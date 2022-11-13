https://ria.ru/20221113/tank-1831230917.html
Белоруссия начнет серийно модернизировать танк Т-72БМЭ в 2023 году
Белоруссия начнет серийно модернизировать танк Т-72БМЭ в 2023 году - РИА Новости, 13.11.2022
Белоруссия начнет серийно модернизировать танк Т-72БМЭ в 2023 году
Белоруссия с 2023 года будет серийно модернизировать танк Т-72БМЭ в интересах своей армии, сообщил председатель государственного военно-промышленного комитета... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T22:03
2022-11-13T22:03
2022-11-13T22:03
технологии
александр лукашенко
виктор хренин
белоруссия
брестская область
министерство обороны белоруссии
т-90
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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Белоруссия с 2023 года будет серийно модернизировать танк Т-72БМЭ в интересах своей армии, сообщил председатель государственного военно-промышленного комитета республики Дмитрий Пантус."С экономической точки зрения есть очень много в том числе и экономически очень выгодных проектов по модернизации различных видов (техники - ред.), которые сегодня исторически стоят на вооружении. Очень много успешных проектов. Как яркий пример последних дней - заканчиваем уже испытания по модернизации танка Т-72БМЭ. Наша модификация, на мой взгляд, очень успешная работа. Начиная со следующего года, мы серийно будем модернизировать данные изделия в интересах вооруженных сил Республики Беларусь", - сказал Пантус в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.По его словам, при принятии решения о целесообразности модернизации вооружения и техники "надо учитывать фактор экономической целесообразности и тактико-технические требования, которые предъявляются вооруженными силами к тому или иному виду вооружения".В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где ему были продемонстрированы достижения белорусского военпрома, в том числе модернизованные бронетранспортер и танк Т-72БМ2, оснащенный защитой от противотанковых ракетных комплексов.Лукашенко потребовал активнее модернизировать стоящие на вооружении Белоруссии танки. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заверил, что белорусские предприятия модернизируют танки, "и они не хуже Т-90".
https://ria.ru/20221101/belorussiya-1828515443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, александр лукашенко, виктор хренин, белоруссия, брестская область, министерство обороны белоруссии, т-90
Технологии, Александр Лукашенко, Виктор Хренин, Белоруссия, Брестская область, Министерство обороны Белоруссии, Т-90
Белоруссия начнет серийно модернизировать танк Т-72БМЭ в 2023 году
Госкомвоенпром Белоруссии: в 2023 году страна начнет серийно модернизировать танк Т-72БМЭ
МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Белоруссия с 2023 года будет серийно модернизировать танк Т-72БМЭ в интересах своей армии, сообщил председатель государственного военно-промышленного комитета республики Дмитрий Пантус.
"С экономической точки зрения есть очень много в том числе и экономически очень выгодных проектов по модернизации различных видов (техники - ред.), которые сегодня исторически стоят на вооружении. Очень много успешных проектов. Как яркий пример последних дней - заканчиваем уже испытания по модернизации танка Т-72БМЭ. Наша модификация, на мой взгляд, очень успешная работа. Начиная со следующего года, мы серийно будем модернизировать данные изделия в интересах вооруженных сил Республики Беларусь", - сказал Пантус в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
По его словам, при принятии решения о целесообразности модернизации вооружения и техники "надо учитывать фактор экономической целесообразности и тактико-технические требования, которые предъявляются вооруженными силами к тому или иному виду вооружения".
В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко
посетил полигон Обуз-Лесновский в Брестской области
, где ему были продемонстрированы достижения белорусского военпрома, в том числе модернизованные бронетранспортер и танк Т-72БМ2, оснащенный защитой от противотанковых ракетных комплексов.
Лукашенко потребовал активнее модернизировать стоящие на вооружении Белоруссии танки. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин
заверил, что белорусские предприятия модернизируют танки, "и они не хуже Т-90
".