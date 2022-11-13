https://ria.ru/20221113/moldaviya-1831232662.html

Полиция Молдавии отказывается признавать протест партии "Шор" мирной акцией

Полиция Молдавии отказывается признавать протест партии "Шор" мирной акцией - РИА Новости, 13.11.2022

Полиция Молдавии отказывается признавать протест партии "Шор" мирной акцией

Полиция Молдавии сообщила, что зафиксировала ряд нарушений во время воскресной акции протеста, организованной партией "Шор", поэтому манифестацию нельзя считать РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T22:27

2022-11-13T22:27

2022-11-13T22:27

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КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила, что зафиксировала ряд нарушений во время воскресной акции протеста, организованной партией "Шор", поэтому манифестацию нельзя считать мирной.Сторонники партии "Шор" в воскресенье провели очередную акцию протеста в молдавской столице перед зданием администрации президента. Колонна протестующих собралась перед зданием Конституционного суда, откуда стартовал марш по центральным улицам Кишинева. Во время марша протестующие останавливались перед зданиями министерства сельского хозяйства, министерства инфраструктуры, парламента, администрации президента, министерства юстиции, Конституционного суда и Антикоррупционной прокуратуры. По словам организаторов, в акции приняли участие около 60 тысяч человек."Сегодняшний митинг прошел в форме марша с перекрытием нескольких улиц в центре столицы, в нем приняли участие около 3600 человек. На этот раз акцию нельзя назвать мирной, так как зафиксирован ряд нарушений закона и провокаций как в адрес правоохранителей, так и граждан", - сообщается в Telegram-канале полиции.В участки были доставлены 63 человека, 39 из них - несовершеннолетние. Кроме того, протестующие "устроили хаос" на главной улице города, заблокировав движение транспорта, в том числе и машин скорой помощи.Бессрочная акция протеста партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов, проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В середине октября полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко выступил за ликвидацию партии "Шор". Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд. В среду данный запрос одобрило на своем заседании правительство.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221112/moldaviya-1831015674.html

https://ria.ru/20221113/oppozitsiya-1831219057.html

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Евгения Нефедова

в мире, сергей литвиненко, молдавия, кишинев, россия