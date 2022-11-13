https://ria.ru/20221113/oppozitsiya-1831219057.html

Оппозиция заклеймила представителей власти "врагами молдавского народа"

Оппозиция заклеймила представителей власти "врагами молдавского народа" - РИА Новости, 13.11.2022

Оппозиция заклеймила представителей власти "врагами молдавского народа"

Сторонники партии "Шор" на воскресном антиправительственном протесте в Кишиневе расставили возле зданий государственных институтов картонные фигуры... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T20:06

2022-11-13T20:06

2022-11-13T20:19

сергей литвиненко

россия

молдавия

кишинев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831219353_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_759d507d72938ebef85fd3301a0d4259.jpg

КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Сторонники партии "Шор" на воскресном антиправительственном протесте в Кишиневе расставили возле зданий государственных институтов картонные фигуры представителей власти с табличками "враг молдавского народа", передает корреспондент РИА Новости.Сторонники партии "Шор" в воскресенье провели очередную акцию протеста в молдавской столице перед зданием администрации президента. Колонна протестующих собралась перед зданием Конституционного суда, откуда стартовал марш по центральным улицам Кишинева. У протестующих в руках белые хризантемы, а также триколор в цветах молдавского флага длиной в 200 метров. По словам организаторов, в акции приняли участие около 60 тысяч человек.Во время марша протестующие останавливались перед зданиями министерства сельского хозяйства, министерства инфраструктуры, парламента, администрации президента, министерства юстиции, Конституционного суда и Антикоррупционной прокуратуры. Перед каждым зданием была установлена картонная фигура руководителя учреждения с табличкой, на которой было написано "враг молдавского народа". Позже эти фигуры были убраны сотрудниками полиции.Акция протеста закончилась мирно, без столкновений с полицейскими. Организаторы намерены собраться вновь в воскресенье, 20 ноября.Бессрочная акция протеста партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов, проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В середине октября полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко выступил за ликвидацию партии "Шор". Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд. В среду данный запрос одобрило на своем заседании правительство.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221009/moldaviya-1822617510.html

https://ria.ru/20221113/moldaviya-1831152357.html

россия

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей литвиненко, россия, молдавия, кишинев, в мире