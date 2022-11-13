В Чехии разоблачили мафию украинских "пехотинцев"
Lidovky: в Чехии задержали 49 украинских "пехотинцев", занимавшихся контрабандой мигрантов
Автомобили полиции в Чехии. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Чехии крупные мафиозные группировки занимаются контрабандой нелегальных мигрантов через границу страны, их проводниками обычно выступают украинцы, написала журналистка Магдалена Комуркова в статье для газеты Lidovky.
"С начала года полиция задержала более 220 проводников, которые пытались незаконно перевести в Чешскую Республику сирийских беженцев. В основном этим занимаются украинцы, которых прозвали пехотинцами", — отметила обозреватель.
В статье говорится, что крупные организованные преступные группировки зарабатывают таким образом большие деньги. Так, сирийский беженец, желающий добраться до Германии, может заплатить даже более ста тысяч крон (более четырех тысяч евро. — Прим. ред.).
"Мы задержали 49 украинцев, 33 сирийца, 26 чехов. Таков основной национальный состав", — рассказал изданию пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Йозеф Урбан.
Издание добавило, что в прошлые годы в Чехии задерживали всего несколько десятков проводников в год.
"Они могли жить тут и до конфликта. Однако после его начала в Чешскую Республику приехали тысячи украинцев, и некоторые столкнулись с финансовыми проблемами. Часть пытается решить их вот таким незаконным способом", — заявил источник газеты.
Чехия планирует ужесточить наказание для проводников нелегальных мигрантов, увеличив максимальный тюремный срок за подобное нарушение закона с пяти лет тюрьмы до восьми, добавила Lidovky.
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