно-Китайском море, что предполагало создание линии экстренной связи, чтобы избежать случайных вооруженных столкновений в воздухе и на море.
https://ria.ru/20220815/podnoshenie-1809705698.html
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япония
китай
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в мире, япония, китай, восточно-китайское море, большая двадцатка, фумио кисида, си цзиньпин, синдзо абэ
В мире, Япония, Китай, Восточно-Китайское море, Большая двадцатка, Фумио Кисида, Си Цзиньпин, Синдзо Абэ
15:37 13.11.2022
 
Премьер Японии выразил надежду на встречу с председателем КНР

Премьер Японии Кисида выразил надежду на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь выразил надежду на то, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, которая сейчас согласовывается, состоится.
"Я бы хотел провести с ним такую встречу, которая могла бы способствовать развитию диалога (между странами - ред.)", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и официальные лица молятся в офисе премьер-министра в Токио - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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Кисида в настоящее время находится с визитом в Камбодже, где участвует в мероприятиях в рамках саммита АСЕАН и Восточноазиатского саммита. После этого он отправится в Индонезию для участия в саммите G20, а затем - в Таиланд, где состоится саммит АТЭС.
Главным пунктом, тормозящим нормализацию отношений между Китаем и Японией, является территориальный спор вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву.
Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран наметилось потепление после визита на тот момент премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем КНР Си Цзиньпином. Тогда же была достигнута договоренность о запуске с 8 июня 2018 года механизма предотвращения инцидентов в Восточно-Китайском море, что предполагало создание линии экстренной связи, чтобы избежать случайных вооруженных столкновений в воздухе и на море.
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В миреЯпонияКитайВосточно-Китайское мореБольшая двадцаткаФумио КисидаСи ЦзиньпинСиндзо Абэ
 
 
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