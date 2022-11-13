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Финансист рассказал об опасности самых выгодных вкладов - РИА Новости, 13.11.2022
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Финансист рассказал об опасности самых выгодных вкладов
Финансист рассказал об опасности самых выгодных вкладов - РИА Новости, 13.11.2022
Финансист рассказал об опасности самых выгодных вкладов
Банки часто предлагают клиентам положить свои средства не только на стандартный депозит, но добавить к нему такие продукты, как инвестиционные вклады и... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T02:15
2022-11-13T02:15
экономика
агентство по страхованию вкладов
россия
общество
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Банки часто предлагают клиентам положить свои средства не только на стандартный депозит, но добавить к нему такие продукты, как инвестиционные вклады и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Однако они несут в себе повышенные по сравнению со вкладом риски, отметил в беседе с агентством "Прайм" специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.Так, инвестиционные вклады обычно состоят из депозитной и инвестиционной части, причем застрахованной в АСВ будет только депозитная часть. Сохранность же денег, направленных в рамках продукта на инвестиции, будет сильно зависеть от рыночной конъюнктуры, отмечает эксперт. Также, добавляет он, важно внимательно проверять размер комиссии за управление средствами.Что касается инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), то оно представляет собой нечто среднее между накопительным страхованием жизни (НСЖ) и инвестиционным вкладом. НСЖ в данном случае позволит застрахованному получать выплаты в случае болезни или утраты дееспособности, а также возможность передать выплаты в наследство в случае смерти. Данные продукты позволят получать доход в среднем на три-шесть процентов выше, чем по стандартному вкладу, заключил эксперт.
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экономика, агентство по страхованию вкладов, россия, общество
Экономика, Агентство по страхованию вкладов, Россия, Общество
02:15 13.11.2022
 
Финансист рассказал об опасности самых выгодных вкладов

Финансист Свирин: инвестиционные вклады и страхование жизни несут в себе повышенные риски

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Банки часто предлагают клиентам положить свои средства не только на стандартный депозит, но добавить к нему такие продукты, как инвестиционные вклады и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Однако они несут в себе повышенные по сравнению со вкладом риски, отметил в беседе с агентством "Прайм" специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.
Так, инвестиционные вклады обычно состоят из депозитной и инвестиционной части, причем застрахованной в АСВ будет только депозитная часть. Сохранность же денег, направленных в рамках продукта на инвестиции, будет сильно зависеть от рыночной конъюнктуры, отмечает эксперт. Также, добавляет он, важно внимательно проверять размер комиссии за управление средствами.
Что касается инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), то оно представляет собой нечто среднее между накопительным страхованием жизни (НСЖ) и инвестиционным вкладом. НСЖ в данном случае позволит застрахованному получать выплаты в случае болезни или утраты дееспособности, а также возможность передать выплаты в наследство в случае смерти. Данные продукты позволят получать доход в среднем на три-шесть процентов выше, чем по стандартному вкладу, заключил эксперт.
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 02:15
Юрист раскрыл, чем опасны крупные вклады в банке
 
ЭкономикаАгентство по страхованию вкладовРоссияОбщество
 
 
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