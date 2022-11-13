https://ria.ru/20221113/politseyskiy-1831171754.html

Источник: в Якутске завели дело после гибели полицейского в кальянной

Источник: в Якутске завели дело после гибели полицейского в кальянной - РИА Новости, 13.11.2022

Источник: в Якутске завели дело после гибели полицейского в кальянной

Дело завели в Якутске после гибели полицейского в кальянной, по подозрению в убийстве задержаны охранники ЧОП, сообщил РИА Новости источник, близкий к... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T15:20

2022-11-13T15:20

2022-11-13T15:20

происшествия

якутск

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ЯКУТСК, 13 ноя – РИА Новости. Дело завели в Якутске после гибели полицейского в кальянной, по подозрению в убийстве задержаны охранники ЧОП, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.В соцсетях ранее появилась информация, что в одной из кальянных в Якутске убит замначальника уголовного розыска ОМВД "Якутский", подполковник полиции. Якобы смерть наступила после того, как двое сотрудников частного охранного предприятия брызнули на него из газового баллончика и удерживали так, что мужчина задохнулся."По подозрению в убийстве полицейского в кальянной в городе Якутске задержаны двое охранников ЧОП. Возбуждено уголовное дело. Завтра подозреваемым изберут меру пресечения", - рассказал агентству источник.РИА Новости пока не располагает официальной информацией от правоохранительных органов об инциденте.

https://ria.ru/20221111/sbyt-1830928396.html

якутск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, якутск