Во Владивостоке ветром сорвало фасад и кровлю дома
Мэрия: штормовой ветер сорвал фасад и кровлю с ремонтируемого здания во Владивостоке
Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Сильный ветер сорвал навесной фасад и кровлю с ремонтируемого здания во Владивостоке, сообщили РИА Новости в мэрии.
Ранее Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморском крае на период 12-13 ноября из-за приближения циклона. Во Владивостоке ночью и утром 13 ноября наблюдались осадки и сильный ветер, к утру на улицах образовался гололед.
"Есть обращения по (сорванным - ред.) навесным фасадам и одной кровле на (улице) Верхнепортовой. Там подрядчик фонда капремонта вел работы и не завершил их. Мониторинг (повреждений) еще ведется", - рассказали городские власти.
Порывы также сорвали утепление стены многоквартирного дома на улице Толстого и повредили крышу здания на улице Станюковича, утверждают пользователи соцсетей.
В Telegram-канале предприятия "Содержание городских территорий" сообщается о восстановлении светофоров и дорожных знаков, пострадавших из-за непогоды. Утром 13 ноября произошло аварийное отключение электроснабжения на нескольких улицах района Эгершельд, но к 13.04 местного времени (06.04 мск), по заявлению мэрии, свет вернули всем абонентам.
Согласно табло на сайте аэропорта Владивосток, 13 ноября были отменены утренние внутриприморские рейсы в поселки Терней и Кавалерово, а также в город Дальнегорск.