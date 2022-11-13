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Источник: в Якутске завели дело после гибели полицейского в кальянной - РИА Новости, 13.11.2022
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Источник: в Якутске завели дело после гибели полицейского в кальянной
Источник: в Якутске завели дело после гибели полицейского в кальянной - РИА Новости, 13.11.2022
Источник: в Якутске завели дело после гибели полицейского в кальянной
Дело завели в Якутске после гибели полицейского в кальянной, по подозрению в убийстве задержаны охранники ЧОП, сообщил РИА Новости источник, близкий к... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T15:20
2022-11-13T15:20
происшествия
якутск
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ЯКУТСК, 13 ноя – РИА Новости. Дело завели в Якутске после гибели полицейского в кальянной, по подозрению в убийстве задержаны охранники ЧОП, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.В соцсетях ранее появилась информация, что в одной из кальянных в Якутске убит замначальника уголовного розыска ОМВД "Якутский", подполковник полиции. Якобы смерть наступила после того, как двое сотрудников частного охранного предприятия брызнули на него из газового баллончика и удерживали так, что мужчина задохнулся."По подозрению в убийстве полицейского в кальянной в городе Якутске задержаны двое охранников ЧОП. Возбуждено уголовное дело. Завтра подозреваемым изберут меру пресечения", - рассказал агентству источник.РИА Новости пока не располагает официальной информацией от правоохранительных органов об инциденте.
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происшествия, якутск
Происшествия, Якутск
15:20 13.11.2022
 
Источник: в Якутске завели дело после гибели полицейского в кальянной

Источник: в Якутске завели дело после гибели полицейского в кальянной, задержаны охранники

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЯКУТСК, 13 ноя – РИА Новости. Дело завели в Якутске после гибели полицейского в кальянной, по подозрению в убийстве задержаны охранники ЧОП, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.
В соцсетях ранее появилась информация, что в одной из кальянных в Якутске убит замначальника уголовного розыска ОМВД "Якутский", подполковник полиции. Якобы смерть наступила после того, как двое сотрудников частного охранного предприятия брызнули на него из газового баллончика и удерживали так, что мужчина задохнулся.
"По подозрению в убийстве полицейского в кальянной в городе Якутске задержаны двое охранников ЧОП. Возбуждено уголовное дело. Завтра подозреваемым изберут меру пресечения", - рассказал агентству источник.
РИА Новости пока не располагает официальной информацией от правоохранительных органов об инциденте.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 18:16
На Ставрополье за сбыт наркотиков задержали троих полицейских
 
ПроисшествияЯкутск
 
 
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