https://ria.ru/20221113/pulemet-1831227949.html

В центре боеподготовки ДНР мобилизованные учатся использовать пулеметы

В центре боеподготовки ДНР мобилизованные учатся использовать пулеметы - РИА Новости, 13.11.2022

В центре боеподготовки ДНР мобилизованные учатся использовать пулеметы

Группу мобилизованных в центре боевой подготовки в Донбассе начали готовить по профилю воинской специальности пулеметчик, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T21:36

2022-11-13T21:36

2022-11-13T22:26

специальная военная операция на украине

донбасс

днр

частичная мобилизация в россии

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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Группу мобилизованных в центре боевой подготовки в Донбассе начали готовить по профилю воинской специальности пулеметчик, передает корреспондент РИА Новости."В данный момент мы подготавливаем бойцов на одном из полигонов Донбасса для ведения боя с пулеметом. Пулеметчики у нас ребята хорошие, учатся, ловят все на лету… В пулеметчики стараемся отбирать крепких ребят, которые физически способны тягать пулемет, так как вес пулемета 12,7 килограмма", - сказал РИА Новости инструктор центра с позывным "Хасан".Мобилизованных бойцов обучают сборке и разборке пулемета Калашникова, уходу за ним, а также тактическим перемещениям с пулеметом по полю боя, быстрому выбору и оборудованию огневых точек и ведению огня.

https://ria.ru/20221113/dnr-1831221276.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры обучения мобилизованных специальности "пулеметчик" Кадры обучения мобилизованных специальности "пулеметчик" 2022-11-13T21:36 true PT2M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

донбасс, днр, частичная мобилизация в россии