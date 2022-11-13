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Белоруссия начнет серийно модернизировать танк Т-72БМЭ в 2023 году - РИА Новости, 13.11.2022
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Белоруссия начнет серийно модернизировать танк Т-72БМЭ в 2023 году
Белоруссия начнет серийно модернизировать танк Т-72БМЭ в 2023 году - РИА Новости, 13.11.2022
Белоруссия начнет серийно модернизировать танк Т-72БМЭ в 2023 году
Белоруссия с 2023 года будет серийно модернизировать танк Т-72БМЭ в интересах своей армии, сообщил председатель государственного военно-промышленного комитета... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T22:03
2022-11-13T22:03
технологии
александр лукашенко
виктор хренин
белоруссия
брестская область
министерство обороны белоруссии
т-90
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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Белоруссия с 2023 года будет серийно модернизировать танк Т-72БМЭ в интересах своей армии, сообщил председатель государственного военно-промышленного комитета республики Дмитрий Пантус."С экономической точки зрения есть очень много в том числе и экономически очень выгодных проектов по модернизации различных видов (техники - ред.), которые сегодня исторически стоят на вооружении. Очень много успешных проектов. Как яркий пример последних дней - заканчиваем уже испытания по модернизации танка Т-72БМЭ. Наша модификация, на мой взгляд, очень успешная работа. Начиная со следующего года, мы серийно будем модернизировать данные изделия в интересах вооруженных сил Республики Беларусь", - сказал Пантус в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.По его словам, при принятии решения о целесообразности модернизации вооружения и техники "надо учитывать фактор экономической целесообразности и тактико-технические требования, которые предъявляются вооруженными силами к тому или иному виду вооружения".В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где ему были продемонстрированы достижения белорусского военпрома, в том числе модернизованные бронетранспортер и танк Т-72БМ2, оснащенный защитой от противотанковых ракетных комплексов.Лукашенко потребовал активнее модернизировать стоящие на вооружении Белоруссии танки. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заверил, что белорусские предприятия модернизируют танки, "и они не хуже Т-90".
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технологии, александр лукашенко, виктор хренин, белоруссия, брестская область, министерство обороны белоруссии, т-90
Технологии, Александр Лукашенко, Виктор Хренин, Белоруссия, Брестская область, Министерство обороны Белоруссии, Т-90
22:03 13.11.2022
 
Белоруссия начнет серийно модернизировать танк Т-72БМЭ в 2023 году

Госкомвоенпром Белоруссии: в 2023 году страна начнет серийно модернизировать танк Т-72БМЭ

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкРабочие осуществляют сборку танков в производственном цехе
Рабочие осуществляют сборку танков в производственном цехе - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Рабочие осуществляют сборку танков в производственном цехе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Белоруссия с 2023 года будет серийно модернизировать танк Т-72БМЭ в интересах своей армии, сообщил председатель государственного военно-промышленного комитета республики Дмитрий Пантус.
"С экономической точки зрения есть очень много в том числе и экономически очень выгодных проектов по модернизации различных видов (техники - ред.), которые сегодня исторически стоят на вооружении. Очень много успешных проектов. Как яркий пример последних дней - заканчиваем уже испытания по модернизации танка Т-72БМЭ. Наша модификация, на мой взгляд, очень успешная работа. Начиная со следующего года, мы серийно будем модернизировать данные изделия в интересах вооруженных сил Республики Беларусь", - сказал Пантус в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
По его словам, при принятии решения о целесообразности модернизации вооружения и техники "надо учитывать фактор экономической целесообразности и тактико-технические требования, которые предъявляются вооруженными силами к тому или иному виду вооружения".
В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил полигон Обуз-Лесновский в Брестской области, где ему были продемонстрированы достижения белорусского военпрома, в том числе модернизованные бронетранспортер и танк Т-72БМ2, оснащенный защитой от противотанковых ракетных комплексов.
Лукашенко потребовал активнее модернизировать стоящие на вооружении Белоруссии танки. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заверил, что белорусские предприятия модернизируют танки, "и они не хуже Т-90".
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 20:32
Минск не собирается ни на кого нападать, заявил глава Минобороны Белоруссии
 
ТехнологииАлександр ЛукашенкоВиктор ХренинБелоруссияБрестская областьМинистерство обороны БелоруссииТ-90
 
 
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