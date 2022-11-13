https://ria.ru/20221113/vladivostok-1831154113.html

Во Владивостоке ветром сорвало фасад и кровлю дома

Во Владивостоке ветром сорвало фасад и кровлю дома - РИА Новости, 13.11.2022

Во Владивостоке ветром сорвало фасад и кровлю дома

Сильный ветер сорвал навесной фасад и кровлю с ремонтируемого здания во Владивостоке, сообщили РИА Новости в мэрии. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T12:24

2022-11-13T12:24

2022-11-13T12:24

происшествия

владивосток

примгидромет

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Сильный ветер сорвал навесной фасад и кровлю с ремонтируемого здания во Владивостоке, сообщили РИА Новости в мэрии.Ранее Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморском крае на период 12-13 ноября из-за приближения циклона. Во Владивостоке ночью и утром 13 ноября наблюдались осадки и сильный ветер, к утру на улицах образовался гололед."Есть обращения по (сорванным - ред.) навесным фасадам и одной кровле на (улице) Верхнепортовой. Там подрядчик фонда капремонта вел работы и не завершил их. Мониторинг (повреждений) еще ведется", - рассказали городские власти.Порывы также сорвали утепление стены многоквартирного дома на улице Толстого и повредили крышу здания на улице Станюковича, утверждают пользователи соцсетей.В Telegram-канале предприятия "Содержание городских территорий" сообщается о восстановлении светофоров и дорожных знаков, пострадавших из-за непогоды. Утром 13 ноября произошло аварийное отключение электроснабжения на нескольких улицах района Эгершельд, но к 13.04 местного времени (06.04 мск), по заявлению мэрии, свет вернули всем абонентам.Согласно табло на сайте аэропорта Владивосток, 13 ноября были отменены утренние внутриприморские рейсы в поселки Терней и Кавалерово, а также в город Дальнегорск.

https://ria.ru/20221113/obrushenie-1831141775.html

владивосток

приморский край

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Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, примгидромет, приморский край