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Во Владивостоке ветром сорвало фасад и кровлю дома - РИА Новости, 13.11.2022
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Во Владивостоке ветром сорвало фасад и кровлю дома
Во Владивостоке ветром сорвало фасад и кровлю дома - РИА Новости, 13.11.2022
Во Владивостоке ветром сорвало фасад и кровлю дома
Сильный ветер сорвал навесной фасад и кровлю с ремонтируемого здания во Владивостоке, сообщили РИА Новости в мэрии. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T12:24
2022-11-13T12:24
происшествия
владивосток
примгидромет
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Сильный ветер сорвал навесной фасад и кровлю с ремонтируемого здания во Владивостоке, сообщили РИА Новости в мэрии.Ранее Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморском крае на период 12-13 ноября из-за приближения циклона. Во Владивостоке ночью и утром 13 ноября наблюдались осадки и сильный ветер, к утру на улицах образовался гололед."Есть обращения по (сорванным - ред.) навесным фасадам и одной кровле на (улице) Верхнепортовой. Там подрядчик фонда капремонта вел работы и не завершил их. Мониторинг (повреждений) еще ведется", - рассказали городские власти.Порывы также сорвали утепление стены многоквартирного дома на улице Толстого и повредили крышу здания на улице Станюковича, утверждают пользователи соцсетей.В Telegram-канале предприятия "Содержание городских территорий" сообщается о восстановлении светофоров и дорожных знаков, пострадавших из-за непогоды. Утром 13 ноября произошло аварийное отключение электроснабжения на нескольких улицах района Эгершельд, но к 13.04 местного времени (06.04 мск), по заявлению мэрии, свет вернули всем абонентам.Согласно табло на сайте аэропорта Владивосток, 13 ноября были отменены утренние внутриприморские рейсы в поселки Терней и Кавалерово, а также в город Дальнегорск.
https://ria.ru/20221113/obrushenie-1831141775.html
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происшествия, владивосток, примгидромет, приморский край
Происшествия, Владивосток, Примгидромет, Приморский край
12:24 13.11.2022
 
Во Владивостоке ветром сорвало фасад и кровлю дома

Мэрия: штормовой ветер сорвал фасад и кровлю с ремонтируемого здания во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Сильный ветер сорвал навесной фасад и кровлю с ремонтируемого здания во Владивостоке, сообщили РИА Новости в мэрии.
Ранее Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморском крае на период 12-13 ноября из-за приближения циклона. Во Владивостоке ночью и утром 13 ноября наблюдались осадки и сильный ветер, к утру на улицах образовался гололед.
"Есть обращения по (сорванным - ред.) навесным фасадам и одной кровле на (улице) Верхнепортовой. Там подрядчик фонда капремонта вел работы и не завершил их. Мониторинг (повреждений) еще ведется", - рассказали городские власти.
Порывы также сорвали утепление стены многоквартирного дома на улице Толстого и повредили крышу здания на улице Станюковича, утверждают пользователи соцсетей.
В Telegram-канале предприятия "Содержание городских территорий" сообщается о восстановлении светофоров и дорожных знаков, пострадавших из-за непогоды. Утром 13 ноября произошло аварийное отключение электроснабжения на нескольких улицах района Эгершельд, но к 13.04 местного времени (06.04 мск), по заявлению мэрии, свет вернули всем абонентам.
Согласно табло на сайте аэропорта Владивосток, 13 ноября были отменены утренние внутриприморские рейсы в поселки Терней и Кавалерово, а также в город Дальнегорск.
На месте обрушения части стены и крыши неэксплуатируемого здания в Кохме Ивановской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
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ПроисшествияВладивостокПримгидрометПриморский край
 
 
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