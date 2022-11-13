Премьер Японии выразил надежду на встречу с председателем КНР
Премьер Японии Кисида выразил надежду на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином
Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь выразил надежду на то, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, которая сейчас согласовывается, состоится.
"Я бы хотел провести с ним такую встречу, которая могла бы способствовать развитию диалога (между странами - ред.)", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Главным пунктом, тормозящим нормализацию отношений между Китаем и Японией, является территориальный спор вокруг островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) в Восточно-китайском море. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году вместе с островом Окинава. На Тайване и в материковом Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Япония убеждена, что острова всегда были неотъемлемой частью префектуры Окинава и принадлежат ей по праву.
Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией. В 2018 году в отношениях двух стран наметилось потепление после визита на тот момент премьера Японии Синдзо Абэ в Китай, в ходе которого он встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем КНР Си Цзиньпином. Тогда же была достигнута договоренность о запуске с 8 июня 2018 года механизма предотвращения инцидентов в Восточно-Китайском море, что предполагало создание линии экстренной связи, чтобы избежать случайных вооруженных столкновений в воздухе и на море.
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