https://ria.ru/20221113/vstrecha-1831173916.html

Премьер Японии выразил надежду на встречу с председателем КНР

Премьер Японии выразил надежду на встречу с председателем КНР - РИА Новости, 13.11.2022

Премьер Японии выразил надежду на встречу с председателем КНР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь выразил надежду на то, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, которая сейчас согласовывается, состоится. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T15:37

2022-11-13T15:37

2022-11-13T15:37

в мире

япония

китай

восточно-китайское море

большая двадцатка

фумио кисида

си цзиньпин

синдзо абэ

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ТОКИО, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь выразил надежду на то, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, которая сейчас согласовывается, состоится."Я бы хотел провести с ним такую встречу, которая могла бы способствовать развитию диалога (между странами - ред.)", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.Кисида в настоящее время находится с визитом в Камбодже, где участвует в мероприятиях в рамках саммита АСЕАН и Восточноазиатского саммита. После этого он отправится в Индонезию для участия в саммите G20, а затем - в Таиланд, где состоится саммит АТЭС.Главным пунктом, тормозящим нормализацию отношений между Китаем и Японией, является территориальный спор вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву.Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран наметилось потепление после визита на тот момент премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем КНР Си Цзиньпином. Тогда же была достигнута договоренность о запуске с 8 июня 2018 года механизма предотвращения инцидентов в Восточно-Китайском море, что предполагало создание линии экстренной связи, чтобы избежать случайных вооруженных столкновений в воздухе и на море.

https://ria.ru/20220815/podnoshenie-1809705698.html

https://ria.ru/20221102/koreya-1828575960.html

япония

китай

восточно-китайское море

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, китай, восточно-китайское море, большая двадцатка, фумио кисида, си цзиньпин, синдзо абэ