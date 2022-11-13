https://ria.ru/20221113/nato-1831175602.html

В Британии заявили об ошибке из-за продолжения существования НАТО

В Британии заявили об ошибке из-за продолжения существования НАТО - РИА Новости, 13.11.2022

В Британии заявили об ошибке из-за продолжения существования НАТО

Продолжение существования НАТО после распада Советского Союза стало исторической ошибкой, осложнившей формирование новых механизмов безопасности, пишет... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T15:53

2022-11-13T15:53

2022-11-13T16:41

в мире

владимир зеленский

джейк салливан

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евросоюз

йенс столтенберг

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Продолжение существования НАТО после распада Советского Союза стало исторической ошибкой, осложнившей формирование новых механизмов безопасности, пишет британский обозреватель Мэри Дежевски в статье для Spiked."НАТО следовало бы распустить, когда распался СССР, поскольку у него больше не было причин для существования. В этом деле я поддерживаю других специалистов в области внешней политики, считающих неудачу с упразднением альянса исторической ошибкой", — пояснила автор.По ее мнению, если бы военный блок распустили или хотя бы подняли этот вопрос, то появилось бы дипломатическое пространство для переговоров о новых механизмах безопасности, отвечающих интересам как Европы, так и России.Кроме того, за прошедшие восемь лет Запад и НАТО глубоко внедрились в систему обеспечения безопасности Украины. Москва, со своей стороны, воспринимает этот как угрозу превращения своего западного соседа в военную платформу для альянса, добавила Дежевски.НАТО не раз предпринимала попытки расширения на Восток. В последний раз это произошло в марте 2020 года, когда Северная Македония стала 30-м членом военного блока. В числе основных стран, стремящихся вступить в организацию, значатся Босния и Герцеговина, Грузия и Украина.В 2014 году Верховная рада Украины внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны на вступление в ЕС и Североатлантический альянс. После референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Владимир Зеленский подал заявку на ускоренный прием в НАТО. Тем не менее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал вступление этой страны в блок несвоевременным. Как отметил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, для принятия нового члена нужно согласие всех 30 государств альянса, но пообещал, что организация сконцентрирует усилия на оказании помощи киевским властям. В России не раз заявляли, что НАТО нацелена на политическую конфронтацию, а ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20221113/nato-1831153102.html

https://ria.ru/20221113/ssha-1831168999.html

https://ria.ru/20221111/shvetsiya-1830973520.html

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в мире, владимир зеленский, джейк салливан, украина, россия, нато, евросоюз, йенс столтенберг, европа, верховная рада украины