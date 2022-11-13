https://ria.ru/20221113/vklad-1831112151.html

Финансист рассказал об опасности самых выгодных вкладов

Финансист рассказал об опасности самых выгодных вкладов - РИА Новости, 13.11.2022

Финансист рассказал об опасности самых выгодных вкладов

Банки часто предлагают клиентам положить свои средства не только на стандартный депозит, но добавить к нему такие продукты, как инвестиционные вклады и... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T02:15

2022-11-13T02:15

2022-11-13T02:15

экономика

агентство по страхованию вкладов

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/05/1515040590_0:97:3298:1952_1920x0_80_0_0_1c756ed2b321f6a14ed68fb1ac8473a7.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Банки часто предлагают клиентам положить свои средства не только на стандартный депозит, но добавить к нему такие продукты, как инвестиционные вклады и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Однако они несут в себе повышенные по сравнению со вкладом риски, отметил в беседе с агентством "Прайм" специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.Так, инвестиционные вклады обычно состоят из депозитной и инвестиционной части, причем застрахованной в АСВ будет только депозитная часть. Сохранность же денег, направленных в рамках продукта на инвестиции, будет сильно зависеть от рыночной конъюнктуры, отмечает эксперт. Также, добавляет он, важно внимательно проверять размер комиссии за управление средствами.Что касается инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), то оно представляет собой нечто среднее между накопительным страхованием жизни (НСЖ) и инвестиционным вкладом. НСЖ в данном случае позволит застрахованному получать выплаты в случае болезни или утраты дееспособности, а также возможность передать выплаты в наследство в случае смерти. Данные продукты позволят получать доход в среднем на три-шесть процентов выше, чем по стандартному вкладу, заключил эксперт.

https://ria.ru/20221106/bank-1829414804.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, агентство по страхованию вкладов, россия, общество