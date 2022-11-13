https://ria.ru/20221113/pekhotintsy-1831116556.html

В Чехии разоблачили мафию украинских "пехотинцев"

В Чехии разоблачили мафию украинских "пехотинцев" - РИА Новости, 13.11.2022

В Чехии разоблачили мафию украинских "пехотинцев"

В Чехии крупные мафиозные группировки занимаются контрабандой нелегальных мигрантов через границу страны, их проводниками обычно выступают украинцы, написала... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T01:22

2022-11-13T01:22

2022-11-13T01:22

в мире

петр фиала

чехия

украина

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104941/82/1049418279_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f0259ec41927428cbdac23c24cc8bd83.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Чехии крупные мафиозные группировки занимаются контрабандой нелегальных мигрантов через границу страны, их проводниками обычно выступают украинцы, написала журналистка Магдалена Комуркова в статье для газеты Lidovky.В статье говорится, что крупные организованные преступные группировки зарабатывают таким образом большие деньги. Так, сирийский беженец, желающий добраться до Германии, может заплатить даже более ста тысяч крон (более четырех тысяч евро. — Прим. ред.)."Мы задержали 49 украинцев, 33 сирийца, 26 чехов. Таков основной национальный состав", — рассказал изданию пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Йозеф Урбан.Издание добавило, что в прошлые годы в Чехии задерживали всего несколько десятков проводников в год."Они могли жить тут и до конфликта. Однако после его начала в Чешскую Республику приехали тысячи украинцев, и некоторые столкнулись с финансовыми проблемами. Часть пытается решить их вот таким незаконным способом", — заявил источник газеты.Чехия планирует ужесточить наказание для проводников нелегальных мигрантов, увеличив максимальный тюремный срок за подобное нарушение закона с пяти лет тюрьмы до восьми, добавила Lidovky.Как ранее заявил чешский премьер Петр Фиала, Прага с февраля предоставила временное убежище примерно 450 тысячам беженцев с Украины. Правительство Чехии было вынуждено временно ввести пограничный режим на границе со Словакией из-за резкого наплыва мигрантов.По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221104/bezhentsy-1829155400.html

https://ria.ru/20221101/chekhiya-1828305197.html

https://ria.ru/20220928/chekhiya-1820145634.html

чехия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, петр фиала, чехия, украина, германия