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В Чехии разоблачили мафию украинских "пехотинцев" - РИА Новости, 13.11.2022
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В Чехии разоблачили мафию украинских "пехотинцев"
В Чехии разоблачили мафию украинских "пехотинцев" - РИА Новости, 13.11.2022
В Чехии разоблачили мафию украинских "пехотинцев"
В Чехии крупные мафиозные группировки занимаются контрабандой нелегальных мигрантов через границу страны, их проводниками обычно выступают украинцы, написала... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T01:22
2022-11-13T01:22
в мире
петр фиала
чехия
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Чехии крупные мафиозные группировки занимаются контрабандой нелегальных мигрантов через границу страны, их проводниками обычно выступают украинцы, написала журналистка Магдалена Комуркова в статье для газеты Lidovky.В статье говорится, что крупные организованные преступные группировки зарабатывают таким образом большие деньги. Так, сирийский беженец, желающий добраться до Германии, может заплатить даже более ста тысяч крон (более четырех тысяч евро. — Прим. ред.)."Мы задержали 49 украинцев, 33 сирийца, 26 чехов. Таков основной национальный состав", — рассказал изданию пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Йозеф Урбан.Издание добавило, что в прошлые годы в Чехии задерживали всего несколько десятков проводников в год."Они могли жить тут и до конфликта. Однако после его начала в Чешскую Республику приехали тысячи украинцев, и некоторые столкнулись с финансовыми проблемами. Часть пытается решить их вот таким незаконным способом", — заявил источник газеты.Чехия планирует ужесточить наказание для проводников нелегальных мигрантов, увеличив максимальный тюремный срок за подобное нарушение закона с пяти лет тюрьмы до восьми, добавила Lidovky.Как ранее заявил чешский премьер Петр Фиала, Прага с февраля предоставила временное убежище примерно 450 тысячам беженцев с Украины. Правительство Чехии было вынуждено временно ввести пограничный режим на границе со Словакией из-за резкого наплыва мигрантов.По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221104/bezhentsy-1829155400.html
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в мире, петр фиала, чехия, украина, германия
В мире, Петр Фиала, Чехия, Украина, Германия
01:22 13.11.2022
 
В Чехии разоблачили мафию украинских "пехотинцев"

Lidovky: в Чехии задержали 49 украинских "пехотинцев", занимавшихся контрабандой мигрантов

© Fotolia / lightpoet Автомобили полиции в Чехии
Автомобили полиции в Чехии - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© Fotolia / lightpoet
Автомобили полиции в Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Чехии крупные мафиозные группировки занимаются контрабандой нелегальных мигрантов через границу страны, их проводниками обычно выступают украинцы, написала журналистка Магдалена Комуркова в статье для газеты Lidovky.

"С начала года полиция задержала более 220 проводников, которые пытались незаконно перевести в Чешскую Республику сирийских беженцев. В основном этим занимаются украинцы, которых прозвали пехотинцами", — отметила обозреватель.

В статье говорится, что крупные организованные преступные группировки зарабатывают таким образом большие деньги. Так, сирийский беженец, желающий добраться до Германии, может заплатить даже более ста тысяч крон (более четырех тысяч евро. — Прим. ред.).
"Мы задержали 49 украинцев, 33 сирийца, 26 чехов. Таков основной национальный состав", — рассказал изданию пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Йозеф Урбан.
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Издание добавило, что в прошлые годы в Чехии задерживали всего несколько десятков проводников в год.
"Они могли жить тут и до конфликта. Однако после его начала в Чешскую Республику приехали тысячи украинцев, и некоторые столкнулись с финансовыми проблемами. Часть пытается решить их вот таким незаконным способом", — заявил источник газеты.
Чехия планирует ужесточить наказание для проводников нелегальных мигрантов, увеличив максимальный тюремный срок за подобное нарушение закона с пяти лет тюрьмы до восьми, добавила Lidovky.
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Как ранее заявил чешский премьер Петр Фиала, Прага с февраля предоставила временное убежище примерно 450 тысячам беженцев с Украины. Правительство Чехии было вынуждено временно ввести пограничный режим на границе со Словакией из-за резкого наплыва мигрантов.
По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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