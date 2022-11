"Там еще больше сокровищ". Ученые бьются над главной загадкой Тутанхамона

https://ria.ru/20221113/tutankhamon-1830865486.html

2022-11-13T08:00

2022-11-13T08:00

2022-11-13T08:05

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. Сто лет назад археологи совершили великое открытие — обнаружили гробницу Тутанхамона. Этому грандиозному научному событию сопутствовала череда таинственных совпадений. О находке века — в материале РИА Новости."Слишком хорошо, чтобы быть правдой"Долина царей — некрополь египетских фараонов — считалась хорошо исследованной уже к началу прошлого столетия. Ущелье практически полностью перекопали археологи, случайные охотники за сокровищами и простые мародеры.Поэтому, когда летом 1922-го британский исследователь-любитель Говард Картер приступил к поискам гробницы Тутанхамона, многие ученые отнеслись к этому скептически. Казалось, найти там что-то новое практически невозможно.Сомневался в успехе предприятия и лорд Джордж Карнарвон, финансировавший экспедицию. Шли месяцы — и ни одной зацепки.Каким же было его удивление, когда 6 ноября он получил телеграмму из Луксора: "Наконец сделали удивительное открытие в долине: великолепная гробница с нетронутыми печатями; закрыта до вашего прибытия".За несколько дней до этого рабочие Картера расчистили в центре ущелья небольшой участок земли, на котором когда-то стояла деревушка египетских строителей. Она не представляла интереса. Но исследователь решил, что копать здесь все же стоит. И не прогадал.Под остатками одной из хижин проступила массивная каменная ступень, за ней вторая, третья. Вскоре открылся длинный подземный коридор, а в конце его — заштукатуренная стена с печатями. Шакал и девять луков — царские знаки. Руководитель экспедиции уже не сомневался, что за ними — гробница самой высокопоставленной персоны.В нетерпении был и приехавший из Англии лорд Карнарвон. Первую стену вскрыли 24 ноября и сперва разочаровались. Выяснилось, что печати-картуши сломаны, а затем аккуратно восстановлены. "Произошло это, по-видимому, еще в древности", — предположил Картер в дневнике.Но вторые двери оказались нетронутыми. К тому же на них было выбито "Небхепрура" — тронное имя Тутанхамона."Слишком хорошо, чтобы быть правдой", — писал археолог.Повсюду отблеск золотаПроделав небольшое отверстие в стене, Картер смог заглянуть во вторую камеру. "Видите ли вы там что-нибудь?" — спросил его Карнарвон. "О да, удивительные вещи!" — ответил тот."Когда мои глаза привыкли к освещению, детали комнаты медленно проступили сквозь дымку. Странные животные, статуи и сосуды — повсюду отблеск золота", — вспоминал археолог.Роскошная колесница, ложа, царский трон, вазы, несколько ларей и еще масса ценнейших артефактов. Аккуратно пронумеровав и сфотографировав все это, команда наконец достигла третьих, самых главных дверей. За ними — усыпальница Тутанхамона.Попасть туда, однако, удалось лишь в следующем году. Необходимо было тщательно исследовать и описать предметы из предыдущих помещений. Кроме того — официально уведомить об открытии власти Египта.Наконец 17 февраля 1923-го Картер начал вскрывать погребальную камеру. За работой внимательно следила правительственная делегация. Когда проход полностью расчистили, взору присутствующих предстала стена — вся из золота. Гигантский ковчег длиной более пяти метров занимал почти все помещение.Внутри него — еще три, тоже из драгоценного металла. И наконец — мумия фараона. Вся комната расписана сюжетами похоронных ритуалов. Дальше шел незамурованный проход в сокровищницу — еще один кладезь роскоши.Естественно, сенсация не могла остаться незамеченной. Журналисты ведущих мировых изданий устремились в Египет, чтобы воочию увидеть гробницу и получить эксклюзивное интервью тех, кто первым побывал тут за прошедшие 33 века.Опасаясь лишнего шума, Картер и лорд Карнарвон сделали исключение лишь для газеты The Times, продав права на освещение событий за 5000 фунтов стерлингов. Остальные негодовали. Но время показало: им все равно было что обсудить.Древнее проклятиеВ апреле 1923-го в возрасте 56 лет неожиданно умирает лорд Карнарвон — скоротечное заражение крови, вероятно, вызванное укусом инфицированного комара. Незадолго до этого в редакцию журнала The New York World пришло письмо от английской писательницы Марии Корелли. Та предупреждала об ужасных последствиях для всякого, кто нарушит покой Тутанхамона.Весть о "проклятии" быстро подхватили репортеры. По страницам газет гуляла надпись, якобы высеченная на стене склепа: "Тех, кто войдет в эту священную гробницу, вскоре посетят крылья смерти". К тому же в последующие пять лет при странных обстоятельствах скончались еще несколько человек, причастных к открытию.Вслед за Корнарвоном — член египетской королевской семьи принц Али Камель Фахми Бей (его застрелила собственная жена). Годом позже — рентгенолог сэр Арчибальд Дуглас-Рейд от не вполне ясной болезни. В 1928-м — археолог Артур Мейс (с момента открытия его здоровье постепенно ухудшалось). Наконец, в 1929-м по непонятным причинам умер секретарь Говарда Картера.Современные исследователи, однако, начисто развеяли газетный миф. Во-первых, все упомянутые (за исключением принца) умерли в среднем в возрасте 70 лет — для того времени срок немалый. Во-вторых, если говорить про смерть Карнарвона, то лихорадку в Египте подхватить нетрудно. К тому же лорд долгие годы страдал от легочной болезни.В-третьих — что самое важное — "проклятие" почему-то обошло стороной Говарда Картера. Казалось бы, он в первую очередь заслуживает возмездия. Однако 16 лет продолжал изучать находку и умер в 1939-м.Ключ к другим фараонамВпрочем, сегодня ученых куда больше волнует другое: какие еще тайны хранит гробница Тутанхамона. Как выяснилось, ей и сейчас есть что рассказать.В 1995-м американский археолог Кент Уикс решил повторно исследовать KV5 — небольшую усыпальницу рядом с принадлежавшей фараону. Открыли ее еще в 1825-м: две небольшие комнаты, сильно пострадавшие от затопления. В свое время Говард Картер использовал помещение как склад для артефактов.Сначала поиски не сулили удачу. Никаких надписей у входа, никакого орнамента — только глина, щебень и песок. Однако вскоре нашли другой вход, который вел в более низкую камеру."Тогда мы стали углубляться. И тут всем стало ясно: КV5 больше не безвестный малопримечательный склеп, а самая большая — из найденных — гробница древних египтян", — вспоминает участник экспедиции Ибрагим Садик.Во всех других царских могилах длинная шахта ведет прямо в погребальную камеру, однако в склепе КV5 Уикс обнаружил лабиринт. От главной галереи в обе стороны шли Т-образные ходы к нишам для саркофагов и огромным залам."Если сравнить усыпальницу Тутанхамона со спичечным коробком, то самая большая гробница здесь будет телефонным справочником. Открытая же на сегодняшний день система катакомб кажется целым письменным столом", — поясняет ученый.По сохранившимся иероглифам удалось установить имена четырех сыновей фараона Рамсеса II. Ученые предполагают, что KV5 могла быть местом упокоения всех его детей — тех, как считается, было больше сотни.А в 2015-м британский археолог Николас Ривз предположил, что в гробнице Тутанхамона, возможно, скрывается мумия еще одной царственной особы — Нефертити, его мачехи. Ривз заметил, что в усыпальнице фараона всего четыре помещения, тогда как в других их минимум десять."Древние правители строили гробницы задолго до смерти. Тутанхамон же внезапно скончался в 17 лет. Вполне возможно, его похоронили с кем-то из родственников. Как вариант — с Нефертити", — поясняет Ривз.С помощью геодезического оборудования его команда изучила стены склепа. Анализ показал наличие ранее неизвестного дверного проема. Последующие исследования, к сожалению, догадку Ривза не подтвердили. Однако ученый уверен: у Тутанхамона еще много секретов.

