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В центре боеподготовки ДНР мобилизованные учатся использовать пулеметы - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/pulemet-1831227949.html
В центре боеподготовки ДНР мобилизованные учатся использовать пулеметы
В центре боеподготовки ДНР мобилизованные учатся использовать пулеметы - РИА Новости, 13.11.2022
В центре боеподготовки ДНР мобилизованные учатся использовать пулеметы
Группу мобилизованных в центре боевой подготовки в Донбассе начали готовить по профилю воинской специальности пулеметчик, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T21:36
2022-11-13T22:26
специальная военная операция на украине
донбасс
днр
частичная мобилизация в россии
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Группу мобилизованных в центре боевой подготовки в Донбассе начали готовить по профилю воинской специальности пулеметчик, передает корреспондент РИА Новости."В данный момент мы подготавливаем бойцов на одном из полигонов Донбасса для ведения боя с пулеметом. Пулеметчики у нас ребята хорошие, учатся, ловят все на лету… В пулеметчики стараемся отбирать крепких ребят, которые физически способны тягать пулемет, так как вес пулемета 12,7 килограмма", - сказал РИА Новости инструктор центра с позывным "Хасан".Мобилизованных бойцов обучают сборке и разборке пулемета Калашникова, уходу за ним, а также тактическим перемещениям с пулеметом по полю боя, быстрому выбору и оборудованию огневых точек и ведению огня.
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донбасс
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Кадры обучения мобилизованных специальности "пулеметчик"
Кадры обучения мобилизованных специальности "пулеметчик"
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донбасс, днр, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, ДНР, Частичная мобилизация в России
21:36 13.11.2022 (обновлено: 22:26 13.11.2022)
 
В центре боеподготовки ДНР мобилизованные учатся использовать пулеметы

В центре боеподготовки в Донбассе мобилизованных начали учить специальности пулеметчик

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Группу мобилизованных в центре боевой подготовки в Донбассе начали готовить по профилю воинской специальности пулеметчик, передает корреспондент РИА Новости.
"В данный момент мы подготавливаем бойцов на одном из полигонов Донбасса для ведения боя с пулеметом. Пулеметчики у нас ребята хорошие, учатся, ловят все на лету… В пулеметчики стараемся отбирать крепких ребят, которые физически способны тягать пулемет, так как вес пулемета 12,7 килограмма", - сказал РИА Новости инструктор центра с позывным "Хасан".
Мобилизованных бойцов обучают сборке и разборке пулемета Калашникова, уходу за ним, а также тактическим перемещениям с пулеметом по полю боя, быстрому выбору и оборудованию огневых точек и ведению огня.
Подготовка мобилизованных по специальности гранатометчик началась в учебном центре ДНР - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 20:31Специальная военная операция на Украине
В учебном центре ДНР началась подготовка гранатометчиков
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассДНРЧастичная мобилизация в России
 
 
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