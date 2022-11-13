https://ria.ru/20221113/pulemet-1831227949.html
В центре боеподготовки ДНР мобилизованные учатся использовать пулеметы
В центре боеподготовки ДНР мобилизованные учатся использовать пулеметы - РИА Новости, 13.11.2022
В центре боеподготовки ДНР мобилизованные учатся использовать пулеметы
Группу мобилизованных в центре боевой подготовки в Донбассе начали готовить по профилю воинской специальности пулеметчик, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T21:36
2022-11-13T21:36
2022-11-13T22:26
специальная военная операция на украине
донбасс
днр
частичная мобилизация в россии
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Группу мобилизованных в центре боевой подготовки в Донбассе начали готовить по профилю воинской специальности пулеметчик, передает корреспондент РИА Новости."В данный момент мы подготавливаем бойцов на одном из полигонов Донбасса для ведения боя с пулеметом. Пулеметчики у нас ребята хорошие, учатся, ловят все на лету… В пулеметчики стараемся отбирать крепких ребят, которые физически способны тягать пулемет, так как вес пулемета 12,7 килограмма", - сказал РИА Новости инструктор центра с позывным "Хасан".Мобилизованных бойцов обучают сборке и разборке пулемета Калашникова, уходу за ним, а также тактическим перемещениям с пулеметом по полю боя, быстрому выбору и оборудованию огневых точек и ведению огня.
https://ria.ru/20221113/dnr-1831221276.html
донбасс
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры обучения мобилизованных специальности "пулеметчик"
Кадры обучения мобилизованных специальности "пулеметчик"
2022-11-13T21:36
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, днр, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, ДНР, Частичная мобилизация в России
21:36 13.11.2022 (обновлено: 22:26 13.11.2022)
В центре боеподготовки ДНР мобилизованные учатся использовать пулеметы
В центре боеподготовки в Донбассе мобилизованных начали учить специальности пулеметчик